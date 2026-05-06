Fashion 06.05.2026

Από τα χωράφια στις πασαρέλες: Τα clogs γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν

clogs
Από τη Miuccia Prada μέχρι το street style, το παπούτσι που ξεκίνησε από τον 13ο αιώνα γίνεται ξανά fashion statement
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Miuccia Prada είναι γνωστή για ένα πράγμα που σπάνια αμφισβητείται: βλέπει τη μόδα πριν από όλους τους άλλους. Δεν ακολουθεί τις τάσεις, τις προκαλεί ή τις επαναφέρει τη στιγμή ακριβώς που οι υπόλοιποι αρχίζουν να τις ξεχνούν. Και για ακόμα μία σεζόν, η επιρροή της αποδεικνύεται καθοριστική, αυτή τη φορά μέσα από ένα παπούτσι που κανείς δεν περίμενε να επιστρέψει τόσο δυναμικά.

tsokara
https://www.instagram.com/miumiu/

Στη συλλογή Miu Miu για την άνοιξη/καλοκαίρι 2025, παρουσίασε clogs σε suede και λουστρίνι, με χαμηλή σιλουέτα και ανοιχτά δάχτυλα, συνδυασμένα με τις χαρακτηριστικές branded κάλτσες του οίκου. Το αποτέλεσμα δεν άργησε να γίνει viral, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από ένα shoe trend που πολλοί θεωρούσαν ξεπερασμένο. Λίγες σεζόν μετά, τα clogs επιστρέφουν δυναμικά στις πασαρέλες, επιβεβαιώνοντας πως η αισθητική τους έχει ξανά χώρο στη σύγχρονη μόδα.

Αν ο Αχιλλέας φορούσε αυτά τα Chanel παπούτσια, θα έμενε αθάνατος

Η επιστροφή ενός «παλιού» παπουτσιού με νέο fashion status

Στα shows της άνοιξης/καλοκαιριού 2026, το clog εμφανίστηκε ξανά μέσα από διαφορετικές δημιουργικές προσεγγίσεις. Οίκοι όπως οι Bottega Veneta, Simone Rocha, Zimmermann και Versace επανερμήνευσαν τη σιλουέτα, δίνοντάς της πιο σύγχρονο χαρακτήρα, από πιο minimal εκδοχές μέχρι πιο theatrical styling. Το παπούτσι που ξεκίνησε ως πρακτικό αντικείμενο εργασίας, επιστρέφει πλέον ως fashion statement.

https://www.instagram.com/versace/
https://www.instagram.com/versace/

Από τα ολλανδικά χωράφια στις πασαρέλες του σήμερα

Η ιστορία των clogs δεν είναι καινούργια. Οι ρίζες του εντοπίζονται ήδη από τον 13ο αιώνα στην Ολλανδία, όπου φοριόταν από αγρότες ως ανθεκτικό παπούτσι καθημερινής χρήσης. Σήμερα, όμως, η εικόνα του έχει αλλάξει πλήρως. Το ξύλινο παπούτσι έχει μετατραπεί σε σύμβολο ανεπιτήδευτου στυλ, που κινείται ανάμεσα στο ρετρό και το σύγχρονο, με ξεκάθαρες bohemian αναφορές.

botegga_venetta
https://www.instagram.com/newbottega/

Το Chloé effect και η νέα boho αισθητική

Σημαντικό ρόλο στην επανεμφάνιση τους έχει παίξει και η αισθητική του οίκου Chloé, με δημιουργίες που προωθούν μια πιο χαλαρή, 70s-inspired διάθεση. Υπό τη δημιουργική κατεύθυνση της Chemena Kamali, το παπούτσι εντάσσεται ξανά σε ένα ευρύτερο boho αφήγημα, που συνδυάζει ρομαντισμό, ανεμελιά και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

clogs
https://www.instagram.com/chloe/

Από τα catwalks στο street style

Δεν είναι τυχαίο ότι τα clogs έχει ήδη υιοθετηθεί από fashion insiders και celebrities όπως η Daisy Edgar-Jones και η Alexa Chung, που το εντάσσουν εύκολα σε καθημερινά αλλά προσεγμένα looks. Το παπούτσι κινείται πλέον ανάμεσα στο statement και στο πρακτικό, αποδεικνύοντας ότι η μόδα συχνά επιστρέφει στα πιο «απλά» κομμάτια για να τα επαναπροσδιορίσει πλήρως.

Capri pants: Το αμφιλεγόμενο 90s trend που επιστρέφει δυναμικά

Hailey Bieber: Το ‘90s φόρεμα της Kelly Klein που έγινε το talk of the town

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

clogs Fashion fashion trends
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Nemesis»: Η νέα αστυνομική σειρά του Netflix που θα σε καθηλώσει

«Nemesis»: Η νέα αστυνομική σειρά του Netflix που θα σε καθηλώσει

06.05.2026
Επόμενο
Ποιοί θα δούν τελικά τις Pussycat Dolls; To group έρχεται στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο

Ποιοί θα δούν τελικά τις Pussycat Dolls; To group έρχεται στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο

06.05.2026

Δες επίσης

Το απόλυτο hack για τη σκουριά: Το μυστικό που δεν σου έμαθε η μαμά σου
Life

Το απόλυτο hack για τη σκουριά: Το μυστικό που δεν σου έμαθε η μαμά σου

06.05.2026
Δοκιμάσαμε τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη – Το ιδανικό light snack
Food

Δοκιμάσαμε τα viral πιτάκια καρότου της Ελένης Βουλγαράκη – Το ιδανικό light snack

06.05.2026
Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring
Beauty

Το viral makeup trick των Hailey Bieber και Kendall Jenner για contouring

06.05.2026
Ανήκεις στα πιο εργασιομανή ζώδια; Αυτά τα 4 δεν αφήνουν τη δουλειά ούτε στιγμή
Life

Ανήκεις στα πιο εργασιομανή ζώδια; Αυτά τα 4 δεν αφήνουν τη δουλειά ούτε στιγμή

06.05.2026
Τα πιο τρελά και iconic outfits που είδαμε ποτέ στη σκηνή της Eurovision
Fashion

Τα πιο τρελά και iconic outfits που είδαμε ποτέ στη σκηνή της Eurovision

06.05.2026
Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σου το αν τρως πρωινό ή όχι
Life

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σου το αν τρως πρωινό ή όχι

05.05.2026
Πόνος στον αυχένα; Αυτές οι κινήσεις φέρνουν άμεση ανακούφιση
Fitness

Πόνος στον αυχένα; Αυτές οι κινήσεις φέρνουν άμεση ανακούφιση

05.05.2026
Ανεβαίνει η θερμοκρασία και μαραίνονται τα φυτά σου; 4 tips για να τα σώσεις
Life

Ανεβαίνει η θερμοκρασία και μαραίνονται τα φυτά σου; 4 tips για να τα σώσεις

05.05.2026
Τα ζώδια σε ταινία τρόμου – Ποιό θα σε «πούλαγε» για να σωθεί
Life

Τα ζώδια σε ταινία τρόμου – Ποιό θα σε «πούλαγε» για να σωθεί

05.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι