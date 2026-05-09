Streaming News 09.05.2026

Η Dory επιστρέφει στον βυθό μέσα από το νέο spin-off της Pixar

Η πιο ξεχασιάρα ηρωίδα της Pixar επιστρέφει σε νέο project που αναμένεται να φέρει ξανά γέλιο και νοσταλγία στο κοινό
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν η μνήμη σου είναι χειρότερη από της Dory, τότε ετοιμάσου να τη «φρεσκάρεις», γιατί το σύμπαν του Finding Nemo επιστρέφει ξανά στη δράση. Η Pixar Animation Studios ετοιμάζει ένα νέο project μικρού μήκους που θα φέρει ξανά στο προσκήνιο την πιο χαοτικά αξέχαστη ηρωίδα του ωκεανού, τη Dory, σε ένα spinoff που ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει, αν και προς το παρόν τίτλος, πλοκή και ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Αυτό που είναι δεδομένο, όμως, είναι πως η επιστροφή της Dory υπόσχεται το ίδιο χαρακτηριστικό mix από χιούμορ, μπέρδεμα και εκείνη τη γλυκιά αθωότητα που την έκανε μία από τις πιο αγαπημένες animated ηρωίδες όλων των εποχών.

Η Dory ξανά στο προσκήνιο

Η επιστροφή της Dory δεν είναι απλώς μια νοσταλγική κίνηση. Η πρώτη της εμφάνιση στο Finding Nemo το 2003 την καθιέρωσε ως pop culture icon, ενώ το sequel Finding Dory εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά της, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Αυτή τη φορά, η Pixar φαίνεται να επιστρέφει σε πιο μικρή φόρμα αφήγησης, με ένα short film που πιθανότατα θα κυκλοφορήσει μέσα από την πλατφόρμα Disney+, συνεχίζοντας την τάση των studios να δίνουν ζωή σε γνωστούς χαρακτήρες μέσα από πιο συμπυκνωμένες ιστορίες.

Η Dory από την ταινία Finding Dory της Disney Pixar.
Το παρασκήνιο και η επιστροφή της Ellen DeGeneres

Η επιστροφή της Dory έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη μετά από ανάρτηση της Ellen DeGeneres, η οποία δανείζει τη φωνή της στον χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι το project βρίσκεται σε εξέλιξη. Χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, το μήνυμά της ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει ξανά τη συζήτηση γύρω από το αγαπημένο underwater franchise.

Η ίδια η Dory παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της Pixar, με το χαρακτηριστικό της «goldfish memory» να έχει γίνει meme πριν ακόμη υπάρξουν τα memes όπως τα ξέρουμε σήμερα.

Όταν η νοσταλγία «χτυπάει» κόκκινο

Το ενδιαφέρον με το νέο project είναι πως δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει τα προηγούμενα φιλμ, αλλά να επεκτείνει τον κόσμο τους. Η Pixar φαίνεται να επενδύει ξανά στη συναισθηματική σύνδεση του κοινού με τους χαρακτήρες, αξιοποιώντας τη νοσταλγία αλλά και το διαχρονικό appeal του franchise. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι για 3η ταινία μεγάλου μήκους, οι fans ήδη ελπίζουν σε μια πιθανή επιστροφή όλης της παρέας του βυθού, με τον σκηνοθέτη Andrew Stanton να έχει αφήσει στο παρελθόν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές ιστορίες.

