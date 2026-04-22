Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman

Η Anne Hathaway μιλά με συγκίνηση για τον σύζυγό της Adam Shulman, αποκαλύπτοντας πόσο καθοριστική είναι η στήριξή του

Η Anne Hathaway μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύζυγό της, Adam Shulman, περιγράφοντάς τον ως τον άνθρωπο που στηρίζει απόλυτα την οικογένειά τους, ειδικά σε μια περίοδο έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας για την ίδια.

Η ηθοποιός, που έχει 2 παιδιά με τον Shulman, τον Jonathan και τον Jack, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον ρόλο του στην καθημερινότητα του σπιτιού, τονίζοντας πως «κρατά τα πάντα σε τάξη» όσο εκείνη βρίσκεται σε συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Zoë Kravitz – Harry Styles: Οι φήμες για αρραβώνα φουντώνουν ξανά

«Με στηρίζει απόλυτα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Hathaway, εξηγώντας πως η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα απαιτητική για εκείνη λόγω των πολλών κινηματογραφικών projects της.

Όπως πρόσθεσε, «και οι δύο ξέρουμε ότι μάλλον δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», αναφερόμενη στον αριθμό των ταινιών που ετοιμάζονται για κυκλοφορία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ηθοποιός δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για τον σύζυγό της, λέγοντας: «Και ο τρόπος που ανέλαβε δράση, εννοώ με κάθε δυνατό τρόπο, είναι ο πιο εξαιρετικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «είμαι τόσο τυχερή που είναι ο σύντροφός μου στη ζωή» και ότι «σε όλα, απολύτως σε όλα, είναι εκεί».

Σε πιο προσωπικό τόνο, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Κρατά τα πάντα όρθια. Ελπίζω να μην φαίνεται ότι καυχιέμαι, αλλά είναι ο ιδανικός σύντροφος για μένα». Όπως εξήγησε, για εκείνη υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να έχει κανείς όνειρα και στο να έχει έναν άνθρωπο που τον βοηθά να τα πραγματοποιήσει, λέγοντας: «Δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να είχα πετύχει όσα έχω κάνει χωρίς τον σύζυγό μου».

Μια σχέση που κρατά χρόνια

Η Anne Hathaway και ο Adam Shulman γνωρίστηκαν το 2008 στο Palm Springs International Film Festival και παντρεύτηκαν το 2012, διατηρώντας από τότε μια σταθερή και διακριτική οικογενειακή ζωή, μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό τους πρόγραμμα, το ζευγάρι συνεχίζει να δίνει έμφαση στην οικογένεια, με τη Hathaway να υπογραμμίζει πως η στήριξη του συζύγου της αποτελεί καθοριστικό κομμάτι της επιτυχίας της.

Kendall Jenner – Jacob Elordi: Το buzz μεγαλώνει γύρω από τη σχέση τους

Rihanna: Ποζάρει για πρώτη φορά με την κόρη της Rocki στο πιο viral εξώφυλλο της χρονιάς