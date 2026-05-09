Πότε ανεβαίνει στη σκηνή ο Akylas; – Η επίσημη σειρά εμφάνισης του Α’ Ημιτελικού

Οι συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού είναι εδώ και ήδη προκαλούν συζητήσεις - Ανάμεσά τους και ο Ακύλας που τραβά όλα τα βλέμματα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη έχει ξεκινήσει, και η ατμόσφαιρα στην Wiener Stadthalle είναι ήδη «ηλεκτρισμένη». Την Τρίτη, 12 Μαΐου, στις 22:00, τα φώτα ανάβουν για τον Α’ Ημιτελικό, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί η παρουσίαση των συμμετοχών που θα δούμε στη σκηνή, με τη σειρά εμφάνισής τους:

Eurovision 2026: Η Ώρα του Α’ Ημιτελικού

Στον φετινό πρώτο ημιτελικό, 15 χώρες διεκδικούν τα 10 πολυπόθητα εισιτήρια για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου. Η Ελλάδα συμμετέχει με μεγάλες προσδοκίες, καθώς οι στοιχηματικές εταιρείες την κατατάσσουν ήδη ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η Φινλανδία ανεβάζει τον πήχη στη Eurovision – Πρωτοφανής live εμφάνιση με βιολί

01. Μολδαβία: Satoshi – «Viva, Moldova!»

Η Μολδαβία επιστρέφει δυναμικά με τον 24χρονο Satoshi. Ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια που συνδυάζει σύγχρονο ήχο με τοπικά στοιχεία, ανοίγοντας το διαγωνιστικό μέρος με τον πιο εκρηκτικό τρόπο. Ο συνδυασμός του street style με τη folk παράδοση υπόσχεται να δώσει το σύνθημα για ένα ξέφρενο πάρτι, θέτοντας τον πήχη πολύ ψηλά για όσους ακολουθούν.

02. Σουηδία: Felicia – «My System»

Η Felicia φέρνει μια σκοτεινή EDM πρόταση στη σκηνή. Εμφανίζεται ως «μαύρη χήρα» πλαισιωμένη από χορευτές, σε ένα act που στηρίζεται πολύ στα λέιζερ και την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία. Η Σουηδία, για άλλη μια φορά, παραδίδει μαθήματα υψηλής αισθητικής και τεχνολογικής υπεροχής, με έναν ήχο που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον.

03. Κροατία: Lelek – «Andromeda»

Το γυναικείο συγκρότημα Lelek παρουσιάζει μια θεατρική και συναισθηματικά φορτισμένη εμφάνιση, συνεχίζοντας την παράδοση της Κροατίας σε ιδιαίτερες καλλιτεχνικές προτάσεις.

04. Ελλάδα: Akylas – «Ferto»

Ο Akylas ανεβαίνει τέταρτος στη σκηνή με το τραγούδι «Ferto». Μετά τις πρώτες τεχνικές πρόβες, η Ελλάδα εκτοξεύθηκε στη 2η θέση των στοιχημάτων για τη νίκη. Η σκηνική του παρουσία αναμένεται να είναι το μεγάλο «όπλο» της συμμετοχής μας, με το κομμάτι να έχει ήδη γίνει viral στους eurofans. Ο ίδιος ο Ακύλας, με το μοναδικό του χάρισμα και την έντονη σκηνική του ταυτότητα, καταφέρνει να συνδυάσει την ελληνική ενέργεια με διεθνή pop αισθητική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που «μαγνητίζει» την κάμερα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Η αυτοπεποίθηση και η εκρηκτική του κίνηση τον καθιστούν έναν από τους πιο ολοκληρωμένους performers που έχει στείλει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

05. Πορτογαλία: Bandidos do Cante – «Rosa»

Η Πορτογαλία παραμένει πιστή στον παραδοσιακό της ήχο, φέρνοντας στη Βιέννη μια σύνθεση που αναδεικνύει την πολυφωνία και την κουλτούρα της χώρας. Το συγκρότημα μεταφέρει την αυθεντική ατμόσφαιρα των πορτογαλικών δρόμων στη σκηνή, συνδυάζοντας τη νοσταλγία με τη σύγχρονη έθνικ αισθητική.

06. Γεωργία: Bzikebi – «On Replay»

Μια συμμετοχή που ποντάρει στη ρυθμική επανάληψη και την έντονη χορογραφία, προσπαθώντας να κερδίσει το κοινό του televoting. Το συγκρότημα, που μας είχε χαρίσει τη νίκη στην Junior Eurovision πριν από χρόνια, επιστρέφει στην «ενήλικη» σκηνή με ένα άκρως πιασάρικο track και neon αισθητική.

