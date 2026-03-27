Τα Όσκαρ… μετακομίζουν – Η ιστορική αποχώρηση από το Dolby Theatre  

Τα Όσκαρ μεταφέρονται στο Peacock Theater από το 2029 σηματοδοτώντας μια νέα εποχή με αλλαγές στη μετάδοση και την παραγωγή

Μια σημαντική αλλαγή για τον θεσμό των Όσκαρ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2029, καθώς η τελετή απονομής εγκαταλείπει το Dolby Theatre, το οποίο τη φιλοξενούσε επί δεκαετίες, και μεταφέρεται στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες. Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη σημαντικότερη κινηματογραφική βραδιά, με ευρύτερες αλλαγές που επηρεάζουν τόσο την παραγωγή όσο και τη μετάδοση της διοργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι Rebecca Rubin και Brent Lang, η τελετή των Όσκαρ θα πραγματοποιείται στο Peacock Theater από το 2029 έως και το 2039.

Η πρώτη χρονιά της νέας έδρας θα συμπέσει με την 101η τελετή απονομής, αλλά και με μια ακόμη σημαντική αλλαγή, καθώς η μετάδοση της διοργάνωσης μεταφέρεται στο YouTube, έπειτα από πολυετή παρουσία στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Το Dolby Theatre φιλοξενούσε τα Όσκαρ από το 2002, με μοναδική εξαίρεση την τελετή του 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στον σταθμό Union Station λόγω της πανδημίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η AEG αναλαμβάνει την υλοποίηση εκτεταμένων αναβαθμίσεων στο Peacock Theater, που περιλαμβάνουν βελτιώσεις στη σκηνή, στα ηχητικά και φωτιστικά συστήματα, στους χώρους υποδοχής, καθώς και στις υποδομές παρασκηνίου και παραγωγής. Παράλληλα, θα υπάρξει στενή συνεργασία με την Ακαδημία, προκειμένου να ενσωματωθούν ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία που απαιτεί η τελετή των Όσκαρ. Η πλατεία του L.A. Live, η οποία πρόσφατα επεκτάθηκε, θα φιλοξενεί τις αφίξεις στο κόκκινο χαλί, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία της διοργάνωσης.

Ο Bill Kramer και η Lynette Howell Taylor εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνεργασία, δηλώνοντας «είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με έναν παγκόσμιο ηγέτη όπως η AEG. Η εμπειρία της στη δημιουργία και διαχείριση τεχνολογικά προηγμένων χώρων ζωντανών εκδηλώσεων είναι απαράμιλλη. Με αφορμή την 101η τελετή και τις επόμενες, ανυπομονούμε να διαμορφώσουμε μαζί έναν ιδανικό χώρο για τον εορτασμό του κινηματογράφου σε παγκόσμιο επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο Todd Goldstein υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας, σημειώνοντας «το L.A. Live δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί στιγμές που διαμορφώνουν τον πολιτισμό και δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγκόσμια σκηνή από τα Όσκαρ. Μαζί με την Ακαδημία θα επαναπροσδιορίσουμε την εμπειρία της τελετής τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που τιμά τη δημιουργικότητα και την αριστεία και προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία στους θεατές σε όλο τον κόσμο».

