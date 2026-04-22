Fashion 22.04.2026

Εσύ θα το φορέσεις; Το viral αξεσουάρ της Ρίας Ελληνίδου από τα MAD VMA 2025 που θα βλέπεις παντού φέτος

Η Ρία Ελληνίδου ξεχώρισε με το εντυπωσιακό αξεσουάρ της στα MAD Video Music Awards 2025, δημιουργώντας trend που συνεχίζει
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ήλιο, τη θάλασσα και φυσικά τον πιο πολυσυζητημένο μουσικό θεσμό της χώρας. Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι προ των πυλών, υποσχόμενα για ακόμα μια φορά να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας με εκρηκτικά performances, απρόσμενα μουσικά παντρέματα και το απαραίτητο fashion drama που συνοδεύει κάθε viral στιγμή on-stage.

Καθώς προετοιμαζόμαστε για τις φετινές εκπλήξεις, μια ματιά στο πρόσφατο παρελθόν αποδεικνύει πως η σκηνή των βραβείων δεν είναι απλώς ένας χώρος διασκέδασης, αλλά ένα πραγματικό εργαστήριο τάσεων που ορίζει το στυλ της σεζόν. Η επιρροή των καλλιτεχνών ξεπερνά τα όρια της μουσικής, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε πηγή έμπνευσης για τα επόμενα μεγάλα trends που θα δούμε να κυριαρχούν στους δρόμους και στα social media.

Η Δωροθέα Μερκούρη φέρνει το «DiscoTech» των MAD VMA’s 2025 στο YFSF – Όλοι μιλούν ήδη για τα VMA’s που έρχονται

Η Ρία Ελληνίδου και η αποθέωση του boho style

Αν αναρωτιέσαι ποιο θα είναι το απόλυτο αξεσουάρ του φετινού καλοκαιριού, τα it-girls του Instagram και του TikTok έχουν ήδη δώσει την ετυμηγορία τους, κατακλύζοντας το feed σου με boho-inspired headpieces. Η Ρία Ελληνίδου είχε προβλέψει την άνοδο αυτής της αισθητικής ήδη από το act της στα MAD VMA 2025, όπου σε μια εμφάνιση που ξεχείλιζε από ανατολίτικο αέρα και δυναμισμό, επέλεξε ένα αξεσουάρ με διακριτικά διαμαντάκια τοποθετημένα κατά μήκος της χωρίστρας των μαλλιών της. Αυτή η κίνηση υπερτόνισε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έδωσε μια luxury boho αίσθηση που σήμερα μπορείς να θεωρήσεις το απόλυτο must-have για κάθε καλοκαιρινή σου εμφάνιση.

Η εξέλιξη αυτής της τάσης το 2026 σου δείχνει πως το headpiece μεταμορφώνεται και προσαρμόζεται στο δικό σου στυλ, από την πολυτελή εκδοχή με πολύτιμους λίθους μέχρι τις πιο casual και street style εκδοχές. Σήμερα, στην αγορά και στα social media μπορείς να βρεις αμέτρητες παραλλαγές, όπως τα crochet headpieces που σου χαρίζουν έναν retro ’70s αέρα, ιδανικό για τις εξορμήσεις σου στις παραλίες και τα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Με τον πήχη να έχει ανέβει πολύ ψηλά μετά τις προηγούμενες εμφανίσεις, τα φετινά MAD VMA από την ΔΕΗ αναμένεται να αποτελέσουν ξανά τον απόλυτο οδηγό σου για τη μόδα, αποδεικνύοντας πως η μουσική και το στυλ βαδίζουν πάντα χέρι-χέρι στην πιο λαμπερή γιορτή της χρονιάς.

@cloveryourluckybag One More Crystal Beauty is ready to ✈️ to her owner A unique piece inspired by tika-style headpieces. Perfect for weddings, evening looks, and summer celebrations. I can create it in any color or customize the design just for you. DM for custom orders or bead weaving lessons. Worldwide delivery from Greece #crystalheadpiece #tikastyleheadpiece #beadedheadpiece #handmadeaccessories #hairaccessory #weddinghairpiece #eveninglook #beadweaving #customdesign #bohochic #hairjewelry #festivalstyle #summeraccessories #hechoamano #accesoriosunicos #tocadodebodas #tocadopersonalizado #coronaparaeventos #inspiracionboda #accesoriosparafiesta #modaboho #tocadoparaboda #hairpieceinspo #bridalaccessories #artesania #diseñounico #summerfestivallook #beadedtutorial #beadweavinglessons #diseñopersonalizado ♬ оригинальный звук – Clover_your_lucky_bags

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για το απόλυτο μουσικό event του καλοκαιριού!

Το καλοκαίρι του 2026 έχει 70s αέρα και αυτό το trend στα μαγιό το αποδεικνύει

Fashion fashion trends Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ρία Ελληνίδου
Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman

Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση

Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση

22.04.2026

5 ιδέες που μεταμορφώνουν το εξοχικό σου σε καλοκαιρινό καταφύγιο
Life

5 ιδέες που μεταμορφώνουν το εξοχικό σου σε καλοκαιρινό καταφύγιο

22.04.2026
Gigi Hadid: Το νέο hair look της έγινε το talk of the season
Beauty

Gigi Hadid: Το νέο hair look της έγινε το talk of the season

22.04.2026
Ξυπνάς μονίμως φουσκωμένη; 6 τροφές και ροφήματα που ρίχνουν το πρήξιμο χωρίς δίαιτα
Life

Ξυπνάς μονίμως φουσκωμένη; 6 τροφές και ροφήματα που ρίχνουν το πρήξιμο χωρίς δίαιτα

22.04.2026
Έχεις μπούκλες; Τα 5 «game changer» συστατικά που θα αλλάξουν εντελώς τη ρουτίνα σου
Beauty

Έχεις μπούκλες; Τα 5 «game changer» συστατικά που θα αλλάξουν εντελώς τη ρουτίνα σου

22.04.2026
Μπαλαρίνες ή sneakers; Το νέο trend που θα σε γυρίσει πίσω στα 00’s
Fashion

Μπαλαρίνες ή sneakers; Το νέο trend που θα σε γυρίσει πίσω στα 00’s

22.04.2026
Αυτό είναι το γεύμα που ζήλεψες στο Instagram της Σίσσυς Χρηστίδου και μπορείς να φτιάξεις σε 10 λεπτά
Food

Αυτό είναι το γεύμα που ζήλεψες στο Instagram της Σίσσυς Χρηστίδου και μπορείς να φτιάξεις σε 10 λεπτά

22.04.2026
Γιατί η προθέρμανση είναι το πιο σημαντικό στάδιο πριν την άσκηση
Beauty

Γιατί η προθέρμανση είναι το πιο σημαντικό στάδιο πριν την άσκηση

21.04.2026
Βάλε χρώμα στον τοίχο σου και άλλαξε τη διάθεση του σπιτιού σε λίγα λεπτά
Life

Βάλε χρώμα στον τοίχο σου και άλλαξε τη διάθεση του σπιτιού σε λίγα λεπτά

21.04.2026
6 travel hacks για μακρινό ταξίδι – Πώς να οργανώσεις τη βαλίτσα σου
Life

6 travel hacks για μακρινό ταξίδι – Πώς να οργανώσεις τη βαλίτσα σου

21.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!