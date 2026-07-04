Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fitness 04.07.2026

Ξέχνα τα burpees: Αυτές οι 3 στάσεις γιόγκα θα γυμνάσουν όλο το σώμα χωρίς κόπο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Νομίζεις ότι η γιόγκα είναι μόνο διατάσεις; Δες 3 απλές στάσεις που δυναμώνουν όλο το σώμα, βελτιώνουν τη στάση σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η γιόγκα γυμνάζει όλο το σώμα συνδυάζοντας αναπνοή, ισορροπία, δύναμη και σύνδεση νου-σώματος.
  • Η στάση Adho Mukha Svanasana (Κατερχόμενος Σκύλος) δυναμώνει χέρια, ώμους, κορμό και πόδια, ιδανική για καθιστική ζωή.
  • Η Tadasana (Στάση Βουνού) διδάσκει σωστή ευθυγράμμιση, δυναμώνει πόδια, κορμό, γλουτούς και πλάτη.
  • Η Virabhadrasana II (Πολεμιστής ΙΙ) αναπτύσσει αντοχή, σταθερότητα, ανοίγει στήθος/γοφούς, δυναμώνει πόδια και κορμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν θεωρείς πως η σωματική άσκηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από έντονη καταπόνηση, η γιόγκα ίσως σε εκπλήξει, καθώς μια καλά σχεδιασμένη ακολουθία ασκήσεων μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική χωρίς να φαίνεται «σκληρή». Σύμφωνα με τους ειδικούς, η γιόγκα δεν είναι απλώς μια σωματική προπόνηση, αλλά μια πρακτική που συνδυάζει την αναπνοή, την ισορροπία, τη δύναμη και τη σύνδεση νου και σώματος.

yoga
Unsplash

Για εσένα που είσαι αρχάριος, η δύναμη στη γιόγκα πηγάζει από τη διατήρηση της στάσης, καθώς οι μύες σου εργάζονται συνεχώς για να υποστηρίξουν και να σταθεροποιήσουν το βάρος του σώματός σου. Δεν χρειάζεται να είσαι ευλύγιστος για να ξεκινήσεις, αρκεί να ξεκινήσεις από εκεί που βρίσκεσαι, αναπτύσσοντας σταδιακά τη δύναμη και την κινητικότητά σου μέσω της τακτικής εξάσκησης.

Ξέχνα τους κλασικούς κοιλιακούς – Η παραλία γίνεται το καλύτερο υπαίθριο γυμναστήριο

Adho Mukha Svanasana

Παρά το γεγονός ότι είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στάσεις, συχνά υποτιμάς τις απαιτήσεις της, καθώς πρόκειται για μια ενεργή άσκηση που απασχολεί τα χέρια, τους ώμους, την κοιλιακή χώρα, τη σπονδυλική στήλη, τους οπίσθιους μηριαίους και τις γάμπες σου. Για την εκτέλεση, ξεκινάς στα τέσσερα, σπρώχνεις τους γοφούς σου προς τα πάνω και πίσω σχηματίζοντας ένα ανεστραμμένο «V», διατηρώντας τα γόνατά σου ελαφρώς λυγισμένα αν υπάρχει δυσκαμψία. Είναι ιδανική στάση αν εργάζεσαι πολλές ώρες σε γραφείο, καθώς επιμηκύνει τη σπονδυλική στήλη, ανοίγει τους ώμους και διορθώνει την καμπουριαστή στάση.

Tadasana

Αν και μοιάζει με μια απλή όρθια θέση, η Tadasana είναι θεμελιώδης, καθώς σου διδάσκει τη σωστή ευθυγράμμιση και τη βασική επίγνωση του σώματός σου. Στέκεσαι με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών, κατανέμοντας ομοιόμορφα το βάρος σου, διατηρώντας τη σπονδυλική στήλη επιμηκυσμένη και τους ώμους σου χαλαρούς. Λειτουργεί ως «επαναφορά» για το σώμα σου, δυναμώνοντας υποδόρια τα πόδια, τον κορμό, τους γλουτούς και την πλάτη σου, ενώ βοηθά στην ανακούφιση της έντασης στον αυχένα και τη μέση.

Virabhadrasana II

Πρόκειται για μια από τις πιο προσιτές και αποτελεσματικές ασκήσεις για να αναπτύξεις αντοχή και σταθερότητα, καθώς ανοίγει το στήθος και τους γοφούς σου ενώ παράλληλα δυναμώνει τους μύες που υποστηρίζουν τη στάση του σώματός σου. Ανοίγεις τα πόδια σε μεγάλη απόσταση, λυγίζεις το μπροστινό γόνατο ώστε να ευθυγραμμίζεται με τον αστράγαλο και εκτείνεις τα χέρια σου στο ύψος των ώμων, διατηρώντας τον κορμό σου ίσιο. Είναι ιδιαίτερα ευεργετική αν κάθεσαι πολλές ώρες, καθώς εμπλέκει ενεργά τα πόδια, τους γλουτούς, την κοιλιακή χώρα και τους ώμους σου, προσφέροντάς σου ασφάλεια μέσω της σταθερής βάσης των ποδιών.

Kεντρική Εικόνα: Unsplash 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

fitness γιόγκα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Καλοκαίρι στην Αττική με επιφυλάξεις – Ποιες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες

Καλοκαίρι στην Αττική με επιφυλάξεις – Ποιες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες

04.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Καλοκαίρι στην Αττική με επιφυλάξεις – Ποιες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες
Life

Καλοκαίρι στην Αττική με επιφυλάξεις – Ποιες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες

04.07.2026
Δεν έχεις air condition; Αυτό το hack με τον ανεμιστήρα θα σε σώσει στον καύσωνα!
Life

Δεν έχεις air condition; Αυτό το hack με τον ανεμιστήρα θα σε σώσει στον καύσωνα!

04.07.2026
3 red flags που δεν πρέπει να αγνοήσεις στο πρώτο ραντεβού
Life

3 red flags που δεν πρέπει να αγνοήσεις στο πρώτο ραντεβού

04.07.2026
Solo travel: Πώς να ταξιδέψεις μόνος σου με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση
Life

Solo travel: Πώς να ταξιδέψεις μόνος σου με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση

04.07.2026
Πώς να μη ξεραθούν τα φυτά σου όσο είσαι διακοπές – Τα 5 hacks που κάνουν τη διαφορά
Life

Πώς να μη ξεραθούν τα φυτά σου όσο είσαι διακοπές – Τα 5 hacks που κάνουν τη διαφορά

04.07.2026
Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά
Life

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς άγχος – 6 μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

04.07.2026
Goodbye triangle bikinis! Αυτή είναι η τάση των 90’s που θα φοράς αυτό το καλοκαίρι
Fashion

Goodbye triangle bikinis! Αυτή είναι η τάση των 90’s που θα φοράς αυτό το καλοκαίρι

04.07.2026
«After-party hair»:Γιατί οι άνδρες φέτος εγκαταλείπουν το τζελ και προτιμούν την ατέλεια
Beauty

«After-party hair»:Γιατί οι άνδρες φέτος εγκαταλείπουν το τζελ και προτιμούν την ατέλεια

04.07.2026
Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό
Life

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

03.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα