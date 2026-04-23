A$AP Rocky: Λανσάρει retro gaming κονσόλα που μοιάζει με έργο τέχνης

Ο A$AP Rocky επιστρέφει στο χώρο του design, αυτή τη φορά όχι μέσα από τη μόδα, αλλά μέσα από τον κόσμο του gaming hardware. Μέσα από το creative studio AWGE παρουσιάζει το νέο του project, μια κονσόλα με τίτλο HGC-V.1, που μοιάζει περισσότερο με art object παρά με κλασική συσκευή παιχνιδιών.

Η HGC-V.1 αντλεί έμπνευση από την αισθητική των 80s και τις εμβληματικές ιαπωνικές κονσόλες της εποχής, όμως δεν μένει στη νοσταλγία. Αντί για ένα απλό retro revival, η σχεδίαση επαναπροσδιορίζει πλήρως τη φόρμα: έντονες αναλογίες, oversized χειριστήρια και μια σχεδόν γλυπτική προσέγγιση που κάνει τη συσκευή να μοιάζει με αντικείμενο design για το σαλόνι και όχι απλώς ένα gaming gadget.

Το σώμα της κονσόλας συνδυάζει κρεμ και μπλε αποχρώσεις, ενώ τα στοιχεία της θυμίζουν έντονα την εποχή των κλασικών 8-bit και 16-bit συστημάτων. Η flip οθόνη δίνει μια αίσθηση φορητού mini monitor, ενώ τα κουμπιά και το d-pad έχουν σχεδιαστεί σε υπερμεγέθη κλίμακα, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην εμπειρία και λιγότερο στην καθαρή εργονομία.

Περισσότερο από μια κονσόλα, η HGC-V.1 λειτουργεί σαν statement κομμάτι. Δεν στοχεύει να ανταγωνιστεί τις mainstream gaming συσκευές, αλλά να προτείνει μια διαφορετική φιλοσοφία: ότι το gaming hardware μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως ένα αντικείμενο design ή ακόμα και ένα έπιπλο. Σε αυτή τη λογική, το project της AWGE κινείται καθαρά στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και όχι της τεχνολογικής αγοράς.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

