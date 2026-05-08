Cinema 08.05.2026

Ο chef επιστρέφει για τελευταία φορά – Η 5η season του «The Bear» υπόσχεται φινάλε που θα συζητηθεί

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η βραβευμένη σειρά «The Bear» ολοκληρώνεται με την 5η σεζόν που κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουνίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές
Πόπη Βασιλείου

Η πολυβραβευμένη σειρά «The Bear» ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με την 5η και τελευταία σεζόν της, σηματοδοτώντας το τέλος μιας τηλεοπτικής πορείας που κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και να αλλάξει τον τρόπο που το κοινό βλέπει τις σύγχρονες δραματικές σειρές με επίκεντρο τη μαγειρική και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

https://www.instagram.com/variety/
https://www.instagram.com/variety/

Η 5η σεζόν του «The Bear» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουνίου, με όλα τα οκτώ επεισόδια να είναι διαθέσιμα για binge watching στο Hulu από τις 6 το απόγευμα ώρα Ειρηνικού. Η επιλογή αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της σειράς, καθώς δίνει στους fans τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μεγάλο φινάλε χωρίς διακοπές και εβδομαδιαία αναμονή, όπως συμβαίνει συνήθως στις τηλεοπτικές κυκλοφορίες.

Η Nicola Coughlan και η Lydia West επιστρέφουν στο «Big Mood» – Όσα αποκαλύπτουν για τη νέα σεζόν

Η είδηση για το τέλος της σειράς έγινε ακόμη πιο αιφνιδιαστική, καθώς ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την απρόσμενη κυκλοφορία του ειδικού επεισοδίου με τίτλο «Gary». Στο επεισόδιο αυτό πρωταγωνιστούν οι Ebon Moss-Bachrach και Jon Bernthal, προσφέροντας ένα flashback που έδωσε νέα συναισθηματική διάσταση στην ιστορία και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς.

https://www.instagram.com/variety/
https://www.instagram.com/variety/
https://www.instagram.com/variety/
https://www.instagram.com/variety/

Το «The Bear» έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ξεχωρίσει όχι μόνο για την ένταση και τον ρεαλισμό του, αλλά και για την κινηματογραφική του προσέγγιση, με κάθε σεζόν να ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στα βραβεία και στην τηλεοπτική κριτική, μετατρέποντας κάθε νέα του σεζόν σε τηλεοπτικό γεγονός.

Η 4η σεζόν της σειράς είναι ήδη υποψήφια για τη φετινή σεζόν βραβείων, ενώ η τελευταία 5η σεζόν θα μπει στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης, το 2027, κάτι που δείχνει πως το «The Bear» θα συνεχίσει να απασχολεί τη βιομηχανία ακόμη και μετά το φινάλε του.

Η teen εκδοχή της Elle Woods στο νέο trailer του prequel του «Legally Blonde»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

The Bear νέα σεζόν ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ελένη Φουρέιρα: Από pop princess σε fashion icon στα Mad VMA

Ελένη Φουρέιρα: Από pop princess σε fashion icon στα Mad VMA

08.05.2026
Επόμενο
Πώς τα κλειδιά του σπιτιού σου μπορούν να φέρουν χρήματα

Πώς τα κλειδιά του σπιτιού σου μπορούν να φέρουν χρήματα

08.05.2026

Δες επίσης

Όταν ένα παιδί ζητά να μείνει μακριά από τη μητέρα του – Η νέα ταινία «Jimpa» θα σε καθηλώσει
Cinema

Όταν ένα παιδί ζητά να μείνει μακριά από τη μητέρα του – Η νέα ταινία «Jimpa» θα σε καθηλώσει

08.05.2026
Αντίπαρος: Διεθνές καστ από «Peaky Blinders» και «Game of Thrones» για νέα ταινία
Cinema

Αντίπαρος: Διεθνές καστ από «Peaky Blinders» και «Game of Thrones» για νέα ταινία

07.05.2026
Daniel Radcliffe γράφει ιστορία στο Broadway και διεκδικεί Tony Award
Cinema

Daniel Radcliffe γράφει ιστορία στο Broadway και διεκδικεί Tony Award

07.05.2026
Η δυναμική επιστροφή του «Maestro» με Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστη Χαλκιά στους Παξούς
Cinema

Η δυναμική επιστροφή του «Maestro» με Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστη Χαλκιά στους Παξούς

07.05.2026
Το «Reset» φέρνει Priyanka Chopra Jonas και Orlando Bloom σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι
Cinema

Το «Reset» φέρνει Priyanka Chopra Jonas και Orlando Bloom σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι

07.05.2026
Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων
Cinema

Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων

07.05.2026
Η teen εκδοχή της Elle Woods στο νέο trailer του prequel του «Legally Blonde»
Cinema

Η teen εκδοχή της Elle Woods στο νέο trailer του prequel του «Legally Blonde»

07.05.2026
6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Billie Eilish στις αίθουσες
Cinema

6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Billie Eilish στις αίθουσες

07.05.2026
Ο Guy Ritchie στα καλύτερά του: H νέα ταινία «In The Grey» έχει ανεβάσει τον πήχη
Cinema

Ο Guy Ritchie στα καλύτερά του: H νέα ταινία «In The Grey» έχει ανεβάσει τον πήχη

07.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο