Πώς τα κλειδιά του σπιτιού σου μπορούν να φέρουν χρήματα

Η θέση των κλειδιών στο σπίτι σου αποκαλύπτει την ενέργεια, την τάξη και την αίσθηση αφθονίας στον χώρο σου

Κάθε φορά που μπαίνεις στο σπίτι, τι κάνεις με τα κλειδιά σου; Τα αφήνεις στην τσάντα σου, σε μια τσέπη, ή τα ακουμπάς στην πρώτη επιφάνεια που συναντάς; Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως αυτό το μικρό αντικείμενο έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι φαντάζεσαι. Τα κλειδιά δεν είναι μόνο πρακτικά: συμβολίζουν πρόσβαση, ασφάλεια και δυνατότητες.

Οι καθημερινές σου συνήθειες γύρω από αυτά αποκαλύπτουν πολλά για τη σχέση σου με την τάξη, την ενέργεια του χώρου σου και ακόμη και την αίσθηση αφθονίας που καλλιεργείς στον προσωπικό σου χώρο. Ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να γίνει καθρέφτης της στάσης σου απέναντι στη ζωή και τα πολύτιμα στοιχεία της.

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κλειδιά και ενέργεια του σπιτιού

Στο Feng Shui, η είσοδος του σπιτιού θεωρείται το σημείο όπου συναντώνται ο έξω και ο εσωτερικός κόσμος. Τα κλειδιά που αφήνεις πρώτα εκεί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς καθορίζουν τη ροή της ενέργειας. Αν τα πετάς πάνω σε χαρτιά, αλληλογραφία ή άλλα αντικείμενα χωρίς σκέψη, ενισχύεις ασυνείδητα αίσθηση χάους και έλλειψης. Η αφθονία ξεκινά με τη δημιουργία χώρου που είναι έτοιμος να τη δεχτεί.

Ο τρόπος που χειρίζεσαι τα κλειδιά επηρεάζει επίσης την ψυχολογία σου. Αν τα ψάχνεις συνεχώς, αγχώνεσαι, χάνεις χρόνο και ηρεμία, η καθημερινότητά σου φορτίζεται με μικρές εντάσεις που επηρεάζουν τη γενικότερη στάση σου απέναντι στις ευκαιρίες και τους πόρους.

Η σωστή θέση για τα κλειδιά

Ιδανικά, τα κλειδιά πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη θέση κοντά στην είσοδο, αλλά μακριά από το πάτωμα ή ακατάστατες επιφάνειες. Ένα μεταλλικό ή κεραμικό μπολ, ένας μαρμάρινος δίσκος ή ένα ξύλινο σκεύος με λεία επιφάνεια δημιουργούν αίσθηση σταθερότητας και τάξης. Τα πλαστικά ή σπασμένα αντικείμενα δίνουν αίσθηση προσωρινότητας και αταξίας.

Απέφυγε να τα αφήνεις σε σκοτεινές γωνίες, δίπλα σε σκουπίδια, παπούτσια ή αλληλογραφία. Τα κλειδιά, συμβολικά, δεν ταιριάζουν με την ακαταστασία. Η καθαρή και ξεκάθαρη θέση τους ενισχύει τη συνείδηση της αξίας και της τάξης στο σπίτι.

Τι να αποφύγεις

Μην αφήνεις τα κλειδιά σε συρτάρια γεμάτα περιττά αντικείμενα ή σε μέρη όπου επικρατεί βιασύνη. Το να τα αρπάζεις επανειλημμένα υπό πίεση φορτίζει την ενέργεια γύρω σου με άγχος, το οποίο μεταφέρεται στην καθημερινή σου ζωή και στις αποφάσεις σου. Επίσης, απόφυγε την κουζίνα και την κρεβατοκάμαρα ως σημεία αποθήκευσης: η κουζίνα συνδέεται με την κατανάλωση και η κρεβατοκάμαρα με την ανάπαυση, χώρους στους οποίους τα κλειδιά δεν ανήκουν.

Το απόλυτο hack για τη σκουριά: Το μυστικό που δεν σου έμαθε η μαμά σου