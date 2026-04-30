Mad Premiere με τον APON: 100 τυχεροί θα ακούσουν πρώτοι το νέο album «Ηχογένεια»

Στις 8 Μαΐου 2026, το MAD φιλοξενεί στα studios του μια ιδιαίτερη μουσική εμπειρία, καθώς επιστρέφει το «Mad Premiere», αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον APON και το νέο του album «Ηχογένεια».

Πρόκειται για μια αποκλειστική πρώτη ακρόαση του δίσκου, στην οποία θα συμμετάσχουν μόνο 100 τυχεροί ακροατές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν ολόκληρο το album πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Η εμπειρία πραγματοποιείται στον χώρο του Mad και επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στον καλλιτέχνη, το έργο του και το κοινό, μετατρέποντας την ακρόαση ενός album σε ολοκληρωμένο event.

Το νέο album «Ηχογένεια»

Το Mad Premiere αποτελεί ένα on-the-ground project του Mad που στοχεύει στη δημιουργία immersive εμπειριών γύρω από τη νέα μουσική παραγωγή. Μετά την πρώτη διοργάνωση με την Ελένη Φουρέιρα και το album «Hybrid», η πρωτοβουλία επιστρέφει με τον APON, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, γνωστό για τη συνέπεια στον ήχο και τους στίχους του.

O APON, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του τραγούδι, επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ «Ηχογένεια», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου από την Panik Records. Μετά την ακρόαση, ο APON θα μοιραστεί τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια και θα συνομιλήσει με το κοινό, απαντώντας στις ερωτήσεις του.

Τη βραδιά θα συντονίσει η Αθηνά Κλήμη.

Πώς θα συμμετάσχεις

Η συμμετοχή στο Mad Premiere γίνεται αποκλειστικά μέσω διαγωνισμού. Από την Πέμπτη 30 Απριλίου έως και την Τετάρτη 6 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Instagram του MAD TV (@mad_tv), να εντοπίσουν τη σχετική ανάρτηση και να ακολουθήσουν τα βήματα συμμετοχής. Η ενέργεια υποστηρίζεται από το MAD Radio 106.2.

Το «Mad Premiere με τον APON» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στα studios του Mad, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να βιώσει τη μουσική πριν αυτή φτάσει στο ευρύ κοινό, σε μια από τις πιο αποκλειστικές listening εμπειρίες της χρονιάς.