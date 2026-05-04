Capri pants: Το αμφιλεγόμενο 90s trend που επιστρέφει δυναμικά

Τα capri pants μπαίνουν ξανά στο προσκήνιο και φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με σύγχρονο, effortless τρόπο

Τα capri παντελόνια μπορεί να βρίσκονταν για καιρό στο παρασκήνιο ως microtrend, όμως αυτή τη σεζόν κάνουν δυναμικό comeback και μπαίνουν ξανά στο επίκεντρο της μόδας. Με εμφανίσεις από style icons και celebrities, το συγκεκριμένο κομμάτι επιστρέφει πιο ανανεωμένο, συνδυάζοντας vintage αισθητική με σύγχρονο styling.

Η ιστορία τους ξεκινά από τα ‘40s και ‘50s, όμως οι περισσότεροι τα έχουν συνδέσει με τη μόδα των ‘90s και των early 00s, μια εποχή που αυτή τη στιγμή επανέρχεται δυναμικά. Και κάπως έτσι, τα capri pants γίνονται ξανά relevant, ακολουθώντας τη γενικότερη νοσταλγία για τα trends εκείνης της περιόδου.

Γιατί τα μαύρα capri pants είναι το νέο go-to του καλοκαιριού

Ανάμεσα σε όλες τις εκδοχές τους, τα μαύρα capri pants ξεχωρίζουν ως η πιο ευέλικτη επιλογή. Είναι πιο ελαφριά από τα jeans, αγκαλιάζουν το σώμα και το cropped μήκος τους τα κάνει ιδανικά για τις ζεστές ημέρες. Ταυτόχρονα, μπορούν να κινηθούν εύκολα από casual σε πιο polished looks, ανάλογα με το styling.

Στην πιο χαλαρή εκδοχή τους, θυμίζουν leggings και είναι ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις, ενώ σε πιο structured γραμμές μπορούν να φορεθούν ακόμα και στο γραφείο ή σε μια βραδινή έξοδο.

Πώς να τα φορέσεις τώρα

Το μυστικό με τα capri pants είναι η ισορροπία. Ένα fitted κομμάτι μπορεί να συνδυαστεί με oversized πουκάμισα, σακάκια ή ελαφριά jackets για πιο σύγχρονο αποτέλεσμα. Τα παπούτσια παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο: slingbacks, mules ή minimal πέδιλα δίνουν πιο κομψό χαρακτήρα, ενώ sneakers τα κάνουν πιο καθημερινά.

Για το βράδυ, ένα total black look με capri pants και ανοιχτά παπούτσια με τακούνι είναι μια επιλογή που δείχνει effortless αλλά ταυτόχρονα πολύ σύγχρονη.

Το trend που διχάζει αλλά επιστρέφει δυναμικά

Τα capri pants είναι από εκείνα τα trends που είτε αγαπάς είτε αποφεύγεις. Ωστόσο, η φετινή τους επιστροφή δείχνει πως έχουν πλέον επαναπροσδιοριστεί. Με πιο καθαρές γραμμές και πιο σύγχρονο styling, διεκδικούν ξανά τη θέση τους στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα, και αυτή τη φορά, ίσως μείνουν για περισσότερο.

