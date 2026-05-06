Ποιοί θα δούν τελικά τις Pussycat Dolls; To group έρχεται στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο

Ο κόσμος της μουσικής ζει ένα… ντόμινο ακυρώσεων, και μέσα σε αυτό το κύμα ήρθε να προστεθεί και η πολυαναμενόμενη περιοδεία επανένωσης των The Pussycat Dolls στη Βόρεια Αμερική. Οι φήμες για χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων κυκλοφορούσαν εβδομάδες τώρα, και τελικά το συγκρότημα επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί φοβόντουσαν. Παρόλα αυτά, οι fans στην Ευρώπη μπορούν να ανασάνουν με ανακούφιση, αφού οι ευρωπαϊκές συναυλίες όχι μόνο μένουν στο πρόγραμμα, αλλά ήδη κινούνται πολύ δυναμικά.

Με μια ειλικρινή ανακοίνωση στα social media, τα μέλη της μπάντας αποκάλυψαν πως μετά από «προσεκτική και τίμια αξιολόγηση», αποφάσισαν να ακυρώσουν όλες τις συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, εκτός από μία: την εμφάνιση τους στο WeHo Pride στις 6 Ιουνίου. Όπως είπαν, δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν καλύτερο μέρος για να συναντήσουν το κοινό τους, αφού η LGBTQ+ κοινότητα υπήρξε πάντα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας των Dolls. Το event «Outloud» έκανε αμέσως σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας την τιμή τους που φιλοξενούν το συγκρότημα.

Αντίθετα, στην Ευρώπη τα πράγματα δείχνουν πολύ πιο θετικά: οι UK και ευρωπαϊκές ημερομηνίες συνεχίζονται κανονικά, και μάλιστα αρκετές εμφανίσεις είναι ήδη sold out. Το συγκρότημα υπόσχεται μια μεγάλη γιορτή με όλες τις επιτυχίες, παλιές και νέες, ειδικά μετά την κυκλοφορία του single «Club Song».

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση γύρω από το line-up δεν έχει σταματήσει. Η Nicole Scherzinger, η οποία επιστρέφει στη pop μετά την επιτυχία της στο Broadway με το Sunset Blvd., περιοδεύει μαζί με τις Kimberly Wyatt και Ashley Roberts. Εντύπωση είχε προκαλέσει πρόσφατη τηλεοπτική στιγμή, όταν η Nicole ρωτήθηκε on air για τις απούσες πρώην Dolls και έμεινε εμφανώς αμήχανη, ένα στιγμιότυπο που φυσικά έγινε viral. Την ίδια περίοδο, το πρώην μέλος Jessica Sutta είχε δηλώσει πως οι πολιτικές της τοποθετήσεις έπαιξαν ρόλο στο ότι δεν προσκλήθηκε πίσω στο reunion.

Η ακύρωση έρχεται σε μια περίοδο όπου μεγάλα ονόματα αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα: η Meghan Trainor και ο Zayn ακύρωσαν ολόκληρες τις αμερικανικές περιοδείες τους, ενώ οι Post Malone και Jelly Roll έριξαν «άκυρο» στο πρώτο τμήμα των συναυλιών τους. Η Dolly Parton ανακοίνωσε την ακύρωση της προσεχούς residency της στο Las Vegas, όμως στην περίπτωσή της, τα sold out και οι υψηλές τιμές μεταπώλησης ενισχύουν την επίσημη αιτία: λόγοι υγείας.

Η περιοδεία των Dolls επρόκειτο να ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου στο Acrisure Arena, όπου τα διαθέσιμα δεδομένα έδειχναν ελάχιστες πωλήσεις. Συνολικά είχαν ανακοινωθεί 32 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, με opening acts τις Lil’ Kim και Mýa. Οι ευρωπαϊκές ημερομηνίες ξεκινούν στις 9 Σεπτεμβρίου από την Κοπεγχάγη και ολοκληρώνονται στις 13 Οκτωβρίου στο O2 Arena του Λονδίνου και εκεί το opening act παραμένει η Lil’ Kim.

Οι Dolls υπόσχονται πως, παρά τις δυσκολίες, η περιοδεία στην Ευρώπη θα είναι μια τεράστια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και νοσταλγία. Και όσοι βρεθούν εκεί, μάλλον θα ζήσουν κάτι που η Βόρεια Αμερική… χάνει.

