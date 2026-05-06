Δοκιμάσαμε τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη – Το ιδανικό light snack

Ανακάλυψε τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη - Είναι υγιεινά, πρωτεϊνικά και ιδανικά για κάθε ώρα της ημέρας

Υπάρχουν στιγμές που θες κάτι νόστιμο, υγιεινό και πρωτεϊνικό, αλλά όχι βαρετό. Κάτι που να είναι θρεπτικό και γευστικό αλλά στην πραγματικότητα να έχει ελάχιστες θερμίδες. Σε αυτές τις στιγμές, τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη έρχονται κυριολεκτικά να σε σώσουν.

Το TikTok της Ελένης έχει γίνει το απόλυτο inspo για λαχταριστές συνταγές, και αυτή η εκδοχή είναι μάλλον από τις πιο εύκολες. Χρειάζεσαι απλά λίγα υλικά, σχεδόν καθόλου χρόνο και το αποτέλεσμα μοιάζει με… healthy street food. Τα πιτάκια γίνονται αφράτα, νόστιμα και γεμάτα πρωτεΐνη.

Υλικά

Για τα πιτάκια:

5–6 καρότα (τριμμένα)

2 αυγά

Αλάτι

Πιπέρι

Λίγη σκόνη σκόρδου

Τριμμένη μοτσαρέλα

Για το συνοδευτικό:

Στήθος κοτόπουλο

Μπαχαρικά (πάπρικα, πιπέρι, σκόρδο κ.λπ.)

Λίγο λεμόνι

Cottage cheese

Ρόκα

Μουστάρδα

Λίγη sriracha sauce (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Για τα πιτάκια:

Βάζεις τα τριμμένα καρότα σε ένα μπολ. Προσθέτεις τα αυγά, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο σκόνη και τη μοτσαρέλα. Ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Απλώνεις το μείγμα σε ένα ταψί με λαδόκολλα, ώστε να γίνει σαν λεπτή βάση. Ψήνεις στους 180°C για 25 λεπτά.

Για το κοτόπουλο:

Κόβεις ή αφήνεις ολόκληρο το στήθος και το μαρινάρεις με μπαχαρικά. Το ψήνεις σε αντικολλητικό τηγάνι με λίγο λεμόνι μέχρι να ροδίσει.

Για το σερβίρισμα:

Κόβεις τα πιτάκια σε κομμάτια. Προσθέτεις πάνω ή δίπλα cottage cheese, ρόκα, μουστάρδα. Ρίχνεις από πάνω κοτόπουλο. Τελειώνεις με λίγη σriracha για έξτρα kick.

Αυτά τα πιτάκια είναι η τέλεια λύση για όσους θέλουν να τρώνε καθαρά αλλά όχι βαρετά. Ο συνδυασμός καρότου, πρωτεΐνης και πικάντικης σάλτσας δίνει ένα πιάτο που χορταίνει χωρίς τύψεις. Είναι από εκείνες τις συνταγές που κολλάνε στο μυαλό και καταλήγεις να τις φτιάχνεις ξανά και ξανά γιατί απλά λειτουργούν.

