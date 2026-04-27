Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to MAD: «Έχω πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και προσπαθώ να τη ζω στο έπακρο»

Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to MAD με την Αθηνά Κλήμη για την καμπάνια της Pernod Ricard, την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ
Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk to MAD τη Γεωργία Καλτσή, με αφορμή την καμπάνια «Drink Once, Think Twice» της Pernod Ricard και τη συζήτηση γύρω από την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, τη ζωή μετά από ένα τροχαίο και το μήνυμα της προσωπικής ευθύνης στη νέα γενιά.

Συγκεκριμένα, η Γεωργία μίλησε για τη συμμετοχή της στην καμπάνια και τον ρόλο της ως ambassador, τονίζοντας: «Το θέμα είναι να σέβεσαι πρώτα τον εαυτό σου. Πρέπει να είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου όταν οδηγείς ή όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπου υπάρχει αλκοόλ. Η ασφάλεια δεν μπορεί να μπαίνει κάτω από το οικονομικό».

Αναφερόμενη στο μήνυμα της καμπάνιας και την έννοια του «Μπομπ», δήλωσε: «Ο Μπομπ είναι ο υπεύθυνος οδηγός της παρέας, αυτός που δεν πίνει καθόλου και φροντίζει όλοι να γυρίσουμε σπίτι με ασφάλεια. Είναι κάτι απλό, αλλά μπορεί να σώσει ζωές».

Για τη δική της προσωπική εμπειρία μετά το τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή, εξήγησε: «Βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση χωρίς να οδηγώ εγώ. Έχω πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και προσπαθώ να τη ζω στο έπακρο, γιατί κάποιοι φίλοι μου δεν είχαν την ίδια τύχη».

Σε πιο συναισθηματικό τόνο, μιλώντας για το βίντεο της καμπάνιας, ανέφερε: «Όταν είδα το βίντεο συγκινήθηκα πολύ. Παρόλο που το έχω ζήσει, όταν το βλέπεις αποτυπωμένο έτσι, έρχονται όλα ξανά στην επιφάνεια. Είναι κάτι πολύ αληθινό για μένα».

Αναφερόμενη στη νέα γενιά και την υπευθυνότητα, σημείωσε: «Η νέα γενιά είναι πιο ενημερωμένη κοινωνικά, αλλά ταυτόχρονα πιεσμένη. Πιστεύω ότι χρειάζεται συνεχή υπενθύμιση γύρω από την ασφάλεια και την υπευθυνότητα, ειδικά όταν μιλάμε για αλκοόλ και οδήγηση».

Για τον ρόλο των μεγαλύτερων ως πρότυπα, τόνισε: «Οι γονείς και οι μεγαλύτεροι πρέπει να δίνουν το σωστό παράδειγμα. Μιμούμαστε τις συμπεριφορές που βλέπουμε. Αν οι μεγάλοι είναι υπεύθυνοι, τότε και οι νέοι θα ακολουθήσουν».

Όσον αφορά τη δική της στάση ζωής και την καθημερινότητά της, δήλωσε: «Με κάνει να νιώθω ασφάλεια ο εαυτός μου. Όταν έχω επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω μου, νιώθω ότι μπορώ να προστατεύσω και εμένα και τους άλλους. Η φάση είναι να θυμάσαι τη φάση».

