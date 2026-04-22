The Devil Wears Prada 2: Ο λόγος που «έκοψαν» τη Sydney Sweeney από την ταινία

Η σύντομη εμφάνισή της ως καλεσμένη στον κόσμο της μόδας δεν έφτασε ποτέ στο τελικό cut της πολυαναμενόμενης ταινίας

Μια απρόσμενη αλλαγή σημειώθηκε στην παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Devil Wears Prada 2», καθώς η σκηνή με τη Sydney Sweeney αφαιρέθηκε τελικά από την τελική εκδοχή του φιλμ.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η ηθοποιός είχε γυρίσει ένα σύντομο cameo, το οποίο όμως δεν θα φτάσει ποτέ στο κοινό, καθώς κόπηκε στο στάδιο του μοντάζ για καθαρά δημιουργικούς λόγους.

Ο Mike Myers ως Shrek στη σκηνή – Η εμφάνιση που «έκλεψε» την παράσταση

Ένα cameo στον κόσμο της μόδας

Η σκηνή, διάρκειας περίπου 3 λεπτών, έδειχνε τη Sydney Sweeney να εμφανίζεται ως η ίδια, υποδυόμενη μια διάσημη πελάτισσα στον χώρο της μόδας. Στο story, η χαρακτήρας της φέρεται να επισκέπτεται τον οίκο Dior, όπου τη styling αναλαμβάνει η Emily Charlton, την οποία υποδύεται η Emily Blunt, πλέον σε αναβαθμισμένο ρόλο μέσα στην ιστορία.

Γιατί κόπηκε η σκηνή

Παρά το γεγονός ότι τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν κανονικά, οι δημιουργοί αποφάσισαν πως η σκηνή δεν «κούμπωνε» στη συνολική αφήγηση του φιλμ. Όπως αναφέρεται, η απόφαση ήταν καθαρά δομική και όχι αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων ή της δημοσιότητας γύρω από την ηθοποιό.

Η παραγωγή φέρεται να εκτίμησε τη συμμετοχή της Sweeney, ωστόσο θεώρησε πως το συγκεκριμένο κομμάτι δεν εξυπηρετούσε τον ρυθμό και τη ροή της ιστορίας.

Μια συμμετοχή που κράτησε μυστήριο

Η παρουσία της Sydney Sweeney στο project είχε ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον από το 2025, όταν εντοπίστηκε στα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται επίσημα ο ρόλος της.

Παρά την τελική της απουσία από την ταινία, το cameo της παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «what if» της παραγωγής, προσθέτοντας ακόμη ένα layer προσμονής γύρω από το σίκουελ του εμβληματικού «The Devil Wears Prada».