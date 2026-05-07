O Γιώργος Καραδήμος στο Talk To MAD: «Το “Να κλαις” είναι ένα επαναστατικό μανιφέστο»

Ο Γιώργος Καραδήμος μιλά στο Talk To MAD για το νέο του τραγούδι «Να κλαις», τη συνεργασία με την Ελεονώρα Ζουγανέλη και τη μουσική πορεία του

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Γιώργο Καραδήμο, με αφορμή τη νέα του κυκλοφορία «Να κλαις», ένα τραγούδι σε δικούς του στίχους και μουσική με τη συμμετοχή της Ελεονώρας Ζουγανέλη. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός μίλησε για τη δημιουργία του νέου του project, τη διαδρομή του στη μουσική, τις μεγάλες συνεργασίες της καριέρας του αλλά και τη βαθύτερη ανάγκη που τον οδηγεί να γράφει τραγούδια.

Ο Γιώργος Καραδήμος για το νέο του τραγούδι ανέφερε: «Το “Να κλαις” το θεώρησα σαν ένα επαναστατικό μανιφέστο. Σε μια εποχή που δεν αντιδράει κανείς για τίποτα και γίνονται τόσα πράγματα γύρω μας, θεωρώ ότι το να εκφραζόμαστε και να δείχνουμε αυτό που νιώθουμε είναι απαραίτητο. Είναι κάθαρση και ανάγκη ψυχής».

Ο ίδιος αποκάλυψε και το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία του τραγουδιού: «Μου είχε γίνει πρόταση από πολύ μεγάλο όνομα να το δώσω αλλού, αλλά δεν μπορούσα να το αποχωριστώ. Οι καλλιτέχνες έχουμε ένα μικρό παιδί μέσα μας και πρέπει να το ακούμε. Αυτό το παιδί μου είπε να βγω και να το πω εγώ».

Για τη συμμετοχή της Ελεονώρας Ζουγανέλη, ο τραγουδοποιός σημείωσε: «Υπήρχε ένα σημείο στο τραγούδι που ήθελα να ακουστεί σαν απάντηση, σαν αφήγηση. Σκέφτηκα ότι μόνο η φωνή της Ελεονώρας μπορούσε να δώσει αυτό το συναίσθημα. Το τελευταίο ρεφρέν το τραγουδάμε μαζί και ήταν μια συνεργασία που χάρηκα πολύ».

Ο Γιώργος Καραδήμος μίλησε και για τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τα τραγούδια του: «Δεν γράφω για συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Γράφω επειδή έχω ανάγκη να γράψω ένα τραγούδι. Αν μετά ταιριάξει σε κάποιον άνθρωπο και στη φωνή του, τότε όλα γίνονται φυσικά. Δεν λειτουργώ διεκπεραιωτικά, λειτουργώ καθαρά καλλιτεχνικά».

Σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία του στη μουσική, ανέφερε: «Η “Σπείρα Σπείρα” του Σταμάτη Κραουνάκη ήταν το μουσικό μου σχολείο. Από κάθε συνεργασία μαθαίνεις πράγματα, ειδικά όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους όπως ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τον παρατηρούσα πάνω στη σκηνή και ένιωθα δέος».

Όπως τόνισε ο ίδιος: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα ίσως να έχω δίπλα μου ανθρώπους που να με καθοδηγούν πιο στοχευμένα. Εγώ λειτουργούσα πάντα πολύ αυθόρμητα και παρορμητικά. Παρ’ όλα αυτά, τα τραγούδια μου είναι κομμάτι του εαυτού μου και δεν θα μπορούσα να τα προδώσω».

Ο Γιώργος Καραδήμος κατέληξε: «Αυτό το τραγούδι είναι προϊόν ονείρου. Αντί να πάω στα σίγουρα, προτίμησα να ρισκάρω. Γιατί τελικά τι είναι η ζωή χωρίς όνειρα και χωρίς μικρές δόσεις ρίσκου;»

