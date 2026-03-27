Tech News 27.03.2026

Η Disney ακυρώνει τη συμφωνία 1 δισ. δολαρίων με την OpenAI

Η απόφαση της OpenAI να εγκαταλείψει την αυτόνομη εφαρμογή video AI οδηγεί σε ανατροπή τη συνεργασία δισεκατομμυρίων με τη Disney
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ανατροπή σημειώνεται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της ψυχαγωγίας, καθώς η Disney αποφάσισε να μην προχωρήσει στη συμφωνία συνεργασίας με την OpenAI, μετά την ανακοίνωση ότι η πλατφόρμα Sora θα διακοπεί. Η εξέλιξη αυτή ήρθε αιφνιδιαστικά, λίγους μόλις μήνες μετά την παρουσίαση του Sora, μιας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης που επέτρεπε τη δημιουργία βίντεο. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι αποσύρει το συγκεκριμένο προϊόν, ευχαριστώντας τους χρήστες που το αξιοποίησαν και σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη μετάβαση και τη διαχείριση του υλικού που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Η απόφαση αυτή επηρέασε άμεσα τη συνεργασία με τη Disney, η οποία είχε συμφωνήσει το προηγούμενο έτος να επενδύσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην OpenAI, με αντάλλαγμα τη δυνατότητα αξιοποίησης χαρακτήρων της σε εφαρμογές όπως το Sora και την πιθανή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην πλατφόρμα Disney+.

Παρότι η OpenAI, υπό την ηγεσία του Sam Altman, δεν εγκαταλείπει συνολικά τον τομέα της παραγωγής βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η κατάργηση της αυτόνομης εφαρμογής δείχνει αλλαγή στρατηγικής και μετατόπιση προτεραιοτήτων. Η τεχνολογία αναμένεται να ενσωματωθεί σε άλλες υπηρεσίες, αντί να λειτουργεί ως ξεχωριστό προϊόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Disney, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε ότι σέβεται τη νέα κατεύθυνση της OpenAI και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να διερευνά συνεργασίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με γνώμονα την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δημιουργών. Όπως αναφέρθηκε, η εμπειρία της συνεργασίας αξιολογείται θετικά, ωστόσο οι νέες συνθήκες δεν επιτρέπουν τη συνέχισή της. Η αρχική κυκλοφορία του Sora είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, αλλά και ανησυχίες σχετικά με τη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων και τη διαχείριση της εικόνας καλλιτεχνών. Η OpenAI είχε ήδη προχωρήσει σε προσαρμογές, δίνοντας μεγαλύτερο έλεγχο στους δημιουργούς, ωστόσο η πορεία της εφαρμογής δεν αποδείχθηκε μακροπρόθεσμα βιώσιμη.

Η αποχώρηση της Disney από τη συμφωνία αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στον τομέα του AI video, αφήνοντας άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Google, σε πλεονεκτική θέση στην ανάπτυξη αντίστοιχων εργαλείων. Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής παραμένει ανοιχτό, ωστόσο η περίπτωση του Sora αναδεικνύει πόσο ρευστό και απρόβλεπτο παραμένει το τοπίο, ακόμη και για τις μεγαλύτερες συνεργασίες της βιομηχανίας.

Κεντρική φωτογραφία: www.disneyexperiences.com

