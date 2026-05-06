Από τα χωράφια στις πασαρέλες: Τα clogs γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν

Από τη Miuccia Prada μέχρι το street style, το παπούτσι που ξεκίνησε από τον 13ο αιώνα γίνεται ξανά fashion statement

Η Miuccia Prada είναι γνωστή για ένα πράγμα που σπάνια αμφισβητείται: βλέπει τη μόδα πριν από όλους τους άλλους. Δεν ακολουθεί τις τάσεις, τις προκαλεί ή τις επαναφέρει τη στιγμή ακριβώς που οι υπόλοιποι αρχίζουν να τις ξεχνούν. Και για ακόμα μία σεζόν, η επιρροή της αποδεικνύεται καθοριστική, αυτή τη φορά μέσα από ένα παπούτσι που κανείς δεν περίμενε να επιστρέψει τόσο δυναμικά.

Στη συλλογή Miu Miu για την άνοιξη/καλοκαίρι 2025, παρουσίασε clogs σε suede και λουστρίνι, με χαμηλή σιλουέτα και ανοιχτά δάχτυλα, συνδυασμένα με τις χαρακτηριστικές branded κάλτσες του οίκου. Το αποτέλεσμα δεν άργησε να γίνει viral, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από ένα shoe trend που πολλοί θεωρούσαν ξεπερασμένο. Λίγες σεζόν μετά, τα clogs επιστρέφουν δυναμικά στις πασαρέλες, επιβεβαιώνοντας πως η αισθητική τους έχει ξανά χώρο στη σύγχρονη μόδα.

Η επιστροφή ενός «παλιού» παπουτσιού με νέο fashion status

Στα shows της άνοιξης/καλοκαιριού 2026, το clog εμφανίστηκε ξανά μέσα από διαφορετικές δημιουργικές προσεγγίσεις. Οίκοι όπως οι Bottega Veneta, Simone Rocha, Zimmermann και Versace επανερμήνευσαν τη σιλουέτα, δίνοντάς της πιο σύγχρονο χαρακτήρα, από πιο minimal εκδοχές μέχρι πιο theatrical styling. Το παπούτσι που ξεκίνησε ως πρακτικό αντικείμενο εργασίας, επιστρέφει πλέον ως fashion statement.

Από τα ολλανδικά χωράφια στις πασαρέλες του σήμερα

Η ιστορία των clogs δεν είναι καινούργια. Οι ρίζες του εντοπίζονται ήδη από τον 13ο αιώνα στην Ολλανδία, όπου φοριόταν από αγρότες ως ανθεκτικό παπούτσι καθημερινής χρήσης. Σήμερα, όμως, η εικόνα του έχει αλλάξει πλήρως. Το ξύλινο παπούτσι έχει μετατραπεί σε σύμβολο ανεπιτήδευτου στυλ, που κινείται ανάμεσα στο ρετρό και το σύγχρονο, με ξεκάθαρες bohemian αναφορές.

Το Chloé effect και η νέα boho αισθητική

Σημαντικό ρόλο στην επανεμφάνιση τους έχει παίξει και η αισθητική του οίκου Chloé, με δημιουργίες που προωθούν μια πιο χαλαρή, 70s-inspired διάθεση. Υπό τη δημιουργική κατεύθυνση της Chemena Kamali, το παπούτσι εντάσσεται ξανά σε ένα ευρύτερο boho αφήγημα, που συνδυάζει ρομαντισμό, ανεμελιά και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Από τα catwalks στο street style

Δεν είναι τυχαίο ότι τα clogs έχει ήδη υιοθετηθεί από fashion insiders και celebrities όπως η Daisy Edgar-Jones και η Alexa Chung, που το εντάσσουν εύκολα σε καθημερινά αλλά προσεγμένα looks. Το παπούτσι κινείται πλέον ανάμεσα στο statement και στο πρακτικό, αποδεικνύοντας ότι η μόδα συχνά επιστρέφει στα πιο «απλά» κομμάτια για να τα επαναπροσδιορίσει πλήρως.

