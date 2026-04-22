Boundaries Alert! 3 τρόποι για να θέσεις όρια στις φιλικές σου σχέσεις

Το να είσαι εκεί για τους φίλους σου στα δύσκολα, να απαντάς στα μηνύματα στις 3 το πρωί και να γίνεσαι ο προσωπικός τους ψυχολόγος κάθε φορά που το δράμα χτυπάει την πόρτα τους, ακούγεται ως ο ορισμός της «καλής φίλης». Τι γίνεται όμως όταν νιώθεις ότι αυτή η διαρκής διαθεσιμότητα σε αφήνει συναισθηματικά εξαντλημένη και με μηδενικό χρόνο για τον εαυτό σου;

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, στο όνομα της φιλίας, επιτρέπουμε να καταπατηθούν τα όριά μας επειδή φοβόμαστε μην παρεξηγηθούμε ή μην χαρακτηριστούμε ως «αναίσθητες». Όμως, οι πραγματικά υγιείς και σταθερές φιλίες δεν χτίζονται πάνω στην αυτοθυσία, αλλά στον αμοιβαίο σεβασμό των αναγκών και των αντοχών μας.

Το να θέτεις όρια δεν είναι μια πράξη εχθρότητας, αλλά μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό σου και, τελικά, προς την ίδια τη σχέση. Αν νιώθεις ότι έχεις γίνει το «χαλάκι» της παρέας ή ότι η ενέργειά σου ρουφιέται από άτομα που δεν καταλαβαίνουν πότε πρέπει να σταματήσουν, ήρθε η ώρα να μάθεις πώς να διεκδικείς τον χώρο σου με ευγένεια αλλά και αποφασιστικότητα.

3 αποτελεσματικοί τρόποι για να θέσεις τα όριά σου

1.Η στρατηγική της «Ψηφιακής Αποτοξίνωσης»

Δεν είσαι υποχρεωμένη να απαντάς σε κάθε notification μέσα σε δευτερόλεπτα. Αν ένας φίλος συνηθίζει να στέλνει καταιγισμό μηνυμάτων για ασήμαντα πράγματα την ώρα που εργάζεσαι ή ξεκουράζεσαι, είναι δικαίωμά σου να απαντήσεις αργότερα. Μπορείς να πεις ξεκάθαρα: «Θέλω πολύ να τα πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι λίγο χρόνο χωρίς το κινητό μου, θα σου στείλω το βράδυ». Έτσι, εκπαιδεύεις τους άλλους να σέβονται τον χρόνο σου χωρίς να τους απορρίπτεις.

2.Το «Όχι» χωρίς επεξηγήσεις και δικαιολογίες

Συχνά νιώθουμε την ανάγκη να εφεύρουμε μια ολόκληρη ιστορία για να αρνηθούμε μια έξοδο που απλά δεν έχουμε διάθεση να ακολουθήσουμε. Το να πεις «σήμερα δεν έχω το energy για έξω, προτιμώ να μείνω σπίτι» είναι μια πλήρης και ειλικρινής απάντηση. Οι αληθινοί φίλοι θα το σεβαστούν. Το να θέτεις όρια στις κοινωνικές σου αντοχές σε προστατεύει από το burn-out της κοινωνικοποίησης.

3.Διαχείριση του «Emotional Dumping»

Υπάρχουν εκείνοι οι φίλοι που χρησιμοποιούν τη σχέση σας μόνο για να εκτονώσουν τα προβλήματά τους, χωρίς να ρωτούν αν εσύ είσαι σε θέση να τους ακούσεις. Όταν νιώθεις ότι δεν αντέχεις άλλη αρνητικότητα, μπορείς να θέσεις το όριο λέγοντας: «Σε καταλαβαίνω και θέλω να σε στηρίξω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω το ψυχικό απόθεμα να συζητήσω κάτι τόσο βαρύ. Μπορούμε να το αφήσουμε για μια άλλη μέρα;». Είναι μια δίκαιη στάση που προστατεύει την ψυχική σου υγεία.

Θυμήσου ότι τα όρια δεν απομακρύνουν τους ανθρώπους που σε αγαπούν, απομακρύνουν μόνο εκείνους που επωφελούνται από την έλλειψη των ορίων σου. Ξεκίνα με μικρά βήματα σε καθημερινά πράγματα, ώστε να αποκτήσεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να διαχειριστείς πιο σοβαρές καταστάσεις. Η συνέπεια είναι το κλειδί, αν θέσεις ένα όριο και μετά το αναιρέσεις αμέσως, στέλνεις το μήνυμα ότι οι κανόνες σου είναι διαπραγματεύσιμοι.

