Μουσική 23.04.2026

7 ξένα hits που όλοι ξέρουν το ρεφρέν αλλά όχι το κουπλέ

Παγκόσμιες επιτυχίες που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη σου κυρίως από το ρεφρέν, ενώ τα κουπλέ τους παραμένουν σχεδόν άγνωστα
Είναι αυτή η κλασική στιγμή σε ένα πάρτι ή σε ένα roadtrip: η μουσική ανεβαίνει, όλοι παίρνουν βαθιά ανάσα, τα χέρια σηκώνονται στον αέρα και ξαφνικά… σιωπή. Μόλις τελειώσει το ρεφρέν, το 90% της παρέας αρχίζει να μουρμουρίζει ακατάληπτα πράγματα («να-να-να»), περιμένοντας καρτερικά να έρθει πάλι η στιγμή της λύτρωσης.

Υπάρχουν τραγούδια που έχουν «καταπιεί» τον ίδιο τους τον εαυτό. Το ρεφρέν έγινε τόσο τεράστιο, που το κουπλέ κατέληξε να είναι απλώς ο απαραίτητος χρόνος αναμονής μέχρι το επόμενο ξέσπασμα.

Η μαγεία του ρεφρέν: Τα τραγούδια-πυροτεχνήματα

1. The White Stripes – Seven Nation Army

Εδώ δεν μιλάμε καν για στίχους, αλλά για το πιο αναγνωρίσιμο riff της ιστορίας.

Το ρεφρέν: «Oooooh, oh-oh-oh-oh-ooooh, oooh». Το τραγουδάνε από οπαδούς στα γήπεδα μέχρι νήπια.

Το κουπλέ: «I’m fighting ’em off, a seven nation army couldn’t hold me back…». Αν το ξέρεις, συγχαρητήρια, είσαι ο ένας στους χίλιους. Οι υπόλοιποι απλώς περιμένουν να ξανακάνουν το «ποδοσφαιρικό» βουητό.

2. Deep Purple – Smoke on the Water

Η «Αλφαβήτα» της ηλεκτρικής κιθάρας.

Το ρεφρέν: Το εμβληματικό riff και η φράση «Smoke on the water, a fire in the sky».

Το κουπλέ: Μιλάει για μια αληθινή ιστορία (μια φωτιά σε ένα καζίνο στο Montreux). Πόσοι ξέρουν ότι ο στίχος λέει «We all came out to Montreux, on the Lake Geneva shoreline»; Σχεδόν κανείς. Όλοι περιμένουν το τα-τα-τααα, τα-τα-τα-τααα.

3. Blur – Song 2

Το τραγούδι που διαρκεί μόλις δύο λεπτά, αλλά το κουπλέ του μοιάζει με… αιώνα αν δεν ξέρεις τα λόγια.

Το ρεφρέν: «WOO-HOO!». Αυτό είναι όλο. Και είναι αρκετό.

Το κουπλέ: Ο Damon Albarn ψιθυρίζει κάτι για «I got my head checked, by a jumbo jet». Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι κάνουν απλώς θόρυβο με το στόμα μέχρι να έρθει το επόμενο «Woo-hoo».

4. Gipsy Kings – Bamboleo

Το απόλυτο καλοκαιρινό classic των ελληνικών (και όχι μόνο) γάμων.

Το ρεφρέν: «Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir asi». Όλοι νιώθουν ξαφνικά Ισπανοί χορευτές.

Το κουπλέ: Εδώ αρχίζει το χάος. Κανείς δεν ξέρει τα ισπανικά του κουπλέ. Η πλειοψηφία απλώς κουνάει τα χέρια και περιμένει τη λέξη «Bamboleo» για να ξαναμπεί στον ρυθμό.

5. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Ο ύμνος των 90s που όρισε μια ολόκληρη γενιά, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ένα από τα πιο «ακατάληπτα» τραγούδια.

Το ρεφρέν: «With the lights out, it’s less dangerous! Here we are now, entertain us!». Όλοι ουρλιάζουν αυτούς τους στίχους με μια μπύρα στο χέρι, νιώθοντας την απόλυτη grunge επανάσταση.

Το κουπλέ: Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Kurt Cobain μουρμουρίζει στίχους όπως «A mulatto, an albino, a mosquito, my libido». Ακόμα και οι φανατικοί θαυμαστές δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τις λέξεις. Το αποτέλεσμα; Στο κουπλέ όλοι απλώς κουνούν το κεφάλι ρυθμικά και περιμένουν το ξέσπασμα της κιθάρας.

6. Eagles – Hotel California

Ένα από τα πιο παιγμένα τραγούδια στην ιστορία του ραδιοφώνου, που όμως κρύβει ένα τεράστιο «κενό» μνήμης.

Το ρεφρέν: «Welcome to the Hotel California… Such a lovely place, such a lovely face». Είναι η στιγμή που όλοι στο αυτοκίνητο γίνονται μια χορωδία.

Το κουπλέ: Το τραγούδι είναι μια ολόκληρη ιστορία (σχεδόν διήγημα) που διαρκεί πάνω από 6 λεπτά. Ξέρει κανείς πραγματικά τους στίχους για το «colitas», το «warm smell of rising up through the air» ή τον «Captain» που δεν έχει φέρει το πνεύμα του από το 1969; Όχι. Οι περισσότεροι απλώς περιμένουν να ξαναπουν ότι το ξενοδοχείο είναι… lovely.

7. OutKast – Hey Ya!

Το απόλυτο party-starter των 00s που μας κάνει όλους να χορεύουμε σαν τρελοί, αγνοώντας το τι πραγματικά λέει.

Το ρεφρέν: «Hey ya! Hey ya!». Απλό, εκρηκτικό, ακαταμάχητο.

Το κουπλέ: Ο Andre 3000 παραδίδει ένα απίστευτα γρήγορο και ειρωνικό κουπλέ για το πώς οι σχέσεις καταρρέουν και κανείς δεν είναι πραγματικά ευτυχισμένος. «If what they say is ‘Nothing is forever’, then what makes love the exception?». Ποιος νοιάζεται όμως για την υπαρξιακή αγωνία όταν πρέπει να «shake it like a Polaroid picture»; Στο κουπλέ όλοι απλώς περιμένουν να φωνάξουν το επόμενο «Hey ya!».

Boundaries Alert! 3 τρόποι για να θέσεις όρια στις φιλικές σου σχέσεις

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Superman: Man of Tomorrow» και το hype εκτοξεύεται

