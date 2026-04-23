Fashion 23.04.2026

Καλοκαίρι 2026: Αυτά είναι τα fashion trends που έχουν ήδη κατακλύσει το Instagram

Από ρετρό prints μέχρι αέρινα looks και ιδιαίτερα αξεσουάρ, η μόδα του φετινού καλοκαιριού συνδυάζει άνεση και νοσταλγία
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένα πράγμα που γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο όσο πλησιάζει το καλοκαίρι 2026, είναι ότι οι τάσεις δεν εμφανίζονται ξαφνικά, χτίζονται αργά, μέσα από πασαρέλες, street style στιγμές και endless scrolling στα social media. Και αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα συγκεκριμένο mood που αρχίζει να κυριαρχεί: boho αναφορές, ρετρό λεπτομέρειες και μια πιο χαλαρή, αλλά προσεγμένη αισθητική που δείχνει ήδη έτοιμη να βγει στους δρόμους.

Το ενδιαφέρον είναι πως όλα αυτά τα trends δεν μοιάζουν «δύσκολα». Αντίθετα, είναι από τις πιο φορέσιμες τάσεις των τελευταίων σεζόν, με κομμάτια που μπορείς εύκολα να εντάξεις στην καθημερινότητά σου. Από paisley prints μέχρι ανάλαφρα φορέματα και ιδιαίτερα αξεσουάρ, η μόδα του φετινού καλοκαιριού παίζει με την άνεση και τη νοσταλγία, χωρίς να χάνει τον σύγχρονο χαρακτήρα της.

Paisley prints

Το paisley pattern κάνει αισθητή επιστροφή και θυμίζει έντονα το bandana aesthetic που έχουμε δει να επανέρχεται κατά καιρούς. Είναι από τα prints που δίνουν άμεσα «καλοκαιρινό» χαρακτήρα σε κάθε look, είτε σε top είτε σε αξεσουάρ. Το αποτέλεσμα είναι ανεπιτήδευτο αλλά με ξεκάθαρο fashion statement, κάτι που το κάνει ιδανικό για τις πιο ζεστές μέρες.

Flowy παντελόνια

Τα σορτς έχουν σοβαρό ανταγωνισμό φέτος, καθώς τα αέρινα, loose παντελόνια κερδίζουν έδαφος. Boho επιρροές και άνεση συνδυάζονται σε ένα κομμάτι που φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι από τις τάσεις που δείχνουν χαλαρές, αλλά ταυτόχρονα προσεγμένες, κάτι που τις κάνει ιδανικές για city looks αλλά και διακοπές.

Bohemian φορέματα

Το boho δεν είναι απλώς τάση, είναι σχεδόν καλοκαιρινή διάθεση. Τα φορέματα με ελεύθερες γραμμές, ανάλαφρα υφάσματα και vintage αισθητική θυμίζουν runway looks αλλά χωρίς προσπάθεια. Είναι το είδος του outfit που δείχνει «έτοιμο» χωρίς να χρειάζεται styling υπερβολές, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα δημοφιλές.

Wedge τακούνια

Οι wedge γόβες επιστρέφουν και προκαλούν όπως πάντα συζητήσεις. Άλλοι τις λατρεύουν, άλλοι τις θεωρούν statement piece που δεν περνά απαρατήρητο. Παρ’ όλα αυτά, έχουν ξανακερδίσει θέση στα summer outfits, κυρίως γιατί συνδυάζουν ύψος και σταθερότητα, κάτι που πάντα μετράει στη ζέστη.

Raffia hats

Τα ψάθινα καπέλα μπορεί να μην είναι καινούρια ιδέα, αλλά συνεχίζουν να επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι χωρίς να χάνουν τη δυναμική τους. Είναι το αξεσουάρ που “δένει” κάθε look και δίνει άμεσα vacation energy, είτε βρίσκεσαι στην πόλη είτε σε νησί.

Zara Larsson: Ετοιμάζεται να γράψει το soundtrack του καλοκαιριού με το νέο της μουσικό project

Drake: Η ημερομηνία του «Iceman» αποκαλύφθηκε με τον πιο απρόσμενο τρόπο

