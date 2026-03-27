Screen News 27.03.2026

Τα Όσκαρ… μετακομίζουν – Η ιστορική αποχώρηση από το Dolby Theatre  

Τα Όσκαρ μεταφέρονται στο Peacock Theater από το 2029 σηματοδοτώντας μια νέα εποχή με αλλαγές στη μετάδοση και την παραγωγή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια σημαντική αλλαγή για τον θεσμό των Όσκαρ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2029, καθώς η τελετή απονομής εγκαταλείπει το Dolby Theatre, το οποίο τη φιλοξενούσε επί δεκαετίες, και μεταφέρεται στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες. Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη σημαντικότερη κινηματογραφική βραδιά, με ευρύτερες αλλαγές που επηρεάζουν τόσο την παραγωγή όσο και τη μετάδοση της διοργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι Rebecca Rubin και Brent Lang, η τελετή των Όσκαρ θα πραγματοποιείται στο Peacock Theater από το 2029 έως και το 2039.

Η πρώτη χρονιά της νέας έδρας θα συμπέσει με την 101η τελετή απονομής, αλλά και με μια ακόμη σημαντική αλλαγή, καθώς η μετάδοση της διοργάνωσης μεταφέρεται στο YouTube, έπειτα από πολυετή παρουσία στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Το Dolby Theatre φιλοξενούσε τα Όσκαρ από το 2002, με μοναδική εξαίρεση την τελετή του 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στον σταθμό Union Station λόγω της πανδημίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Από τον Marlon Brando ως τον Sean Penn, οι σταρ που δεν πήγαν να παραλάβουν το Όσκαρ τους

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η AEG αναλαμβάνει την υλοποίηση εκτεταμένων αναβαθμίσεων στο Peacock Theater, που περιλαμβάνουν βελτιώσεις στη σκηνή, στα ηχητικά και φωτιστικά συστήματα, στους χώρους υποδοχής, καθώς και στις υποδομές παρασκηνίου και παραγωγής. Παράλληλα, θα υπάρξει στενή συνεργασία με την Ακαδημία, προκειμένου να ενσωματωθούν ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία που απαιτεί η τελετή των Όσκαρ. Η πλατεία του L.A. Live, η οποία πρόσφατα επεκτάθηκε, θα φιλοξενεί τις αφίξεις στο κόκκινο χαλί, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία της διοργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Bill Kramer και η Lynette Howell Taylor εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνεργασία, δηλώνοντας «είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με έναν παγκόσμιο ηγέτη όπως η AEG. Η εμπειρία της στη δημιουργία και διαχείριση τεχνολογικά προηγμένων χώρων ζωντανών εκδηλώσεων είναι απαράμιλλη. Με αφορμή την 101η τελετή και τις επόμενες, ανυπομονούμε να διαμορφώσουμε μαζί έναν ιδανικό χώρο για τον εορτασμό του κινηματογράφου σε παγκόσμιο επίπεδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά του, ο Todd Goldstein υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας, σημειώνοντας «το L.A. Live δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί στιγμές που διαμορφώνουν τον πολιτισμό και δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγκόσμια σκηνή από τα Όσκαρ. Μαζί με την Ακαδημία θα επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία της τελετής τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που τιμά τη δημιουργικότητα και την αριστεία και προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία στους θεατές σε όλο τον κόσμο».

Διάβασε επίσης: Ο Sean Penn τιμήθηκε στην Ουκρανία με Oscar φτιαγμένο από κατεστραμμένο βαγόνι τρένου

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η Disney ακυρώνει τη συμφωνία 1 δισ. δολαρίων με την OpenAI

Η Disney ακυρώνει τη συμφωνία 1 δισ. δολαρίων με την OpenAI

27.03.2026

Δες επίσης

Ryan Gosling: «Δεν είναι δουλειά του κοινού να κρατήσει ζωντανές τις αίθουσες»
Cinema

Ryan Gosling: «Δεν είναι δουλειά του κοινού να κρατήσει ζωντανές τις αίθουσες»

27.03.2026
Αποκαλύφθηκε το κρυφό ειδύλλιο της Miley Cyrus όταν ήταν Hannah Montana
Cinema

Αποκαλύφθηκε το κρυφό ειδύλλιο της Miley Cyrus όταν ήταν Hannah Montana

27.03.2026
Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ετοιμάζουν δραματική σειρά στο Netflix
Cinema

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ετοιμάζουν δραματική σειρά στο Netflix

27.03.2026
Η Reese Witherspoon επιβεβαιώνει ότι προχωρά το Legally Blonde 3
Cinema

Η Reese Witherspoon επιβεβαιώνει ότι προχωρά το Legally Blonde 3

27.03.2026
«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc
Cinema

«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc

26.03.2026
Η Anne Hathaway έθεσε όρους στο The Devil Wears Prada 2 για τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα
Cinema

Η Anne Hathaway έθεσε όρους στο The Devil Wears Prada 2 για τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα

26.03.2026
Ο Spider-Man γράφει ιστορία – Το trailer ξεπέρασε το 1 δισ. views
Cinema

Ο Spider-Man γράφει ιστορία – Το trailer ξεπέρασε το 1 δισ. views

26.03.2026
Ο Harry Potter επιστρέφει: Το πρώτο τρέιλερ της σειράς και η ημερομηνία πρεμιέρας
Cinema

Ο Harry Potter επιστρέφει: Το πρώτο τρέιλερ της σειράς και η ημερομηνία πρεμιέρας

26.03.2026
By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS
Cinema

By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS

26.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές