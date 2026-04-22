Εσύ θα το φορέσεις; Το viral αξεσουάρ της Ρίας Ελληνίδου από τα MAD VMA 2025 που θα βλέπεις παντού φέτος

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ήλιο, τη θάλασσα και φυσικά τον πιο πολυσυζητημένο μουσικό θεσμό της χώρας. Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι προ των πυλών, υποσχόμενα για ακόμα μια φορά να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας με εκρηκτικά performances, απρόσμενα μουσικά παντρέματα και το απαραίτητο fashion drama που συνοδεύει κάθε viral στιγμή on-stage.

Καθώς προετοιμαζόμαστε για τις φετινές εκπλήξεις, μια ματιά στο πρόσφατο παρελθόν αποδεικνύει πως η σκηνή των βραβείων δεν είναι απλώς ένας χώρος διασκέδασης, αλλά ένα πραγματικό εργαστήριο τάσεων που ορίζει το στυλ της σεζόν. Η επιρροή των καλλιτεχνών ξεπερνά τα όρια της μουσικής, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε πηγή έμπνευσης για τα επόμενα μεγάλα trends που θα δούμε να κυριαρχούν στους δρόμους και στα social media.

Η Ρία Ελληνίδου και η αποθέωση του boho style

Αν αναρωτιέσαι ποιο θα είναι το απόλυτο αξεσουάρ του φετινού καλοκαιριού, τα it-girls του Instagram και του TikTok έχουν ήδη δώσει την ετυμηγορία τους, κατακλύζοντας το feed σου με boho-inspired headpieces. Η Ρία Ελληνίδου είχε προβλέψει την άνοδο αυτής της αισθητικής ήδη από το act της στα MAD VMA 2025, όπου σε μια εμφάνιση που ξεχείλιζε από ανατολίτικο αέρα και δυναμισμό, επέλεξε ένα αξεσουάρ με διακριτικά διαμαντάκια τοποθετημένα κατά μήκος της χωρίστρας των μαλλιών της. Αυτή η κίνηση υπερτόνισε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έδωσε μια luxury boho αίσθηση που σήμερα μπορείς να θεωρήσεις το απόλυτο must-have για κάθε καλοκαιρινή σου εμφάνιση.

Η εξέλιξη αυτής της τάσης το 2026 σου δείχνει πως το headpiece μεταμορφώνεται και προσαρμόζεται στο δικό σου στυλ, από την πολυτελή εκδοχή με πολύτιμους λίθους μέχρι τις πιο casual και street style εκδοχές. Σήμερα, στην αγορά και στα social media μπορείς να βρεις αμέτρητες παραλλαγές, όπως τα crochet headpieces που σου χαρίζουν έναν retro ’70s αέρα, ιδανικό για τις εξορμήσεις σου στις παραλίες και τα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Με τον πήχη να έχει ανέβει πολύ ψηλά μετά τις προηγούμενες εμφανίσεις, τα φετινά MAD VMA από την ΔΕΗ αναμένεται να αποτελέσουν ξανά τον απόλυτο οδηγό σου για τη μόδα, αποδεικνύοντας πως η μουσική και το στυλ βαδίζουν πάντα χέρι-χέρι στην πιο λαμπερή γιορτή της χρονιάς.

