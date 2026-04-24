Prints alert: Αυτές είναι οι πιο «θορυβώδεις» τάσεις της σεζόν

Από τα λουλούδια μέχρι τα γεωμετρικά σχέδια, τα prints της σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2026 μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε statement

Για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2026, τα prints επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ, κατακλύζοντας τις πασαρέλες με χρώμα, μοτίβα και έντονη δημιουργικότητα. Από ρομαντικά floral σχέδια μέχρι γεωμετρικές ρίγες και καλλιτεχνικά watercolor εφέ, η μόδα της νέας σεζόν κινείται ανάμεσα στη νοσταλγία και τον σύγχρονο πειραματισμό, δημιουργώντας looks που ξεχωρίζουν τόσο στην πόλη όσο και στις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Οι μεγάλοι οίκοι μόδας επαναπροσδιορίζουν τα κλασικά prints και τα μετατρέπουν σε βασικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας. Το floral κυριαρχεί σε κάθε εκδοχή, ενώ οι ρίγες και τα animal prints επανέρχονται με πιο εκλεπτυσμένο και φορέσιμο τρόπο. Παράλληλα, νέα καλλιτεχνικά μοτίβα δίνουν μια πιο δημιουργική και bohemian διάθεση στις συλλογές, αποδεικνύοντας ότι τα prints δεν είναι απλώς τάση, αλλά βασική γλώσσα της μόδας για το 2026.

Floral mania: Η απόλυτη κυριαρχία των λουλουδιών

Τα λουλουδάτα μοτίβα βρίσκονται στο επίκεντρο της σεζόν, με τους οίκους να τα παρουσιάζουν σε κάθε πιθανή εκδοχή. Από τα πιο ρομαντικά έως τα πιο έντονα και πολύχρωμα, το floral κυριαρχεί στις συλλογές των Loewe, Gucci, Chanel και Chloé. Η αισθητική του αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του ’80, αλλά παρουσιάζεται μέσα από μια σύγχρονη και πιο εκλεπτυσμένη ματιά.

Ρίγες: Το διαχρονικό μοτίβο σε νέα εκδοχή

Οι ρίγες παραμένουν βασικό στοιχείο της σεζόν, αλλά αποκτούν νέα κατεύθυνση. Οι κλασικές οριζόντιες γραμμές υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε κάθετες και διαγώνιες εκδοχές που κολακεύουν περισσότερο τη σιλουέτα. Στις συλλογές των Isabel Marant, Jacquemus και Christopher Esber, το μοτίβο αποκτά πιο ανάλαφρο, boho ή arty χαρακτήρα, προσαρμοσμένο απόλυτα στο καλοκαίρι.

Watercolor prints: Η μόδα σαν ζωγραφικός καμβάς

Τα watercolor prints δίνουν μια πιο καλλιτεχνική διάσταση στη μόδα, με ρούχα που θυμίζουν πινελιές ζωγραφικής. Οίκοι όπως Zimmermann και McQueen δημιουργούν ρούχα με χρωματικές διαβαθμίσεις και bohemian αισθητική, μετατρέποντας τα κομμάτια σε φορέσιμα έργα τέχνης.

Animal print: Η «άγρια» τάση που παραμένει

Παρότι δεν βρίσκεται στο απόλυτο επίκεντρο όπως παλιότερα, το animal print συνεχίζει να έχει παρουσία στις συλλογές. Σε πιο στοχευμένες και διακριτικές δόσεις, όπως στον The Attico, το μοτίβο παραμένει δυναμικό, προσθέτοντας ένταση ακόμη και στα πιο minimal looks.

