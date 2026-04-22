«Αιγαίο»: Το νέο κομμάτι της Άννας Βίσση που σαρώνει TikTok πριν καν κυκλοφορήσει

Μουσική «τρικυμία» από την Άννα Βίσση! Το «Αιγαίο» σπάει τα κοντέρ στα social media και ετοιμάζεται να καταλάβει τις ψηφιακές πλατφόρμες

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφει πριν ακόμη την επίσημη κυκλοφορία του το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση με τίτλο «Αιγαίο», το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 5.000 δημιουργημένα βίντεο στο TikTok, μόλις τρεις ημέρες πριν βρεθεί διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η ανταπόκριση του κοινού στα social media είναι άμεση, καθώς χρήστες της πλατφόρμας TikTok δημιουργούν συνεχώς περιεχόμενο με τον ήχο του τραγουδιού, συμβάλλοντας στη γρήγορη διάδοσή του και μετατρέποντάς το σε ένα από τα πρώτα viral μουσικά projects της περιόδου.

Το «Αιγαίο» αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 24 Απριλίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες streaming, με τη μέχρι στιγμής απήχηση να δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για την πορεία του στις μουσικές λίστες και τα charts.

Από το Spotify μέχρι το YouTube, η αγορά προετοιμάζεται για ένα record-breaking άνοιγμα. Το «Αιγαίο» δεν είναι απλώς μια νέα κυκλοφορία, αλλά μια δήλωση παρουσίας της κορυφαίας ερμηνεύτριας που δείχνει πως ο δρόμος προς την επιτυχία περνά πλέον μέσα από την άμεση επαφή με το κοινό στα ψηφιακά στέκια.

