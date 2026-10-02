Life 02.10.2026

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το workout της – 5 ασκήσεις που βοηθούν να κάψεις λίπος πιο γρήγορα

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έδειξε μέρος της γυμναστικής της και η εικόνα έγινε αφορμή για να δεις 5 δυναμικές ασκήσεις που μπορείς να εντάξεις στο δικό σου workout
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε το workout της, εστιάζοντας σε ασκήσεις που αυξάνουν τις καύσεις.
  • Η απώλεια λίπους εξαρτάται από διατροφή, άσκηση, ύπνο και συνέπεια, όχι μόνο από μία άσκηση.
  • Προτείνονται 5 ασκήσεις: καθίσματα, προβολές, burpees, mountain climbers και jumping jacks.
  • Η συνέπεια και ο συνδυασμός ενδυνάμωσης με αερόβια είναι σημαντικά για αποτελέσματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η γυμναστική αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της και ένα νέο βίντεο από την προπόνησή της ήταν αρκετό για να τραβήξει ξανά τα βλέμματα. Με αφορμή το workout της παρουσιάστριας, αξίζει να δεις ποιες ασκήσεις μπορείς να εντάξεις στη δική σου προπόνηση όταν ο στόχος σου είναι να αυξήσεις τις καύσεις και να δουλέψεις συνολικά το σώμα σου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρεμιέρα του «Happy Day» με το γούρι της, ένα έργο τέχνης με καρδιές.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Φυσικά, δεν υπάρχει μία άσκηση που από μόνη της μπορεί να σε κάνει να χάσεις λίπος «γρήγορα». Η απώλεια λίπους εξαρτάται από τη συνολική διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, τον ύπνο και τη συνέπεια που δείχνεις στην καθημερινότητά σου. Ωστόσο, υπάρχουν ασκήσεις που ενεργοποιούν πολλές μυϊκές ομάδες και ανεβάζουν σημαντικά τους παλμούς, κάνοντας την προπόνησή σου πιο απαιτητική. Αν, λοιπόν, θέλεις να πάρεις έμπνευση από τη γυμναστική της Σταματίνας Τσιμτσιλή, αυτές είναι 5 ασκήσεις που αξίζει να γνωρίζεις.

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1. Καθίσματα

Τα καθίσματα είναι μία από τις πιο κλασικές ασκήσεις για το κάτω μέρος του σώματος και ενεργοποιούν κυρίως τους μηρούς και τους γλουτούς. Μπορείς να ξεκινήσεις με το βάρος του σώματός σου και, όσο εξοικειώνεσαι με την κίνηση, να προσθέσεις αντίσταση. Το σημαντικό είναι να δίνεις προσοχή στην τεχνική και να εκτελείς την άσκηση με ελεγχόμενες κινήσεις.

2. Προβολές

Οι προβολές δουλεύουν τα πόδια και τους γλουτούς, ενώ παράλληλα απαιτούν έλεγχο και ισορροπία. Μπορείς να τις εκτελέσεις στατικά ή να κάνεις εναλλάξ προβολές καθώς κινείσαι προς τα εμπρός. Αν θέλεις μεγαλύτερη πρόκληση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αλτήρες, εφόσον έχεις την κατάλληλη εμπειρία.

Γυναίκα κάνει ασκήσεις χωρίς εξοπλισμό σε χαλάκι γυμναστικής, με αλτήρες και μπουκάλι νερού δίπλα της.
Pexels

3. Burpees

Αν ψάχνεις μια άσκηση που ανεβάζει γρήγορα τους παλμούς, τα burpees είναι από τις πιο απαιτητικές επιλογές. Συνδυάζουν κάθισμα, στήριξη στο έδαφος και άλμα, με αποτέλεσμα να συμμετέχει μεγάλο μέρος του σώματος. Επειδή είναι υψηλής έντασης, ξεκίνα με λίγες επαναλήψεις και άφηνε αρκετό χρόνο για ξεκούραση.

Γυναίκα που κάνει γυμναστική για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.
pexels.com

4. Mountain climbers

Οι mountain climbers συνδυάζουν αερόβια προσπάθεια με ενεργοποίηση του κορμού. Από θέση σανίδας, φέρνεις εναλλάξ τα γόνατα προς το στήθος, διατηρώντας όσο μπορείς σταθερό τον κορμό. Η άσκηση μπορεί να γίνει γρήγορα για μεγαλύτερη ένταση ή πιο αργά αν θέλεις πρώτα να εξοικειωθείς με την τεχνική.

Μια γυναίκα εκτελεί άσκηση με αλτήρα, αποκαλύπτοντας fitness μυστικά που δεν γνωρίζεις.
pexels.com

5. Jumping jacks

Τα jumping jacks είναι απλά, δεν χρειάζονται εξοπλισμό και μπορούν να ενταχθούν εύκολα σε ένα πρόγραμμα στο σπίτι. Οι συνεχόμενες κινήσεις χεριών και ποδιών ανεβάζουν τους παλμούς και μπορούν να λειτουργήσουν ως μέρος ενός κυκλικού προγράμματος ή ως προθέρμανση.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Το σημαντικότερο δεν είναι η «μαγική» άσκηση

Με αφορμή το βίντεο της Σταματίνας Τσιμτσιλή, λοιπόν, μπορείς να πάρεις ιδέες για να κάνεις την προπόνησή σου πιο δυναμική, χωρίς όμως να πέσεις στην παγίδα των υπερβολών. Για καλύτερα αποτελέσματα, προσπάθησε να συνδυάζεις ασκήσεις ενδυνάμωσης με αερόβια δραστηριότητα και να αυξάνεις σταδιακά την ένταση. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, τραυματισμό ή δεν γυμνάζεσαι συστηματικά, είναι καλό να συμβουλευτείς επαγγελματία άσκησης ή γιατρό πριν ξεκινήσεις ένα έντονο πρόγραμμα. Και κυρίως, μην ξεχνάς ότι το σώμα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Η συνέπεια στις μικρές καθημερινές συνήθειες είναι αυτή που τελικά κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά.

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fitness γυμναστική ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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