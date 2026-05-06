Life 06.05.2026

Ανήκεις στα πιο εργασιομανή ζώδια; Αυτά τα 4 δεν αφήνουν τη δουλειά ούτε στιγμή

Τα χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από την εργασιομανία τους και τους ωθούν να βάζουν τη δουλειά πάνω από την ξεκούραση και την προσωπική ζωή
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αφήσουν τη δουλειά στην άκρη μόλις τελειώσει η ημέρα και άλλοι που μοιάζουν να λειτουργούν συνεχώς σε «work mode». Σκέφτονται επόμενους στόχους, οργανώνουν το πρόγραμμά τους μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και δύσκολα χαλαρώνουν πραγματικά, ακόμη και στις διακοπές τους. Στην αστρολογία, ορισμένα ζώδια έχουν πιο έντονη τάση προς την εργασιομανία, είτε επειδή αγαπούν την επιτυχία είτε επειδή αισθάνονται ότι η αξία τους συνδέεται άμεσα με όσα καταφέρνουν επαγγελματικά.

1. Παρθένος

Ο Παρθένος θεωρείται από τα πιο οργανωτικά και τελειομανή ζώδια. Δύσκολα αφήνει κάτι στην τύχη και συνήθως αφιερώνει ατελείωτες ώρες στη δουλειά μέχρι να νιώσει ότι όλα είναι όπως πρέπει. Έχει ανάγκη να αισθάνεται παραγωγικός και πολλές φορές δυσκολεύεται να ξεκουραστεί χωρίς ενοχές. Η λεπτομέρεια και η πειθαρχία του τον κάνουν συχνά indispensable στον επαγγελματικό του χώρο.

2. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι ίσως το πιο φιλόδοξο ζώδιο του κύκλου. Βάζει υψηλούς στόχους και είναι διατεθειμένος να δουλέψει σκληρά για να τους πετύχει, ακόμη κι αν χρειαστεί να θυσιάσει χρόνο από την προσωπική του ζωή. Η επιτυχία και η κοινωνική αναγνώριση παίζουν σημαντικό ρόλο για εκείνον και δύσκολα θα τον δεις να μένει στάσιμος επαγγελματικά.

3. Σκορπιός

Ο Σκορπιός μπορεί να μην δείχνει πάντα την εργασιομανία του ανοιχτά, όμως όταν αφοσιώνεται σε έναν στόχο γίνεται απόλυτος. Έχει εμμονή με την εξέλιξη, θέλει να ελέγχει τις καταστάσεις και δύσκολα εγκαταλείπει κάτι πριν πετύχει αυτό που έχει στο μυαλό του. Η ένταση με την οποία εργάζεται συχνά τον οδηγεί σε υπερκόπωση, αφού δυσκολεύεται να βάλει όρια.

4. Κριός

Ο Κριός λειτουργεί με πάθος και ανταγωνιστικότητα σε ό,τι κάνει. Θέλει να είναι πρώτος, να ξεχωρίζει και να αποδεικνύει συνεχώς την αξία του. Αυτή η διαρκής ανάγκη για δράση και επιτυχία τον οδηγεί πολλές φορές στο να γεμίζει υπερβολικά το πρόγραμμά του, χωρίς να αφήνει χρόνο για ξεκούραση. Η ενέργειά του είναι αστείρευτη, όμως συχνά ξεχνά ότι χρειάζεται και pause.

Η εργασιομανία μπορεί να φέρει επιτυχία, όμως όταν ξεπερνά τα όρια αρχίζει να επηρεάζει την ψυχική ισορροπία και τις προσωπικές σχέσεις. Ακόμη και τα πιο φιλόδοξα ζώδια χρειάζονται στιγμές ξεκούρασης και αποσύνδεσης, γιατί καμία επιτυχία δεν έχει πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από εξάντληση.

