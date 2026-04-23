Screen News 23.04.2026

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Superman: Man of Tomorrow» και το hype εκτοξεύεται

Ο Superman ενώνει δυνάμεις με τον Lex Luthor απέναντι σε έναν πανίσχυρο εχθρό, στο νέο κεφάλαιο του DC Universe
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα εποχή του Superman φαίνεται πως ξεκινά δυναμικά, καθώς ο James Gunn ανακοίνωσε ότι το sequel με τίτλο «Superman: Man of Tomorrow» μπήκε επίσημα σε στάδιο παραγωγής. Ο σκηνοθέτης έδωσε μια πρώτη γεύση από τα γυρίσματα μέσα από ένα μυστηριώδες post, στο οποίο ξεχώριζαν ένα σκάκι, ένα σήμα φυλακής που παρέπεμπε στον Lex Luthor και μερικές… απρόσμενες λεπτομέρειες, που ήδη έχουν βάλει τους fans σε mode θεωριών.

Στο επίκεντρο της νέας ιστορίας βρίσκεται ξανά ο David Corenswet, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Superman, αυτή τη φορά όμως σε μια πιο περίπλοκη αποστολή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ήρωας θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, τον Lex Luthor, που ενσαρκώνει ο Nicholas Hoult, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια ακόμη πιο επικίνδυνη απειλή.

Ο λόγος για τον Brainiac, έναν από τους πιο ισχυρούς και ευφυείς εχθρούς στο σύμπαν της DC, ο οποίος αναμένεται να ανεβάσει τον πήχη της δράσης και της έντασης στο sequel.

Νέα πρόσωπα και δυνατές προσθήκες

Στο καστ προστίθεται και η Adria Arjona στον ρόλο της Maxima, μιας εξωγήινης βασίλισσας με σύνθετη σχέση με τον Superman στα comics, άλλοτε αντίπαλος, άλλοτε πιθανό love interest. Μαζί της επιστρέφουν γνώριμα πρόσωπα, όπως η Rachel Brosnahan ως Lois Lane και ο Skyler Gisondo ως Jimmy Olsen, ενώ το σύμπαν εμπλουτίζεται με ήρωες όπως η Hawkgirl και ο Green Lantern.

Η συνέχεια ενός επιτυχημένου reboot

Η πρώτη ταινία του νέου DC Universe σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ξεπερνώντας τα 600 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα κινηματογραφική κατεύθυνση. Το «Superman: Man of Tomorrow» έρχεται να συνεχίσει αυτή την πορεία, με μεγαλύτερη κλίμακα και πιο σύνθετη αφήγηση.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου 2027, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα projects της DC, μαζί με το The Batman Part II που ακολουθεί την ίδια χρονιά.

Με τα πρώτα hints ήδη να έχουν πυροδοτήσει το ενδιαφέρον, όλα δείχνουν ότι ο Superman επιστρέφει όχι απλώς για να σώσει τον κόσμο, αλλά για να τον επαναπροσδιορίσει.

