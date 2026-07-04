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Life 04.07.2026

3 red flags που δεν πρέπει να αγνοήσεις στο πρώτο ραντεβού

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Τα 3 βασικά red flags που μπορείς να εντοπίσεις ήδη από το πρώτο ραντεβού και πώς μπορούν να σου «δείξουν» το μέλλον της σχέσης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Αν το άτομο μιλάει μόνο για τον εαυτό του, χωρίς να δείχνει ενδιαφέρον για εσένα, είναι αρνητικό σημάδι.
  • Η έλλειψη σεβασμού στα όριά σου, ακόμα και σε μικρά, δείχνει έλλειψη ωριμότητας.
  • Η υπερβολική ένταση ή βιασύνη από το πρώτο ραντεβού μπορεί να είναι προειδοποιητικό σημάδι.
  • Τα "red flags" στο πρώτο ραντεβού βοηθούν στην αξιολόγηση της δυναμικής, του σεβασμού και της προοπτικής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πρώτο ραντεβού, η πρώτη εντύπωση παίζει πάντα σημαντικό ρόλο, όμως πίσω από το χαλαρό κλίμα και τη συζήτηση κρύβονται μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να δείξουν πολλά περισσότερα για τη δυναμική δύο ανθρώπων. Δεν πρόκειται για υπερανάλυση, αλλά για την ικανότητα να «διαβάζεις» συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται από την αρχή.

Pexels
Pexels

Σε μια εποχή όπου το dating γίνεται όλο και πιο γρήγορο και ψηφιακό, τα πρώτα λεπτά μιας συνάντησης λειτουργούν σαν φίλτρο συμβατότητας. Ο τρόπος που κάποιος επικοινωνεί, ακούει και σέβεται τον χώρο του άλλου μπορεί να αποκαλύψει αν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον ή απλώς στιγμιαία ενθουσιασμός.

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Γι’ αυτό και όλο και περισσότεροι δίνουν βάση στα λεγόμενα «red flags» από το πρώτο κιόλας ραντεβού. Δεν είναι απαραίτητα σημάδια ότι κάτι είναι καταδικασμένο, αλλά ενδείξεις που βοηθούν να καταλάβεις αν η δυναμική που χτίζεται έχει ισορροπία, σεβασμό και προοπτική.

Pexels
Pexels

1. Μιλάει μόνο για τον εαυτό του

Pexels
Pexels

Αν η κουβέντα γυρίζει συνεχώς γύρω από εκείνον/εκείνη, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για σένα, αυτό λέει πολλά. Το πρώτο ραντεβού δεν είναι monologue. Είναι ανταλλαγή. Όταν κάποιος δεν ρωτάει τίποτα ή δεν «πιάνει» αυτά που λες, δείχνει ότι η σύνδεση δεν είναι προτεραιότητα. Και αυτό δύσκολα αλλάζει αργότερα.

2. Δεν σέβεται τα όριά σου

Pexels
Pexels

Είτε είναι σχόλια που σε φέρνουν σε άβολη θέση, είτε πίεση για πράγματα που δεν θέλεις, το όριο φαίνεται από νωρίς. Ο σεβασμός στα «όχι», ακόμα και στα μικρά, είναι από τα πιο καθαρά σημάδια ωριμότητας. Αν λείπει στο πρώτο ραντεβού, συνήθως δεν εμφανίζεται μαγικά μετά.

3. Υπερβολική βιασύνη ή ένταση

«Είσαι το άλλο μου μισό», «δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι», «να κανονίσουμε πράγματα για το καλοκαίρι μας» από το πρώτο ραντεβού; red flag. Η υπερβολική ένταση πολύ νωρίς δεν είναι ρομαντισμός, συχνά είναι βιασύνη που δεν αφήνει χώρο να χτιστεί κάτι πραγματικό. Οι καλές σχέσεις δεν καίγονται από την αρχή, χτίζονται.

Ερωτευμένο ζευγάρι σε τρυφερή στιγμή που δείχνει τα σημάδια της αμοιβαίας αγάπης και αφοσίωσης.
unsplash.com

Το πρώτο ραντεβού δεν είναι τεστ επιτυχίας, αλλά ένα πρώτο φίλτρο για να δεις αν υπάρχει κοινό έδαφος. Δεν χρειάζεται να απορρίψεις κάποιον για κάθε μικρή λεπτομέρεια, αλλά να αναγνωρίσεις μοτίβα που επαναλαμβάνονται. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι να νιώθεις άνετα, ασφαλής και ο εαυτός σου.

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