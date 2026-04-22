Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση

Μήνυση κατά της Kylie Jenner έχει καταθέσει πρώην οικιακή βοηθός της, η οποία υποστηρίζει ότι υπέστη συστηματική παρενόχληση, διακρίσεις και κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της εργασίας της σε κατοικία της επιχειρηματία στο Hidden Hills.

Η εργαζόμενη, Angelica Hernandez Vasquez, κατέθεσε αγωγή εναντίον της εταιρείας Kylie Jenner Inc. καθώς και συνεργαζόμενων υπηρεσιών προσωπικού, ισχυριζόμενη ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της από το 2024 έως το 2025 βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εχθρικό και υποτιμητικό εργασιακό περιβάλλον.

Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

Κατηγορίες για διακρίσεις και κακομεταχείριση

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, η πρώην οικιακή βοηθός υποστηρίζει ότι από την πρώτη κιόλας ημέρα αντιμετώπισε αποκλεισμό από την υπόλοιπη ομάδα και ότι της ανατίθεντο συστηματικά οι πιο απαιτητικές και δυσάρεστες εργασίες.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι δεχόταν προσβλητική συμπεριφορά, σχόλια για την καταγωγή, τη θρησκεία και την προφορά της, ενώ κάνει λόγο για λεκτικές επιθέσεις και ταπεινωτικές συμπεριφορές από ανώτερα στελέχη του προσωπικού.

Καταγγελίες για εντάσεις στον χώρο εργασίας

Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από καταγγελίες της εργαζόμενης για τις συνθήκες εργασίας, με την ίδια να υποστηρίζει ότι μειώθηκαν οι ώρες της και ότι δέχθηκε ακόμη πιο έντονη πίεση.

Η Vasquez ισχυρίζεται ότι σε ένα περιστατικό έντασης, προϊστάμενη της φέρεται να την απείλησε και να εκτόξευσε αντικείμενα προς το μέρος της, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για παρατυπίες στην καταβολή των μισθών και υπερωριών.

Τι διεκδικεί

Η πρώην εργαζόμενη ζητά αποζημίωση για μη καταβληθέντες μισθούς, υπερωρίες, διαλείμματα, έξοδα και άλλες οικονομικές απαιτήσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν της αποδόθηκαν νόμιμα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της.

Η πλευρά της υπεράσπισης και το ιστορικό

Μέχρι στιγμής, η Kylie Jenner δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση, ενώ πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα κάνουν λόγο για προβλήματα παρουσίας και απόδοσης της εργαζόμενης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων εργατικών διαφορών που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν μέλη της οικογένειας Kardashian-Jenner family, τα οποία έχουν κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών από πρώην προσωπικό.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να συνεχιστεί δικαστικά.

«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»