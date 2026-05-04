Fashion 04.05.2026

Capri pants: Το αμφιλεγόμενο 90s trend που επιστρέφει δυναμικά

Capri
Τα capri pants μπαίνουν ξανά στο προσκήνιο και φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με σύγχρονο, effortless τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα capri παντελόνια μπορεί να βρίσκονταν για καιρό στο παρασκήνιο ως microtrend, όμως αυτή τη σεζόν κάνουν δυναμικό comeback και μπαίνουν ξανά στο επίκεντρο της μόδας. Με εμφανίσεις από style icons και celebrities, το συγκεκριμένο κομμάτι επιστρέφει πιο ανανεωμένο, συνδυάζοντας vintage αισθητική με σύγχρονο styling.

denim_capri
https://www.instagram.com/bootleggerjeans/

Η ιστορία τους ξεκινά από τα ‘40s και ‘50s, όμως οι περισσότεροι τα έχουν συνδέσει με τη μόδα των ‘90s και των early 00s, μια εποχή που αυτή τη στιγμή επανέρχεται δυναμικά. Και κάπως έτσι, τα capri pants γίνονται ξανά relevant, ακολουθώντας τη γενικότερη νοσταλγία για τα trends εκείνης της περιόδου.

Η Kylie Jenner κάνει την αλυσίδα στη μέση το απόλυτο statement

Γιατί τα μαύρα capri pants είναι το νέο go-to του καλοκαιριού

Ανάμεσα σε όλες τις εκδοχές τους, τα μαύρα capri pants ξεχωρίζουν ως η πιο ευέλικτη επιλογή. Είναι πιο ελαφριά από τα jeans, αγκαλιάζουν το σώμα και το cropped μήκος τους τα κάνει ιδανικά για τις ζεστές ημέρες. Ταυτόχρονα, μπορούν να κινηθούν εύκολα από casual σε πιο polished looks, ανάλογα με το styling.

Στην πιο χαλαρή εκδοχή τους, θυμίζουν leggings και είναι ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις, ενώ σε πιο structured γραμμές μπορούν να φορεθούν ακόμα και στο γραφείο ή σε μια βραδινή έξοδο.

denim_capri
https://www.instagram.com/jackyinberlin/

Πώς να τα φορέσεις τώρα

Το μυστικό με τα capri pants είναι η ισορροπία. Ένα fitted κομμάτι μπορεί να συνδυαστεί με oversized πουκάμισα, σακάκια ή ελαφριά jackets για πιο σύγχρονο αποτέλεσμα. Τα παπούτσια παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο: slingbacks, mules ή minimal πέδιλα δίνουν πιο κομψό χαρακτήρα, ενώ sneakers τα κάνουν πιο καθημερινά.
Για το βράδυ, ένα total black look με capri pants και ανοιχτά παπούτσια με τακούνι είναι μια επιλογή που δείχνει effortless αλλά ταυτόχρονα πολύ σύγχρονη.

Capri
https://www.instagram.com/keziacook/

Το trend που διχάζει αλλά επιστρέφει δυναμικά

Τα capri pants είναι από εκείνα τα trends που είτε αγαπάς είτε αποφεύγεις. Ωστόσο, η φετινή τους επιστροφή δείχνει πως έχουν πλέον επαναπροσδιοριστεί. Με πιο καθαρές γραμμές και πιο σύγχρονο styling, διεκδικούν ξανά τη θέση τους στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα, και αυτή τη φορά, ίσως μείνουν για περισσότερο.

Prints alert: Αυτές είναι οι πιο «θορυβώδεις» τάσεις της σεζόν

Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

capri Fashion fashion trends
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

04.05.2026
Επόμενο
Γιατί το δέρμα σου δεν δείχνει όπως θες; 5 λόγοι που δε βλέπεις στο TikTok

Γιατί το δέρμα σου δεν δείχνει όπως θες; 5 λόγοι που δε βλέπεις στο TikTok

04.05.2026

Δες επίσης

Met Gala: Flashback στα πιο iconic looks όλων των εποχών
Fashion

Met Gala: Flashback στα πιο iconic looks όλων των εποχών

04.05.2026
«Πέρα από τη λάμψη»: Οι 10 απαράβατοι κανόνες του Met Gala
Fashion

«Πέρα από τη λάμψη»: Οι 10 απαράβατοι κανόνες του Met Gala

04.05.2026
Η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ρένα Μόρφη παρέδωσαν μαθήματα στιλ στη σκηνή του YFSF
Fashion

Η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ρένα Μόρφη παρέδωσαν μαθήματα στιλ στη σκηνή του YFSF

04.05.2026
Γιατί το δέρμα σου δεν δείχνει όπως θες; 5 λόγοι που δε βλέπεις στο TikTok
Beauty

Γιατί το δέρμα σου δεν δείχνει όπως θες; 5 λόγοι που δε βλέπεις στο TikTok

04.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ
Life

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

04.05.2026
Τα 6 πιο party animals ζώδια – Το πάρτι ξεκινά όταν εμφανίζονται
Life

Τα 6 πιο party animals ζώδια – Το πάρτι ξεκινά όταν εμφανίζονται

04.05.2026
Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου
Life

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

04.05.2026
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό
Food

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

03.05.2026
Δες πώς να κρατήσεις το μπάνιο σου φρέσκο με 3 απλές και οικονομικές κινήσεις
Life

Δες πώς να κρατήσεις το μπάνιο σου φρέσκο με 3 απλές και οικονομικές κινήσεις

03.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου