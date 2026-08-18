Δέσποινα Βανδή: Έτσι δημιούργησε το απόλυτο beach look με vintage bikini

Με μια ματιά Η Δέσποινα Βανδή δημιούργησε ένα κομψό beach look στην Πάρο.

Το look περιλάμβανε ένα vintage-inspired μπικίνι σε γαλαζοπράσινες αποχρώσεις με φιόγκους.

Συνδύασε το μαγιό με ένα στενό baby tee με τύπωμα αντί για καφτάνι.

Το σύνολο είναι ιδανικό για την παραλία και για βόλτα στο νησί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, και κάθε της ανάρτηση στα social media γίνεται αμέσως viral, ειδικά όταν πρόκειται για τις στιλιστικές της επιλογές. Στις φωτογραφίες που ανέβασε πρόσφατα σε ένα καρουζέλ στο Instagram, η αγαπημένη τραγουδίστρια μάς έδωσε την απόλυτη έμπνευση για τα καλοκαιρινά μας outfits, δείχνοντας πώς ένα σύνολο παραλίας μπορεί να γίνει ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο, σούπερ κομψό και απόλυτα trendy.

Το look της είχε ως απόλυτο πρωταγωνιστή ένα υπέροχο vintage-inspired μπικίνι σε γαλαζοπράσινες αποχρώσεις που θυμίζουν τα νερά του Αιγαίου. Το μαγιό της είχε διακριτικές ρίγες, ενώ αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν οι θηλυκοί φιόγκοι στο πλάι του κάτω μέρους, μια λεπτομέρεια που δίνει αμέσως μια πιο ρομαντική και κοριτσίστικη πινελιά σε ολόκληρο το outfit.

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Για το styling πάνω από το μαγιό, η Δέσποινα Βανδής απέφυγε τα κλασικά καφτάνια και έκανε μια πιο σύγχρονη, νεανική επιλογή. Συνδύασε το μπικίνι της με ένα γκρι, στενό baby tee με τιραντάκι και τύπωμα στο στήθος, πετυχαίνοντας τον τέλειο συνδυασμό ανάμεσα στο retro μαγιό και το cool, καθημερινό t-shirt. Είναι ο ορισμός του look που φοριέται εξίσου άνετα στην ξαπλώστρα αλλά και σε μια βόλτα για κοκτέιλ στο νησί.

Αν θέλεις να αντιγράψεις το στυλ της Δέσποινας Βανδής για τις δικές σου εμφανίσεις, η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και ευέλικτη. Αρχικά, διάλεξε ένα μαγιό με ρετρό ρίγες και λεπτομέρειες με φιόγκους σε παστέλ ή δροσερές αποχρώσεις που ταιριάζουν στο μαύρισμά σου. Στη συνέχεια, ξέφυγε από τα συνηθισμένα και φόρεσε πάνω από το μαγιό σου ένα εφαρμοστό baby tee με τύπωμα αντί για παρεό. Τέλος, πρόσθεσε τα αγαπημένα σου γυαλιά ηλίου και μια ψάθινη τσάντα, και είσαι έτοιμη για το πιο στιλάτο καλοκαίρι!

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