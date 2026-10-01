Life 01.10.2026

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

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Δοκίμασε εύκολη και λαχταριστή κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο έτοιμη σε περίπου 30 λεπτά με απλά υλικά και πλούσια γεύση
Αργυρώ Καρατζά

Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που θέλεις να ετοιμάσεις κάτι νόστιμο και χορταστικό, αλλά δεν έχεις ούτε τον χρόνο ούτε τη διάθεση να περάσεις ώρες στην κουζίνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια κρεμώδης μακαρονάδα με κοτόπουλο είναι η ιδανική επιλογή. Με απλά υλικά και εύκολη προετοιμασία, μπορείς να δημιουργήσεις ένα πιάτο που συνδυάζει την αγαπημένη γεύση των ζυμαρικών με το κοτόπουλο και μια απαλή, κρεμώδη σάλτσα.

Τραγανός και χρυσαφένιος μπακαλιάρος στο γιορτινό τραπέζι για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
unsplash

Είναι μια συνταγή που μπορείς να ετοιμάσεις για το καθημερινό σου τραπέζι, αλλά και όταν θέλεις να προσφέρεις στους αγαπημένους σου ένα πιο ιδιαίτερο γεύμα χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

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Υλικά

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 20 λεπτά
Μερίδες: 4

 

  • 350 γρ. ζυμαρικά της επιλογής σου
  • 400 γρ. φιλέτο κοτόπουλο
  • 200 ml κρέμα γάλακτος
  • 1 μικρό κρεμμύδι
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Λίγη πάπρικα
  • Μαϊντανός για το σερβίρισμα
magiriki
Pinterest

Εκτέλεση

  1. Ξεκίνα βράζοντας τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Πριν τα σουρώσεις, κράτησε περίπου μισό φλιτζάνι από το νερό στο οποίο έβρασαν.
  2. Κόψε το κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές και ζέστανε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι. Πρόσθεσε το κοτόπουλο και άφησέ το να μαγειρευτεί μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και λίγη πάπρικα.
  3. Στη συνέχεια, πρόσθεσε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακάτεψε για λίγα λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν τα αρώματά τους.
  4. Χαμήλωσε τη φωτιά και πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος. Ανακάτεψε απαλά και άφησε τη σάλτσα να σιγοβράσει για λίγα λεπτά. Πρόσθεσε την παρμεζάνα και ανακάτεψε μέχρι να λιώσει και να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη, κρεμώδης σάλτσα.
  5. Ρίξε τα ζυμαρικά στο τηγάνι και ανακάτεψε καλά, ώστε να καλυφθούν από τη σάλτσα. Αν η σάλτσα είναι πολύ πηχτή, πρόσθεσε σταδιακά λίγο από το νερό των ζυμαρικών μέχρι να αποκτήσει την υφή που θέλεις.
  6. Σέρβιρε αμέσως με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, επιπλέον παρμεζάνα και ψιλοκομμένο μαϊντανό.

pasta

Μικρό tip για ακόμη πιο νόστιμο αποτέλεσμα

Μην παραλείψεις το νερό από τα ζυμαρικά. Το άμυλο που περιέχει μπορεί να βοηθήσει τη σάλτσα να γίνει πιο δεμένη και να «αγκαλιάσει» καλύτερα τα ζυμαρικά. Αν θέλεις, μπορείς επίσης να προσθέσεις λίγα μανιτάρια ή λιαστή ντομάτα για μια διαφορετική γευστική πινελιά.

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