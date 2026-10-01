Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που θέλεις να ετοιμάσεις κάτι νόστιμο και χορταστικό, αλλά δεν έχεις ούτε τον χρόνο ούτε τη διάθεση να περάσεις ώρες στην κουζίνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια κρεμώδης μακαρονάδα με κοτόπουλο είναι η ιδανική επιλογή. Με απλά υλικά και εύκολη προετοιμασία, μπορείς να δημιουργήσεις ένα πιάτο που συνδυάζει την αγαπημένη γεύση των ζυμαρικών με το κοτόπουλο και μια απαλή, κρεμώδη σάλτσα.

Είναι μια συνταγή που μπορείς να ετοιμάσεις για το καθημερινό σου τραπέζι, αλλά και όταν θέλεις να προσφέρεις στους αγαπημένους σου ένα πιο ιδιαίτερο γεύμα χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Διάβασε επίσης: Το comfort food με κοτόπουλο που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά μόλις αρχίσουν τα πρώτα κρύα

Υλικά

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 20 λεπτά

Μερίδες: 4

350 γρ. ζυμαρικά της επιλογής σου

400 γρ. φιλέτο κοτόπουλο

200 ml κρέμα γάλακτος

1 μικρό κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγη πάπρικα

Μαϊντανός για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ξεκίνα βράζοντας τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Πριν τα σουρώσεις, κράτησε περίπου μισό φλιτζάνι από το νερό στο οποίο έβρασαν. Κόψε το κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές και ζέστανε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι. Πρόσθεσε το κοτόπουλο και άφησέ το να μαγειρευτεί μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και λίγη πάπρικα. Στη συνέχεια, πρόσθεσε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακάτεψε για λίγα λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν τα αρώματά τους. Χαμήλωσε τη φωτιά και πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος. Ανακάτεψε απαλά και άφησε τη σάλτσα να σιγοβράσει για λίγα λεπτά. Πρόσθεσε την παρμεζάνα και ανακάτεψε μέχρι να λιώσει και να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη, κρεμώδης σάλτσα. Ρίξε τα ζυμαρικά στο τηγάνι και ανακάτεψε καλά, ώστε να καλυφθούν από τη σάλτσα. Αν η σάλτσα είναι πολύ πηχτή, πρόσθεσε σταδιακά λίγο από το νερό των ζυμαρικών μέχρι να αποκτήσει την υφή που θέλεις. Σέρβιρε αμέσως με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, επιπλέον παρμεζάνα και ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Μικρό tip για ακόμη πιο νόστιμο αποτέλεσμα

Μην παραλείψεις το νερό από τα ζυμαρικά. Το άμυλο που περιέχει μπορεί να βοηθήσει τη σάλτσα να γίνει πιο δεμένη και να «αγκαλιάσει» καλύτερα τα ζυμαρικά. Αν θέλεις, μπορείς επίσης να προσθέσεις λίγα μανιτάρια ή λιαστή ντομάτα για μια διαφορετική γευστική πινελιά.

Διάβασε επίσης: