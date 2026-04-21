Το καλοκαίρι του 2026 έχει 70s αέρα και αυτό το trend στα μαγιό το αποδεικνύει

Το swimwear επιστρέφει στη δεκαετία του ’70, με το O-Ring bikini να αναδεικνύεται σε must-have τάση για το καλοκαίρι του 2026

Το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται πως έχει ήδη βρει το απόλυτο swimwear trend, και αυτή τη φορά η μόδα κάνει μια ξεκάθαρη στροφή προς τη δεκαετία του ’70. Μετά από αρκετές σεζόν όπου κυριάρχησαν οι επιρροές των 90s, όπως τα leopard μπικίνι και τα minimal cuts, η νέα αισθητική γίνεται πιο ανάλαφρη, πιο ελεύθερη και πιο καλοκαιρινή από ποτέ.

Η φετινή κατεύθυνση στη μόδα απομακρύνεται από την ένταση των prints και κινείται προς μια πιο ρευστή, αέρινη γκαρνταρόμπα. Στα ρούχα ready-to-wear κυριαρχούν μακριά, «vaporous» φορέματα σε απαλά, παστέλ χρώματα, που θυμίζουν καλοκαιρινή ανεμελιά. Τα αξεσουάρ αποκτούν επίσης έναν πιο ρομαντικό χαρακτήρα, με suede υφές, κρόσσια και λεπτομέρειες όπως κοχύλια, δίνοντας την αίσθηση μικρών «θησαυρών» από διακοπές κάτω από τον ήλιο.

Και φυσικά, το swimwear δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός αυτής της επιστροφής στη δεκαετία του ’70. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά trends του καλοκαιριού 2026 είναι το O-Ring bikini, το μπικίνι με το χαρακτηριστικό μεταλλικό ή διακοσμητικό δαχτυλίδι στο κέντρο, που δίνει μια vintage αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη αισθητική.

Η τάση αυτή έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της μόδας. Στα τέλη των 60s και τη δεκαετία του ’70, εμβληματικές φιγούρες όπως το supermodel Veruschka και η Jane Birkin είχαν συνδέσει το συγκεκριμένο στυλ με την καλοκαιρινή κομψότητα και την ανεπιτήδευτη θηλυκότητα. Από φωτογραφίσεις σε περιοδικά μόδας μέχρι κινηματογραφικές εμφανίσεις, το O-Ring μπικίνι έγινε συνώνυμο μιας εποχής ελευθερίας και φυσικής ομορφιάς.

Σήμερα, το trend επιστρέφει δυναμικά μέσα από σύγχρονες εκδοχές. Σύγχρονα brands το επαναπροσδιορίζουν με χρώματα και prints: από color-block σχέδια και έντονες ροζ αποχρώσεις, μέχρι ψυχεδελικά μοτίβα και πιο artistic προσεγγίσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που συνδυάζει vintage αναφορές με μοντέρνα αισθητική, ιδανικό για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της νέας σεζόν.

Το σίγουρο είναι πως το καλοκαίρι του 2026 αφήνει πίσω του τα animal prints και στρέφεται σε κάτι πιο ρομαντικό, πιο νοσταλγικό και απόλυτα εμπνευσμένο από την ελευθερία των 70s.

Mango

Tommy Hilfiger

Sugarfree

Κεντρική Εικόνα: decoro.gr