07. Φινλανδία: Pete Parkkonen X Linda Lampenius – «Liekinheitin»

Ένα από τα μεγάλα ονόματα της βραδιάς. Ο Pete Parkkonen και η διάσημη βιολίστρια Linda Lampenius παρουσιάζουν ένα κομμάτι που συνδυάζει το rock με το κλασικό βιολί, θεωρούμενο ως ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές της Ελλάδας.

08. Μαυροβούνιο: Tamara Živković – «Nova zora»

Μια δυναμική μπαλάντα από την Tamara, που σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας στον διαγωνισμό με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Η κρυστάλλινη φωνή της και η επική ενορχήστρωση του «Nova zora» δημιουργούν μια αίσθηση ελπίδας και αναγέννησης, θυμίζοντας τις μεγάλες στιγμές των Βαλκανίων στη Eurovision.

09. Εσθονία: Vanilla Ninja – «Too Epic To Be True»

Οι θρυλικές Vanilla Ninja επιστρέφουν στη Eurovision! Το συγκρότημα που αγαπήθηκε στα 00s φέρνει έναν νοσταλγικό αλλά σύγχρονο pop-rock ήχο, αποδεικνύοντας ότι η rock αισθητική παραμένει διαχρονική. Η επανένωσή τους στη σκηνή της Βιέννης αναμένεται να προκαλέσει κύματα ενθουσιασμού στους παλιούς fans, ενώ η δυναμική τους παρουσία υπόσχεται να κερδίσει και τη νέα γενιά των eurofans.

10. Ισραήλ: Noam Bettan – «Michelle»

Το Ισραήλ συμμετέχει με μια ατμοσφαιρική σύνθεση που εστιάζει στις φωνητικές ικανότητες του Noam, έχοντας μεγάλη απήχηση στις προτιμήσεις των χρηστών των social media.

11. Βέλγιο: Essyla – «Dancing on the Ice»

Η Essyla φέρνει έναν εκρηκτικό dance-pop ρυθμό που υπόσχεται να μετατρέψει τη σκηνή της Βιέννης σε ένα ατελείωτο πάρτι. Με εντυπωσιακά οπτικά εφέ που θυμίζουν παγωμένη πίστα και μια δυναμική χορογραφία, το Βέλγιο στοχεύει απευθείας στην κορυφή του televoting, ξεσηκώνοντας το κοινό από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα.

12. Λιθουανία: Lion Ceccah – «Sólo quiero más»

Η Λιθουανία φέτος τολμά με ισπανόφωνο τίτλο και έναν ρυθμό που θυμίζει καλοκαίρι, προσθέτοντας μια διαφορετική, εξωτική νότα στον ημιτελικό. Ο Lion Ceccah συνδυάζει τη βαλτική pop με latin στοιχεία, δημιουργώντας μια άκρως ραδιοφωνική επιτυχία που ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα της.

13. Άγιος Μαρίνος: Senhit feat. Boy George – «Superstar»

Η Senhit επιστρέφει για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά με τη συνεργασία-έκπληξη του εμβληματικού Boy George, σε ένα act που υπόσχεται να είναι το πιο «φαντασμαγορικό» της βραδιάς.

14. Πολωνία: Alicja – «Pray»

Η Alicja φέρνει μια επιβλητική μπαλάντα, βασισμένη στην κλασική συνταγή των μεγάλων φωνών που παραδοσιακά τα πηγαίνουν καλά στις επιτροπές. Η ερμηνεία της αναμένεται να είναι καθηλωτική, με τη δραματική κλιμάκωση του τραγουδιού να δημιουργεί μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Με έναν μίνιμαλ αλλά επιβλητικό φωτισμό, η Πολωνία στοχεύει να κλέψει τις εντυπώσεις μέσω της απόλυτης φωνητικής καθαρότητας.

15. Σερβία: Lavina – «Kraj mene»

Η αυλαία του διαγωνιστικού μέρους κλείνει με τη Lavina και μια ατμοσφαιρική, ερωτική μπαλάντα που αναδεικνύει τη δύναμη της σερβικής γλώσσας. Η συμμετοχή ποντάρει στην ερμηνευτική δεινότητα της καλλιτέχνιδας και σε μια μίνιμαλ, συναισθηματικά φορτισμένη σκηνοθεσία που στοχεύει να καθηλώσει τους θεατές λίγο πριν ανοίξουν οι γραμμές της ψηφοφορίας.

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού θα εμφανιστούν επίσης (εκτός συναγωνισμού) η Ιταλία (Sal Da Vinci) και η Γερμανία (Sarah Engels), οι οποίες ανήκουν στις «Big Five» και έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στον τελικό.

«Κουρασμένος, αλλά χαρούμενος» – Η νονά του Ακύλα αποκάλυψε τί της εκμυστηρεύτηκε λίγο πριν την Eurovision