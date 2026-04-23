Tech News 23.04.2026

A$AP Rocky: Λανσάρει retro gaming κονσόλα που μοιάζει με έργο τέχνης

asap_rocky
Η AWGE του A$AP Rocky παρουσιάζει την HGC-V.1, μια retro gaming κονσόλα που συνδυάζει design, pop κουλτούρα και art object αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο A$AP Rocky επιστρέφει στο χώρο του design, αυτή τη φορά όχι μέσα από τη μόδα, αλλά μέσα από τον κόσμο του gaming hardware. Μέσα από το creative studio AWGE παρουσιάζει το νέο του project, μια κονσόλα με τίτλο HGC-V.1, που μοιάζει περισσότερο με art object παρά με κλασική συσκευή παιχνιδιών.

asap_rocky
https://www.instagram.com/asaprocky/

Η HGC-V.1 αντλεί έμπνευση από την αισθητική των 80s και τις εμβληματικές ιαπωνικές κονσόλες της εποχής, όμως δεν μένει στη νοσταλγία. Αντί για ένα απλό retro revival, η σχεδίαση επαναπροσδιορίζει πλήρως τη φόρμα: έντονες αναλογίες, oversized χειριστήρια και μια σχεδόν γλυπτική προσέγγιση που κάνει τη συσκευή να μοιάζει με αντικείμενο design για το σαλόνι και όχι απλώς ένα gaming gadget.

Το σώμα της κονσόλας συνδυάζει κρεμ και μπλε αποχρώσεις, ενώ τα στοιχεία της θυμίζουν έντονα την εποχή των κλασικών 8-bit και 16-bit συστημάτων. Η flip οθόνη δίνει μια αίσθηση φορητού mini monitor, ενώ τα κουμπιά και το d-pad έχουν σχεδιαστεί σε υπερμεγέθη κλίμακα, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην εμπειρία και λιγότερο στην καθαρή εργονομία.

Περισσότερο από μια κονσόλα, η HGC-V.1 λειτουργεί σαν statement κομμάτι. Δεν στοχεύει να ανταγωνιστεί τις mainstream gaming συσκευές, αλλά να προτείνει μια διαφορετική φιλοσοφία: ότι το gaming hardware μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως ένα αντικείμενο design ή ακόμα και ένα έπιπλο. Σε αυτή τη λογική, το project της AWGE κινείται καθαρά στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και όχι της τεχνολογικής αγοράς.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

A$ap Rocky gaming HGC-V.1 Τεχνολογία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Zara Larsson: Ετοιμάζεται να γράψει το soundtrack του καλοκαιριού με το νέο της μουσικό project

Επόμενο
Δες επίσης

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

