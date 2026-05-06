Life 06.05.2026

Το απόλυτο hack για τη σκουριά: Το μυστικό που δεν σου έμαθε η μαμά σου

Τα βήματα που μετατρέπουν ένα σκουριασμένο αντικείμενο σε σχεδόν καινούριο χωρίς ακριβά καθαριστικά ή ειδικά προϊόντα
Πόπη Βασιλείου

Η σκουριά είναι από εκείνα τα μικρά «ενοχλητικά» προβλήματα του σπιτιού που εμφανίζονται ξαφνικά και συνήθως τα αγνοείς μέχρι να μεγαλώσουν. Από ψαλίδια και εργαλεία μέχρι μεταλλικές επιφάνειες στην κουζίνα ή στο μπαλκόνι, η οξείδωση μπορεί να κάνει τα αντικείμενα να δείχνουν παλιά, φθαρμένα και δύσχρηστα, ακόμα κι αν κατά τα άλλα είναι σε καλή κατάσταση. Το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα ειδικά καθαριστικά ή ακριβά προϊόντα για να την αντιμετωπίσεις. Υπάρχει ένα απλό υλικό που σχεδόν όλοι έχουμε ήδη στο σπίτι και μπορεί να κάνει εντυπωσιακή διαφορά όταν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Πηγή: Unsplash

Το πιο εύκολο και οικονομικό υλικό για σκουριά είναι το λευκό ξίδι. Περιέχει οξικό οξύ, το οποίο «σπάει» τη σκουριά και τη βοηθά να αποκολληθεί από το μέταλλο.

Πώς το χρησιμοποιείς

  • Βύθισε το σκουριασμένο αντικείμενο σε λευκό ξίδι για 2–12 ώρες (ανάλογα με τη σκουριά).
  • Αν δεν χωράει, βρέξε ένα πανί με ξίδι και τύλιξέ το γύρω από το σημείο.
  • Τρίψε με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή σύρμα κουζίνας.
  • Ξέπλυνε καλά με νερό και στέγνωσε αμέσως για να μην ξαναπιάσει.
Extra tip για καλύτερο αποτέλεσμα

Αν η σκουριά είναι πιο επίμονη, μπορείς να ρίξεις λίγη μαγειρική σόδα πάνω στο ξίδι αφού το εφαρμόσεις. Ο αφρισμός βοηθά να «σηκωθεί» η σκουριά πιο εύκολα.

Προσοχή

Απόφυγε να το αφήσεις υπερβολικά πολλές ώρες σε πολύ λεπτά μέταλλα, γιατί το ξίδι μπορεί να τα φθείρει.

Αν θέλεις, μπορώ να σου φτιάξω και μια πιο «extreme» εκδοχή με λεμόνι και αλάτι για πολύ δύσκολη σκουριά.

Οι παιώνιες σου μαραίνονται σε δύο μέρες; 7 μυστικά που αλλάζουν τα πάντα

