Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring

Η Hailey Bieber, η Kendall Jenner και η Jennifer Lopez μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους της showbiz, όμως έχουν ένα κοινό στοιχείο που δύσκολα περνά απαρατήρητο: εμπιστεύονται την ίδια makeup artist για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις τους. Η Mary Phillips είναι το πρόσωπο πίσω από πολλά από τα πιο «καλογυαλισμένα» red carpet beauty looks του Hollywood, επιμελούμενη μακιγιάζ που συχνά γίνεται viral για την τελειότητά του.

Κάθε φορά που μιλά δημόσια για τη δουλειά της, το ενδιαφέρον του beauty κοινού εκτοξεύεται, αφού οι τεχνικές της βασίζονται σε απλές αλλά ανατρεπτικές ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το μακιγιάζ. Μέσα από πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok, η Phillips αποκάλυψε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της μυστικά για flawless βάση, εξηγώντας πως συχνά αντιστρέφει τη σειρά εφαρμογής των προϊόντων.

Η αντίστροφη σειρά που αλλάζει τη βάση στο μακιγιάζ

Ενώ οι περισσότεροι ξεκινούν με foundation και συνεχίζουν με concealer, ρουζ και contour, η Mary Phillips ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Ξεκινά πρώτα με το contour stick, δημιουργώντας τις σκιές και τη δομή του προσώπου, και στη συνέχεια προσθέτει highlighter για να «χτίσει» τα σημεία φωτός πριν από οποιοδήποτε άλλο προϊόν βάσης.

Η φιλοσοφία πίσω από το viral beauty trick

Όπως εξηγεί η ίδια, αυτή η τεχνική λειτουργεί σαν να σχεδιάζεις πρώτα τα «κόκαλα» του προσώπου και μετά την επιδερμίδα. Το contour και το highlighter δίνουν τη βασική αρχιτεκτονική, ενώ το foundation έρχεται στο τέλος για να «δέσει» το αποτέλεσμα και να δημιουργήσει μια πιο φυσική, ενιαία όψη. Αυτή η προσέγγιση, αν και αντισυμβατική, έχει κερδίσει μεγάλο ενδιαφέρον από beauty lovers που αναζητούν πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα στο καθημερινό τους μακιγιάζ.

