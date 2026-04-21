Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

Anna Wintour
Η Anna Wintour εμφανίζεται σπάνια δημόσια με την κόρη της Bee Carrozzini σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη στο Broadway
Η Anna Wintour, γνωστή παγκοσμίως ως η «σιδηρά κυρία» της μόδας, εμφανίστηκε πρόσφατα σε μία από τις πιο σπάνιες δημόσιες οικογενειακές της στιγμές, συνοδευόμενη από την κόρη της Bee Carrozzini, στο Broadway. Η εμφάνιση της με την 38χρονη κόρη της, Bee Carrozzini, έγινε αφορμή για διεθνή δημοσιεύματα, καθώς η προσωπική ζωή της Wintour σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Οι δύο γυναίκες έδωσαν το παρών στην εναρκτήρια βραδιά της παράστασης Proof, στο Broadway, σε μια εμφάνιση που συνδύαζε κομψότητα και διακριτική λάμψη. Η Anna Wintour και η Bee Carrozzini πόζαραν χαμογελαστές στο φωτογραφικό φακό, επιλέγοντας εντυπωσιακές δημιουργίες που παρέπεμπαν σε haute couture αισθητική, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το αδιαπραγμάτευτο στιλιστικό τους αποτύπωμα.

Η Anna Wintour απέκτησε το πρώτο της Vogue cover και το μοιράζεται με τη Meryl Streep στο πιο δυνατό reunion της χρονιάς

Η Bee Carrozzini, αν και μεγάλωσε μέσα στο περιβάλλον της μόδας, έχει επιλέξει μια διαφορετική επαγγελματική διαδρομή, κυρίως στον χώρο της τηλεόρασης και της παραγωγής. Έχει συνεργαστεί με γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές και έχει χτίσει τη δική της ταυτότητα μακριά από τη σκιά της μητέρας της, διατηρώντας ωστόσο μια στενή οικογενειακή σχέση με την Anna Wintour.

Η παράσταση Proof, που παρουσιάζεται στο Booth Theatre, αποτελεί μια σύγχρονη αναβίωση του βραβευμένου έργου του David Auburn, εστιάζοντας σε θέματα όπως η οικογένεια, η ψυχική υγεία και η έννοια της κληρονομιάς. Η παρουσία της Anna Wintour και της Bee Carrozzini σε μια τέτοια βραδιά προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στην πρεμιέρα, συνδέοντας τον κόσμο της μόδας με αυτόν του θεάτρου.

Η δημόσια αυτή εμφάνιση της Anna Wintour έδωσε στο κοινό μια σπάνια ματιά στην προσωπική της ζωή, πέρα από τον αυστηρό και επιβλητικό επαγγελματικό της ρόλο. Μαζί με την Bee Carrozzini, η εμφάνιση αυτή ανέδειξε μια πιο ανθρώπινη και οικογενειακή πλευρά μιας από τις πιο ισχυρές γυναίκες στη βιομηχανία της μόδας.

Η Anne Hathaway και η Anna Wintour έφεραν το The Devil Wears Prada στα Όσκαρ 2026

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

21.04.2026
H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor

H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor

21.04.2026

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους
Celeb News

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους

21.04.2026
«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά
Celeb News

«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

21.04.2026
Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της
Celeb News

Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της

21.04.2026
Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»
Celeb News

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

21.04.2026
Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη
Celeb News

Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη

21.04.2026
Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»
Celeb News

Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»

21.04.2026
Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella
Celeb News

Madonna: Εξαφανίστηκαν τα vintage κομμάτια που φορούσε στο Coachella

21.04.2026
«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση
Celeb News

«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση

21.04.2026
Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της
Celeb News

Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

21.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες