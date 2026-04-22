Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ

Νέα δεδομένα προκύπτουν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί στενά την πορεία του

Αισιόδοξες εξελίξεις καταγράφονται για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου στις 15 Απριλίου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», η πορεία της κατάστασής του δείχνει σταθεροποίηση τις τελευταίες ημέρες. Ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε ότι οι κρίσιμες ημέρες για πιθανές επιπλοκές έχουν περάσει χωρίς προβλήματα. Όπως ανέφερε, η έκτη και η έβδομη ημέρα κύλησαν χωρίς καμία επιπλοκή, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό από την ιατρική ομάδα.

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη η Τίνα Μεσσαροπούλου

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν νέες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων εγκεφαλογράφημα και αξονική τομογραφία. Τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων χαρακτηρίζονται από ιατρικές πηγές ως ενθαρρυντικά, καθώς δεν εντοπίζονται βλάβες στον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει η σταδιακή μείωση της βαριάς καταστολής, με τον ασθενή να περνά σε πιο ήπιο επίπεδο φαρμακευτικής υποστήριξης και να παρουσιάζει ανταπόκριση σε ιατρικά ερεθίσματα.

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του,Τίνα Μεσσαροπούλου, ενώ συγγενικά και φιλικά πρόσωπα επισκέπτονται το νοσοκομείο. Η κατάσταση παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους θεράποντες γιατρούς να αξιολογούν καθημερινά τα δεδομένα, κρατώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της ανάρρωσής του.

