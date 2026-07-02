Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 02.07.2026

Ξέχνα τους κλασικούς κοιλιακούς – Η παραλία γίνεται το καλύτερο υπαίθριο γυμναστήριο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς την άμμο και να γυμνάσεις αποτελεσματικά τον κορμό σου, υπάρχει μία άσκηση που ενεργοποιεί σχεδόν κάθε μυ του σώματος
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η άμμος είναι ιδανική για άσκηση, καθώς η αστάθειά της ενισχύει τους μύες του κορμού.
  • Η σανίδα (plank) είναι μια ολοκληρωμένη άσκηση κορμού που ενεργοποιεί πολλούς μύες.
  • Η άμμος προστατεύει τις αρθρώσεις και βελτιώνει την ισορροπία και τον συντονισμό.
  • Η άσκηση στην παραλία πρέπει να συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή και συνολική φυσική δραστηριότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η ιδανική περίοδος για να βγεις από το γυμναστήριο και να αξιοποιήσεις τη φύση ως χώρο άσκησης. Η άμμος προσφέρει μια φυσικά ασταθή επιφάνεια που κάνει κάθε κίνηση πιο απαιτητική, αναγκάζοντας τους μύες του κορμού να δουλέψουν περισσότερο για να διατηρήσουν την ισορροπία σου. Έτσι, ακόμα και μια απλή άσκηση μπορεί να μετατραπεί σε μια ιδιαίτερα αποτελεσματική προπόνηση για κοιλιακούς, μέση, γλουτούς και πόδια.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν υπάρχει μία άσκηση που ξεχωρίζει στην παραλία, αυτή είναι η σανίδα (plank). Θεωρείται από τις πιο ολοκληρωμένες ασκήσεις κορμού, καθώς ενεργοποιεί τον ορθό κοιλιακό, τους πλάγιους κοιλιακούς, τους βαθύτερους σταθεροποιητικούς μύες, αλλά και τους ώμους, την πλάτη και τους γλουτούς.

4 απλές ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια πριν τις διακοπές – Πες «αντίο» στο… μανίκι!

Πώς θα την εκτελέσεις σωστά

Στήριξε τους πήχεις ή τις παλάμες σου στην άμμο και τέντωσε τα πόδια προς τα πίσω. Το σώμα σου πρέπει να σχηματίζει μια ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες. Σφίξε κοιλιακούς και γλουτούς, κράτησε τον αυχένα σε ουδέτερη θέση και απόφυγε να σηκώνεις ή να χαμηλώνεις τη λεκάνη. Ξεκίνησε με 20 έως 30 δευτερόλεπτα και επανέλαβε την άσκηση 3 έως 4 φορές. Όσο βελτιώνεται η φυσική σου κατάσταση, μπορείς να αυξήσεις σταδιακά τον χρόνο ή να δοκιμάσεις παραλλαγές, όπως η πλάγια σανίδα ή η σανίδα με εναλλασσόμενη ανύψωση ποδιού.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Γιατί η άμμος κάνει τη διαφορά

Σε αντίθεση με μια σταθερή επιφάνεια, η άμμος υποχωρεί ελαφρώς σε κάθε κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι οι σταθεροποιητικοί μύες ενεργοποιούνται περισσότερο, βελτιώνοντας την ισορροπία, τον συντονισμό και τη δύναμη του κορμού. Παράλληλα, η πιο μαλακή επιφάνεια μειώνει τις καταπονήσεις στις αρθρώσεις σε σχέση με το τσιμέντο ή την άσφαλτο.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τι να θυμάσαι

Οι δυνατοί κοιλιακοί δεν εξαρτώνται μόνο από τις ασκήσεις. Η σωστή διατροφή, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, η καλή ενυδάτωση, ο ποιοτικός ύπνος και η συνολική φυσική δραστηριότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η σανίδα στην παραλία μπορεί να γίνει η ιδανική προσθήκη στην καθημερινότητά σου, αρκεί να συνδυάζεται με έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Την επόμενη φορά που θα βρεθείς δίπλα στη θάλασσα, αφιέρωσε μόλις πέντε λεπτά σε αυτή την άσκηση. Είναι ένας απλός τρόπος να εκμεταλλευτείς το φυσικό περιβάλλον, να ενδυναμώσεις τον κορμό σου και να κάνεις την παραλία το πιο όμορφο υπαίθριο γυμναστήριο του καλοκαιριού.

Workout παντού: 5 bodyweight ασκήσεις που μπορείς να κάνεις οπουδήποτε

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

γυμναστική Καλοκαίρι 2026 ΠΑΡΑΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας στο Talk to Mad: «Η τηλεόραση του 2026 δεν είναι πια τόσο ποθητή για τους νέους»

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας στο Talk to Mad: «Η τηλεόραση του 2026 δεν είναι πια τόσο ποθητή για τους νέους»

02.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το καλοκαίρι λιώνουν τα κεριά σου; 7 έξυπνες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά
Life

Το καλοκαίρι λιώνουν τα κεριά σου; 7 έξυπνες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

02.07.2026
Plot twist: Η λύση για τον πονοκέφαλο μπορεί να είναι στην κουζίνα σου – 3 τροφές που βοηθούν
Food

Plot twist: Η λύση για τον πονοκέφαλο μπορεί να είναι στην κουζίνα σου – 3 τροφές που βοηθούν

02.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της
Beauty

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

02.07.2026
Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι
Fashion

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

02.07.2026
Το πιο επικίνδυνο «Will you marry me?» που έχουμε δει ποτέ – Το ζευγάρι που σκαρφάλωσε στο Empire State Building
Life

Το πιο επικίνδυνο «Will you marry me?» που έχουμε δει ποτέ – Το ζευγάρι που σκαρφάλωσε στο Empire State Building

02.07.2026
Είσαι έτοιμη για χρώμα; Οι 5 αποχρώσεις που λατρεύουν φέτος οι μεγαλύτεροι οίκοι
Fashion

Είσαι έτοιμη για χρώμα; Οι 5 αποχρώσεις που λατρεύουν φέτος οι μεγαλύτεροι οίκοι

02.07.2026
Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level
Life

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

02.07.2026
Το νέο ξανθό της Βίκυς Καγιά είναι η απόλυτη έμπνευση για την καλοκαιρινή σου ανανέωση
Beauty

Το νέο ξανθό της Βίκυς Καγιά είναι η απόλυτη έμπνευση για την καλοκαιρινή σου ανανέωση

02.07.2026
Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου
Life

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

01.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα με 2 μόνο υλικά

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα με 2 μόνο υλικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Το μαχαίρι σου δεν κόβει; Το πιο απλό kitchen hack που δεν ήξερες

Το μαχαίρι σου δεν κόβει; Το πιο απλό kitchen hack που δεν ήξερες

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα