Fashion 23.04.2026

Σκοπεύεις να χορέψεις στον ρυθμό των polka dots αυτή την άνοιξη; Δες πρώτα αυτά τα 5 outfits

Το πουά επανέρχεται ως διαχρονικό print με μοντέρνα διάθεση και ευέλικτους συνδυασμούς που ταιριάζουν σε κάθε στυλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι polka dots επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα και φαίνεται πως δεν πρόκειται για μια ακόμη περαστική τάση. Από φορέματα και φούστες μέχρι ελαφριά jackets, το συγκεκριμένο μοτίβο επανέρχεται κάθε σεζόν με νέα δυναμική, αποδεικνύοντας ότι έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο διαχρονικά prints. Το ενδιαφέρον είναι ότι το πουά δεν αντιμετωπίζεται πια ως κάτι «ρετρό», αλλά ως στοιχείο που μπορεί να δείξει σύγχρονο και ιδιαίτερο, ανάλογα με τον τρόπο που συνδυάζεται.

Το 2026 βρίσκει το συγκεκριμένο μοτίβο σε μια πιο ανανεωμένη εκδοχή, με εμφανίσεις που συνδυάζουν ρομαντισμό, παιχνιδιάρικη διάθεση και πιο μοντέρνα αισθητική. Είτε σε πιο minimal γραμμές είτε σε πιο τολμηρούς συνδυασμούς, το πουά προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά στυλ και παραμένει επίκαιρο. Το αποτέλεσμα είναι ένα print που δεν «φωνάζει» απλώς μόδα, αλλά λειτουργεί σαν σταθερό κομμάτι της γκαρνταρόμπας που επιστρέφει ξανά και ξανά με νέο χαρακτήρα.

1. Leather jacket και πουά φούστα για πιο edgy διάθεση

Ο συνδυασμός δερμάτινου jacket με πουά φούστα δίνει μια πιο δυναμική και σύγχρονη προσέγγιση στο ρομαντικό print. Η αντίθεση του αυστηρού με το παιχνιδιάρικο δημιουργεί ένα look που δεν είναι ούτε υπερβολικά girly ούτε αυστηρό, αλλά κινείται κάπου ενδιάμεσα με χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις που θέλουν λίγο περισσότερο attitude.

2. Bomber jacket και πουά capri για πιο fun αισθητική

Το πουά αποκτά πιο ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη διάθεση όταν συνδυάζεται με capri παντελόνι και bomber jacket. Το σύνολο θυμίζει πιο casual, «πειραγμένη» προσέγγιση στο print, με έντονη προσωπικότητα και νεανική ενέργεια. Είναι από εκείνα τα outfits που δείχνουν χαλαρά, αλλά έχουν ξεκάθαρο fashion statement.

3. Πουά maxi φόρεμα για διαχρονική κομψότητα

Το πουά maxi φόρεμα παραμένει μία από τις πιο κλασικές και κομψές επιλογές του μοτίβου. Η ροή του υφάσματος και η ένταση του print δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θυμίζει old-school γοητεία, αλλά παραμένει απόλυτα σύγχρονο όταν συνδυαστεί με απλά, minimal στοιχεία. Είναι ένα look που ταιριάζει σε πιο ιδιαίτερες αλλά και καθημερινές στιγμές.

4. T-shirt και πουά φούστα για effortless cool αποτέλεσμα

Ο συνδυασμός ενός απλού T-shirt με πουά φούστα αποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί το print να γίνει καθημερινό. Το look βασίζεται στην απλότητα, με το μοτίβο να αναλαμβάνει όλη τη «δουλει» του styling. Είναι ένα outfit που δείχνει χαλαρό, αλλά ταυτόχρονα προσεγμένο χωρίς προσπάθεια.

5. Πουά αντιανεμικό για sporty αλλά fashion-forward ύφος

Το πουά σε αντιανεμικό δίνει στο print μια πιο αθλητική και urban κατεύθυνση. Ο συνδυασμός πρακτικότητας και στιλ δημιουργεί ένα outfit που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και δείχνει πιο σύγχρονο και street-inspired. Είναι η απόδειξη ότι το πουά μπορεί να λειτουργήσει και πέρα από τις «κλασικές» εμφανίσεις.

«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η Χάρις Αλεξίου και το ποστ που έγινε viral

