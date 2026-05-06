Life 06.05.2026

Δοκιμάσαμε τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη – Το ιδανικό light snack

Ανακάλυψε τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη - Είναι υγιεινά, πρωτεϊνικά και ιδανικά για κάθε ώρα της ημέρας
Ειρήνη Στόφυλα

Υπάρχουν στιγμές που θες κάτι νόστιμο, υγιεινό και πρωτεϊνικό, αλλά όχι βαρετό. Κάτι που να είναι θρεπτικό και γευστικό αλλά στην πραγματικότητα να έχει ελάχιστες θερμίδες. Σε αυτές τις στιγμές, τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη έρχονται κυριολεκτικά να σε σώσουν.

https://www.instagram.com/voulgaraki_el/
https://www.instagram.com/voulgaraki_el/

Το TikTok της Ελένης έχει γίνει το απόλυτο inspo για λαχταριστές συνταγές, και αυτή η εκδοχή είναι μάλλον από τις πιο εύκολες. Χρειάζεσαι απλά λίγα υλικά, σχεδόν καθόλου χρόνο και το αποτέλεσμα μοιάζει με… healthy street food. Τα πιτάκια γίνονται αφράτα, νόστιμα και γεμάτα πρωτεΐνη.

Πατάτες φούρνου όπως δεν τις έχεις ξαναφάει – Τραγανές, λεμονάτες και απίστευτα μελωμένες

Υλικά

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Για τα πιτάκια:

  • 5–6 καρότα (τριμμένα)
  • 2 αυγά
  • Αλάτι
  • Πιπέρι
  • Λίγη σκόνη σκόρδου
  • Τριμμένη μοτσαρέλα
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Για το συνοδευτικό:

  • Στήθος κοτόπουλο
  • Μπαχαρικά (πάπρικα, πιπέρι, σκόρδο κ.λπ.)
  • Λίγο λεμόνι
  • Cottage cheese
  • Ρόκα
  • Μουστάρδα
  • Λίγη sriracha sauce (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Για τα πιτάκια:

  1. Βάζεις τα τριμμένα καρότα σε ένα μπολ.
  2. Προσθέτεις τα αυγά, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο σκόνη και τη μοτσαρέλα.
  3. Ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  4. Απλώνεις το μείγμα σε ένα ταψί με λαδόκολλα, ώστε να γίνει σαν λεπτή βάση.
  5. Ψήνεις στους 180°C για 25 λεπτά.
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Για το κοτόπουλο:

  1. Κόβεις ή αφήνεις ολόκληρο το στήθος και το μαρινάρεις με μπαχαρικά.
  2. Το ψήνεις σε αντικολλητικό τηγάνι με λίγο λεμόνι μέχρι να ροδίσει.

Για το σερβίρισμα:

  1. Κόβεις τα πιτάκια σε κομμάτια.
  2. Προσθέτεις πάνω ή δίπλα cottage cheese, ρόκα, μουστάρδα.
  3. Ρίχνεις από πάνω κοτόπουλο.
  4. Τελειώνεις με λίγη σriracha για έξτρα kick.
@voulgarakieleni

Πιτάκια καρότου με πρωτεΐνη & ελάχιστες θερμίδες 🥕🥲🥲 ΚΑΝ ΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΣ 🧡

♬ Edge of Desire – Jonas Blue & Malive

Αυτά τα πιτάκια είναι η τέλεια λύση για όσους θέλουν να τρώνε καθαρά αλλά όχι βαρετά. Ο συνδυασμός καρότου, πρωτεΐνης και πικάντικης σάλτσας δίνει ένα πιάτο που χορταίνει χωρίς τύψεις. Είναι από εκείνες τις συνταγές που κολλάνε στο μυαλό και καταλήγεις να τις φτιάχνεις ξανά και ξανά γιατί απλά λειτουργούν.

Τιραμισού αλλιώς: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετέτρεψε το lip butter της εταιρείας της σε viral γλυκό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ελένη Βουλγαράκη συνταγή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring

Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring

06.05.2026
Επόμενο
Nicole Kidman: «Αύριο η Sunday έχει σχολείο» – Η γήινη πλευρά μίας σταρ πίσω από τα φώτα

Nicole Kidman: «Αύριο η Sunday έχει σχολείο» – Η γήινη πλευρά μίας σταρ πίσω από τα φώτα

06.05.2026

Δες επίσης

Το απόλυτο hack για τη σκουριά: Το μυστικό που δεν σου έμαθε η μαμά σου
Life

Το απόλυτο hack για τη σκουριά: Το μυστικό που δεν σου έμαθε η μαμά σου

06.05.2026
Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring
Beauty

Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring

06.05.2026
Ανήκεις στα πιο εργασιομανή ζώδια; Αυτά τα 4 δεν αφήνουν τη δουλειά ούτε στιγμή
Life

Ανήκεις στα πιο εργασιομανή ζώδια; Αυτά τα 4 δεν αφήνουν τη δουλειά ούτε στιγμή

06.05.2026
Από τα χωράφια στις πασαρέλες: Τα clogs γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν
Fashion

Από τα χωράφια στις πασαρέλες: Τα clogs γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν

06.05.2026
Τα πιο τρελά και iconic outfits που είδαμε ποτέ στη σκηνή της Eurovision
Fashion

Τα πιο τρελά και iconic outfits που είδαμε ποτέ στη σκηνή της Eurovision

06.05.2026
Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σου το αν τρως πρωινό ή όχι
Life

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σου το αν τρως πρωινό ή όχι

05.05.2026
Πόνος στον αυχένα; Αυτές οι κινήσεις φέρνουν άμεση ανακούφιση
Fitness

Πόνος στον αυχένα; Αυτές οι κινήσεις φέρνουν άμεση ανακούφιση

05.05.2026
Ανεβαίνει η θερμοκρασία και μαραίνονται τα φυτά σου; 4 tips για να τα σώσεις
Life

Ανεβαίνει η θερμοκρασία και μαραίνονται τα φυτά σου; 4 tips για να τα σώσεις

05.05.2026
Τα ζώδια σε ταινία τρόμου – Ποιό θα σε «πούλαγε» για να σωθεί
Life

Τα ζώδια σε ταινία τρόμου – Ποιό θα σε «πούλαγε» για να σωθεί

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι