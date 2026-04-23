Μουσικά Νέα 23.04.2026

Zara Larsson: Ετοιμάζεται να γράψει το soundtrack του καλοκαιριού με το νέο της μουσικό project

Η Zara Larsson παρουσιάζει το νέο της project Midnight Sun: Girls Trip, ένα καλοκαιρινό pop concept γεμάτο συνεργασίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Zara Larsson μπαίνει επίσημα σε μια νέα μουσική εποχή και το κάνει με τον πιο «summer-ready» τρόπο. Η Σουηδή pop star, που έχει προταθεί για Grammy, ανακοίνωσε το νέο της project με τίτλο Midnight Sun: Girls Trip, το οποίο θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου από την Epic Records και τη Sommer House, δίνοντας από τώρα την αίσθηση ότι κάτι πιο ελεύθερο, φωτεινό και κινηματογραφικό έρχεται.

Το πρώτο στοιχείο που έκλεψε την προσοχή δεν ήταν καν η μουσική, αλλά η εικόνα: η Zara πάνω σε ένα ροζ hot rod, σε έναν ανοιχτό δρόμο που μοιάζει να μην έχει τέλος. Μια αισθητική γεμάτη καλοκαίρι, κίνηση και απόδραση, σαν να σε καλεί να αφήσεις πίσω την καθημερινότητα και να μπεις σε ένα endless road trip με soundtrack την ίδια την pop.

Τα «κρυφά» στοιχεία που άναψαν θεωρίες στους fans

Τις προηγούμενες μέρες, η Zara είχε αρχίσει να «σπέρνει» μικρά στοιχεία στα social media, χωρίς καμία ξεκάθαρη εξήγηση. Ένα map με τον τίτλο «Girls Trip» και 12 λουλούδια τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία του κόσμου ήταν αρκετό για να ξεκινήσει κύμα θεωριών από τους fans, που πιστεύουν ότι μπορεί να κρύβονται συνεργασίες με καλλιτέχνες από διάφορες χώρες.

Παράλληλα, εικόνες με μια πολύχρωμη βαλίτσα γεμάτη αντικείμενα ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι το project δεν είναι απλώς ένα deluxe album, αλλά μια ιστορία γύρω από ταξίδια, φιλίες και εμπειρίες που «ενώνονται» μέσα από τη μουσική.

Ένα καλοκαιρινό sequel με μεγαλύτερο όραμα

Το νέο project έρχεται μετά την επιτυχία του άλμπουμ Midnight Sun, που κυκλοφόρησε το 2025 και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της Zara στη διεθνή pop σκηνή. Το Girls Trip φαίνεται να συνεχίζει την ίδια αισθητική, αλλά με πιο εξωστρεφή και συλλογική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην προσωπική της πορεία αλλά και στις συνεργασίες.

Η έκπληξη κορυφώθηκε μετά από πρόσφατη εμφάνισή της στο Coachella, όπου παρουσίασε νέο υλικό και άφησε υπονοούμενα για το τι θα ακολουθήσει, χωρίς όμως να αποκαλύψει όλα τα χαρτιά της.

Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Zara Larsson δεν απλώς ετοιμάζει ένα ακόμα project, αλλά χτίζει ένα ολόκληρο καλοκαιρινό σύμπαν γύρω από αυτό — και το ταξίδι μόλις ξεκίνησε.

