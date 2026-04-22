Screen News 22.04.2026

The Devil Wears Prada 2: Ο λόγος που «έκοψαν» τη Sydney Sweeney από την ταινία

Η σύντομη εμφάνισή της ως καλεσμένη στον κόσμο της μόδας δεν έφτασε ποτέ στο τελικό cut της πολυαναμενόμενης ταινίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια απρόσμενη αλλαγή σημειώθηκε στην παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Devil Wears Prada 2», καθώς η σκηνή με τη Sydney Sweeney αφαιρέθηκε τελικά από την τελική εκδοχή του φιλμ.

www.instagram.com/sydney_sweeney

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η ηθοποιός είχε γυρίσει ένα σύντομο cameo, το οποίο όμως δεν θα φτάσει ποτέ στο κοινό, καθώς κόπηκε στο στάδιο του μοντάζ για καθαρά δημιουργικούς λόγους.

Ο Mike Myers ως Shrek στη σκηνή – Η εμφάνιση που «έκλεψε» την παράσταση

Ένα cameo στον κόσμο της μόδας

Η σκηνή, διάρκειας περίπου 3 λεπτών, έδειχνε τη Sydney Sweeney να εμφανίζεται ως η ίδια, υποδυόμενη μια διάσημη πελάτισσα στον χώρο της μόδας. Στο story, η χαρακτήρας της φέρεται να επισκέπτεται τον οίκο Dior, όπου τη styling αναλαμβάνει η Emily Charlton, την οποία υποδύεται η Emily Blunt, πλέον σε αναβαθμισμένο ρόλο μέσα στην ιστορία.

https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Γιατί κόπηκε η σκηνή

Παρά το γεγονός ότι τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν κανονικά, οι δημιουργοί αποφάσισαν πως η σκηνή δεν «κούμπωνε» στη συνολική αφήγηση του φιλμ. Όπως αναφέρεται, η απόφαση ήταν καθαρά δομική και όχι αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων ή της δημοσιότητας γύρω από την ηθοποιό.

Η παραγωγή φέρεται να εκτίμησε τη συμμετοχή της Sweeney, ωστόσο θεώρησε πως το συγκεκριμένο κομμάτι δεν εξυπηρετούσε τον ρυθμό και τη ροή της ιστορίας.

sydney_sweeney_party
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Μια συμμετοχή που κράτησε μυστήριο

Η παρουσία της Sydney Sweeney στο project είχε ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον από το 2025, όταν εντοπίστηκε στα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται επίσημα ο ρόλος της.

Παρά την τελική της απουσία από την ταινία, το cameo της παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «what if» της παραγωγής, προσθέτοντας ακόμη ένα layer προσμονής γύρω από το σίκουελ του εμβληματικού «The Devil Wears Prada».

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Sydney Sweeney The Devil Wears Prada The Devil Wears Prada 2 ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Αιγαίο»: Το νέο κομμάτι της Άννας Βίσση που σαρώνει TikTok πριν καν κυκλοφορήσει

Επόμενο
Harry Styles – Zoë Kravitz: Οι φήμες για αρραβώνα φουντώνουν ξανά

Δες επίσης

Zendaya – Robert Pattinson: Η ταινία «The Drama» σπάει τα ταμεία
Cinema

«The Super Mario Galaxy Movie»: Παραμένει Νο1 και γράφει ιστορία στα ταμεία
Cinema

Ο Mike Myers ως Shrek στη σκηνή – Η εμφάνιση που «έκλεψε» την παράσταση
Cinema

«Σε 10 χρόνια η AI θα κάνει τη δουλειά σου» – Η απάντηση «φωτιά» της Charlize Theron στον Chalamet
Cinema

«Τέλος εποχής» για τους Obama στο Netflix – Η Higher Ground γίνεται ανεξάρτητη
Cinema

«Practical Magic 2»: Το πρώτο teaser που ανοίγει ξανά την κινηματογραφική μαγεία
Cinema

«The Devil Wears Prada 2»: Η live παγκόσμια πρεμιέρα στο Disney+
Cinema

Το Παρίσι αποχαιρετά την Emily και υποδέχεται την Wednesday – Όλα όσα ξέρουμε για την 3η σεζόν
Cinema

Η 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection» – Οι νέες προσθήκες που αλλάζουν τα δεδομένα
Cinema

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

