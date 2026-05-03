Hailey Bieber: Το ‘90s φόρεμα της Kelly Klein που έγινε το talk of the town

Η μόδα των ‘90s δεν έχει απλώς επιστρέψει, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο ισχυρές πηγές έμπνευσης για το 2026. Από το minimal chic μέχρι τις πιο τολμηρές, sensual αναφορές της δεκαετίας, το παρελθόν επαναπροσδιορίζεται μέσα από σύγχρονες εμφανίσεις που συνδυάζουν νοσταλγία και high fashion αισθητική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Hailey Bieber τράβηξε όλα τα βλέμματα στο Time100 Gala στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα που δεν ήταν απλώς εμπνευσμένο από τα ‘90s, αλλά μια πιστή αναβίωση archival κομματιού. Η εμφάνισή της βασίστηκε σε φόρεμα του 1992 από τον οίκο Calvin Klein, επανασχεδιασμένο σε μεταλλικές αποχρώσεις και δαντέλα με floral λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στο ρομαντικό και το statement.

Το look ολοκληρώθηκε με απόλυτη συνέπεια στην αισθητική της δεκαετίας, καθώς η Bieber κράτησε τα αξεσουάρ σε διακριτικό επίπεδο. Silk pumps σε αντίστοιχο ύφος, διακριτικά διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα λεπτό ασημένιο ρολόι έδεσαν αρμονικά με τη λάμψη του φορέματος, επιβεβαιώνοντας ότι το «less is more» παραμένει βασική αρχή του minimal dressing.

Πέρα όμως από το fashion moment, η εμφάνιση είχε και έντονο ιστορικό υπόβαθρο. Το original σχέδιο είχε φορεθεί στις αρχές των ‘90s από την Kelly Klein, τότε μούσα του σχεδιαστή και σύζυγό του, που υπήρξε από τις πρώτες γυναίκες που ανέδειξαν τη νέα minimal αισθητική της εποχής. Τρεις δεκαετίες αργότερα, η αναβίωση του look δείχνει πως η επιρροή εκείνης της περιόδου παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η Hailey Bieber, άλλωστε, έχει χτίσει μια σταθερή σχέση με το vintage και τα archival pieces, επιλέγοντας συχνά κομμάτια από διαφορετικές δεκαετίες και οίκους. Από slip dresses μέχρι bold runway looks, η αισθητική της αποδεικνύει ότι η σύγχρονη μόδα δεν κοιτάζει μόνο μπροστά, αλλά αντλεί δύναμη και από το παρελθόν.

