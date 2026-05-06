Nicole Kidman: «Αύριο η Sunday έχει σχολείο» – Η γήινη πλευρά μίας σταρ πίσω από τα φώτα

Το Met Gala και η πιο γήινη στιγμή της βραδιάς με την Nicole Kidman που έδειξε ότι οι σταρς είναι και γονείς με ρουτίνα και ζωή
Πόπη Βασιλείου

Το Met Gala 2026 για ακόμη μία χρονιά συγκέντρωσε τα βλέμματα όλου του κόσμου, μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε μια παγκόσμια σκηνή υψηλής μόδας, λάμψης και συμβολισμών. Ανάμεσα στις πιο συζητημένες παρουσίες της βραδιάς βρέθηκε η Nicole Kidman μαζί με την κόρη της, Sunday Rose Kidman Urban, με τις εμφανίσεις τους να αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή τέχνης αλλά και ως αφήγηση ζωής.

Οι δύο εμφανίσεις ξεχώρισαν όχι μόνο για την αισθητική τους αλλά και για το ανθρώπινο στοιχείο που τις συνόδευσε, δίνοντας στο Met Gala μια πιο γήινη διάσταση μέσα σε έναν κατά τα άλλα λαμπερό και θεατρικό κόσμο. Η Nicole Kidman, σε μια πιο χαλαρή και αυθόρμητη στιγμή, σχολίασε με χαμόγελο ότι «αύριο η Sunday έχει σχολείο», μια φράση που έδωσε αμέσως μια πιο καθημερινή και ανθρώπινη πλευρά στη βραδιά, σπάνια για τέτοιου επιπέδου events.

Η στιγμή αυτή έγινε γρήγορα viral, καθώς έδειξε ότι πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τα haute couture gowns, οι σταρς παραμένουν γονείς με καθημερινές υποχρεώσεις και απλές στιγμές ζωής. Η ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη του κόκκινου χαλιού και στην πραγματικότητα της καθημερινότητας έκανε την παρουσία τους ακόμη πιο ξεχωριστή.

Η Sunday Rose έκλεψε επίσης τις εντυπώσεις με τη δική της παρουσία, φέρνοντας μια πιο νεανική και φρέσκια ενέργεια στο Met Gala, ενώ ταυτόχρονα η εμφάνισή της μαζί με τη μητέρα της ανέδειξε τη σύνδεση δύο γενεών μέσα στον κόσμο της μόδας. Το κοινό τους fashion moment σχολιάστηκε έντονα ως ένα από τα πιο «ανθρώπινα» highlights της βραδιάς.

Σε μια διοργάνωση που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από υπερβολή και θεαματικότητα, η εμφάνιση της Nicole Kidman και της κόρης της λειτούργησε σαν υπενθύμιση ότι πίσω από τη λάμψη υπάρχουν απλές στιγμές καθημερινότητας που κάνουν ακόμη και τα μεγαλύτερα fashion icons πιο προσιτά και αληθινά.

Met Gala 2026 Nicole Kidman Sunday Rose Kidman Urban
Δοκιμάσαμε τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη – Το ιδανικό light snack

Το απόλυτο hack για τη σκουριά: Το μυστικό που δεν σου έμαθε η μαμά σου

Το σπάνιο στιγμιότυπο από τα ξεκινήματα του Γιώργου Λιάγκα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
