Η Daphne Lawrence στο Unplugged Stories: «Το να τραγουδώ δίπλα στην Άννα Βίσση ήταν ό,τι πιο αγχωτικό και ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει»

Η Daphne Lawrence μιλά στο Unplugged Stories για τη μουσική της πορεία, τις επιρροές της και τη συνεργασία της με την Άννα Βίσση

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Unplugged Stories, η Daphne Lawrence μίλησε εκτενώς για τη μουσική της πορεία, τα πρώτα της βήματα, τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν και τη σχέση της με τη δημιουργία. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σημασία της μουσικής από μικρή ηλικία και στον τρόπο που αυτή εξελίχθηκε σε βασικό μέσο έκφρασης και δημιουργίας για εκείνη.

Θυμήθηκε πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από παιδί, μέσα από το πιάνο και τις πρώτες της μελωδικές απόπειρες: «Στα 5 μου ξεκίνησα πιάνο. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, απλά μου άρεσε. Μετά άρχισα να γράφω μελωδίες και να τραγουδάω πάνω τους», ανέφερε, περιγράφοντας πως η μουσική μπήκε στη ζωή της σχεδόν φυσικά και αβίαστα.

Μίλησε επίσης για τα παιδικά της χρόνια και τα ερεθίσματα που επηρέασαν τη μουσική της ταυτότητα: «Στο σπίτι άκουγα από Χατζηγιάννη μέχρι Whitney και μετά κόλλησα με ροκ και ξένα συγκροτήματα. Paramore, Evanescence, Panic! At The Disco… από όλα», ανέφερε, τονίζοντας πως η ποικιλία αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή της ως καλλιτέχνη.

Αναφέρθηκε και στην έντονη καθημερινότητά της ως παιδί, με πολλές δραστηριότητες και συνεχή κίνηση: «Γύρναγα σπίτι το βράδυ από προπονήσεις, μαθήματα, πρόβες… και την επόμενη μέρα πάλι από την αρχή», είπε, περιγράφοντας μια περίοδο γεμάτη ρυθμό και δημιουργική ενέργεια.

Η πρώτη της εμπειρία με το τραγούδι στη σκηνή ήταν, όπως είπε, καθοριστική, καθώς ήρθε μέσα από σχολικές συναυλίες και διασκευές γνωστών τραγουδιών: «Θυμάμαι να λέω James Arthur και Whitney Houston στην ίδια συναυλία… δεν θέλω να το ξαναδώ ποτέ αυτό», ανέφερε χαριτολογώντας.

Μίλησε και για την πορεία της προς τον επαγγελματικό χώρο της μουσικής, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε μια «απόφαση», αλλά μια φυσική εξέλιξη: «Δεν είπα ποτέ ότι θα γίνω επαγγελματίας τραγουδίστρια. Απλά συνέβη. Πάντα τραγουδούσα», είπε χαρακτηριστικά.

Σημαντική στιγμή στην πορεία της αποτέλεσε το 2022, όταν ξεκίνησε συνεργασίες που τη φέρνουν πιο κοντά στη σύγχρονη μουσική σκηνή: «Ήταν μια χρονιά που άλλαξαν όλα. Από εκεί που δούλευα σερβιτόρα, βρέθηκα ξαφνικά στη σκηνή», ανέφερε, περιγράφοντας τη μετάβαση ως έντονη αλλά καθοριστική.

Μιλώντας για τις πιο καθοριστικές στιγμές της πορείας της, η Daphne Lawrence μίλησε για τη συνεργασία της με την Άννα Βίσση, τονίζοντας πόσο έντονη και συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία ήταν. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που έλαβε από την τραγουδίστρια, μεταφέροντας χαρακτηριστικά τα λόγια της: «Να είσαι ο εαυτός σου και λάθη να γίνουν, δεν σε νοιάζει». Όπως είπε, αυτή η φράση τη βοήθησε να απελευθερωθεί πάνω στη σκηνή και να αντιμετωπίζει τη διαδικασία πιο φυσικά. Παράλληλα, θυμήθηκε μια πολύ δυνατή στιγμή στη σκηνή του Hotel Ermou, όταν η Άννα Βίσση γύρισε και της είπε στο αυτί: «Να ξέρεις, γράψαμε ιστορία», μια φράση που, όπως παραδέχτηκε, τη συγκίνησε βαθιά και έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της ως σημείο καμπής στην καλλιτεχνική της πορεία.

Ο καλλιτέχνης μίλησε για τις σκηνικές της εμπειρίες και τη συνεργασία της με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, τονίζοντας τη σημασία της σκηνής και της επαφής με το κοινό: «Στην αρχή αγχωνόμουν πάρα πολύ, αλλά όταν βγαίνεις στη σκηνή και βλέπεις τον κόσμο, όλα αλλάζουν», είπε.

Αναφέρθηκε και στη δημιουργική της διαδικασία, επισημαίνοντας ότι πολλά από τα τραγούδια της βασίζονται σε πραγματικές ιστορίες: «Παίρνω ιστορίες από φίλους, από εμπειρίες γύρω μου και τις κάνω τραγούδια», εξήγησε, δίνοντας έμφαση στη βιωματική διάσταση της μουσικής της.

Σημαντική στιγμή στην πορεία της υπήρξε και η κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ με τίτλο SOS, το οποίο, όπως είπε, εκφράζει την ανάγκη της για καλλιτεχνική ελευθερία: «Ήθελα να κάνω ένα άλμπουμ που να μην με περιορίζει σε ένα είδος. Να μπορώ να κάνω τα πάντα», σημείωσε.

Τέλος, η Daphne Lawrence μίλησε για τα όνειρά της, εκφράζοντας την επιθυμία της να συνεχίσει να εξελίσσεται και να φτάσει τη μουσική της σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο: «Θέλω να γεμίζω στάδια και να μείνει η μουσική μου στον χρόνο», ανέφερε κλείνοντας.

