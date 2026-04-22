Celeb News 22.04.2026

Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman

Η Anne Hathaway μιλά με συγκίνηση για τον σύζυγό της Adam Shulman, αποκαλύπτοντας πόσο καθοριστική είναι η στήριξή του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Anne Hathaway μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύζυγό της, Adam Shulman, περιγράφοντάς τον ως τον άνθρωπο που στηρίζει απόλυτα την οικογένειά τους, ειδικά σε μια περίοδο έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας για την ίδια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ηθοποιός, που έχει 2 παιδιά με τον Shulman, τον Jonathan και τον Jack, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον ρόλο του στην καθημερινότητα του σπιτιού, τονίζοντας πως «κρατά τα πάντα σε τάξη» όσο εκείνη βρίσκεται σε συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Zoë Kravitz – Harry Styles: Οι φήμες για αρραβώνα φουντώνουν ξανά

«Με στηρίζει απόλυτα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Hathaway, εξηγώντας πως η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα απαιτητική για εκείνη λόγω των πολλών κινηματογραφικών projects της.

Όπως πρόσθεσε, «και οι δύο ξέρουμε ότι μάλλον δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», αναφερόμενη στον αριθμό των ταινιών που ετοιμάζονται για κυκλοφορία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ηθοποιός δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για τον σύζυγό της, λέγοντας: «Και ο τρόπος που ανέλαβε δράση, εννοώ με κάθε δυνατό τρόπο, είναι ο πιο εξαιρετικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «είμαι τόσο τυχερή που είναι ο σύντροφός μου στη ζωή» και ότι «σε όλα, απολύτως σε όλα, είναι εκεί».

Σε πιο προσωπικό τόνο, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Κρατά τα πάντα όρθια. Ελπίζω να μην φαίνεται ότι καυχιέμαι, αλλά είναι ο ιδανικός σύντροφος για μένα». Όπως εξήγησε, για εκείνη υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να έχει κανείς όνειρα και στο να έχει έναν άνθρωπο που τον βοηθά να τα πραγματοποιήσει, λέγοντας: «Δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να είχα πετύχει όσα έχω κάνει χωρίς τον σύζυγό μου».

Μια σχέση που κρατά χρόνια

Η Anne Hathaway και ο Adam Shulman γνωρίστηκαν το 2008 στο Palm Springs International Film Festival και παντρεύτηκαν το 2012, διατηρώντας από τότε μια σταθερή και διακριτική οικογενειακή ζωή, μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό τους πρόγραμμα, το ζευγάρι συνεχίζει να δίνει έμφαση στην οικογένεια, με τη Hathaway να υπογραμμίζει πως η στήριξη του συζύγου της αποτελεί καθοριστικό κομμάτι της επιτυχίας της.

Kendall Jenner – Jacob Elordi: Το buzz μεγαλώνει γύρω από τη σχέση τους

Rihanna: Ποζάρει για πρώτη φορά με την κόρη της Rocki στο πιο viral εξώφυλλο της χρονιάς

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ

Επόμενο
Εσύ θα το φορέσεις; Το viral αξεσουάρ της Ρίας Ελληνίδου από τα MAD VMA 2025 που θα βλέπεις παντού φέτος

Δες επίσης

Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week
Celeb News

Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week

22.04.2026
Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral
Celeb News

Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral

22.04.2026
Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση
Celeb News

Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση

22.04.2026
Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ
Celeb News

Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ

22.04.2026
Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη
Celeb News

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη

22.04.2026
«Δεν ξαναμαγειρεύω για άντρες»: Η δήλωση της Cardi B που έγινε viral
Celeb News

«Δεν ξαναμαγειρεύω για άντρες»: Η δήλωση της Cardi B που έγινε viral

22.04.2026
Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες
Celeb News

Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες

22.04.2026
Madelyn Cline και Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντες Γκρες: «Τίτλοι τέλους» για το ζευγάρι
Celeb News

Madelyn Cline και Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντες Γκρες: «Τίτλοι τέλους» για το ζευγάρι

22.04.2026
Τι συμβαίνει ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο; Οι δηλώσεις που δεν περίμενε κανείς
Celeb News

Τι συμβαίνει ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο; Οι δηλώσεις που δεν περίμενε κανείς

22.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!