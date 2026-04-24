Fashion 24.04.2026

Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου

Τα χρώματα της άνοιξης 2026 φέρνουν φρεσκάδα και ένταση στο στιλ, από απαλό ροζ και έντονο μπλε μέχρι ζωηρό κίτρινο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη φέρνει πάντα μαζί της μια διάθεση για αλλαγή, όχι μόνο στη ρουτίνα, αλλά και στο στιλ. Μετά από μήνες γεμάτους σκούρες και ουδέτερες αποχρώσεις, η γκαρνταρόμπα αρχίζει να «ανοίγει» και το χρώμα επιστρέφει στο προσκήνιο. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ανανεώσεις τα looks σου χωρίς να αλλάξεις τα πάντα: ένα έντονο top, ένα φωτεινό παντελόνι ή ακόμη και ένα μικρό αξεσουάρ μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Φέτος, οι τάσεις δείχνουν ξεκάθαρα μια στροφή προς πιο ζωντανές, εκφραστικές αποχρώσεις που ανεβάζουν τη διάθεση. Το λεγόμενο dopamine dressing συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα, με τα χρώματα να λειτουργούν όχι απλώς ως επιλογή στιλ αλλά και ως τρόπος έκφρασης. Από απαλά παστέλ μέχρι έντονους, κορεσμένους τόνους, η παλέτα της σεζόν ισορροπεί ανάμεσα στο ρομαντικό και το τολμηρό.

Σκοπεύεις να χορέψεις στον ρυθμό των polka dots αυτή την άνοιξη; Δες πρώτα αυτά τα 5 outfits

1. Ballet pink

Ένα απαλό, ρομαντικό ροζ που αποπνέει κομψότητα χωρίς υπερβολές. Ταιριάζει εύκολα με ουδέτερες αποχρώσεις και λειτουργεί ιδανικά τόσο σε καθημερινά όσο και σε πιο προσεγμένα looks.

2. Έντονο μπλε

Καθαρό, φωτεινό και δυναμικό, το μπλε αυτής της σεζόν ξεχωρίζει χωρίς προσπάθεια. Μπορεί να φορεθεί είτε ως statement κομμάτι είτε ως βάση για πιο δημιουργικούς συνδυασμούς.

3. Canary yellow

Το φωτεινό κίτρινο της σεζόν φέρνει αισιοδοξία και ένταση. Αν σου φαίνεται τολμηρό, μπορείς να το εντάξεις σταδιακά μέσα από αξεσουάρ ή μικρές λεπτομέρειες.

4. Chartreuse

Ανάμεσα στο κίτρινο και το πράσινο, αυτή η ιδιαίτερη απόχρωση προσθέτει ένταση και μοντέρνα διάθεση στα looks.

5. Tomato red

Πιο φωτεινό και ζεστό από το κλασικό κόκκινο, είναι η απόχρωση που φέρνει κατευθείαν καλοκαιρινό mood.

Καλοκαίρι 2026: Αυτά είναι τα fashion trends που έχουν ήδη κατακλύσει το Instagram

Μπαλαρίνες ή sneakers; Το νέο trend που θα σε γυρίσει πίσω στα 00’s

Δες επίσης

Το λαχταριστό τιραμισού Φαίης Σκορδά – Φτιάξτο εύκολα και γρήγορα σπίτι σου
Food

Το λαχταριστό τιραμισού Φαίης Σκορδά – Φτιάξτο εύκολα και γρήγορα σπίτι σου

24.04.2026
Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα
Beauty

Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα

24.04.2026
Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο
Fitness

Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

23.04.2026
Ζώδια και Ελληνίδα Μάνα: Η επική ατάκα που σου ταιριάζει!
Life

Ζώδια και Ελληνίδα Μάνα: Η επική ατάκα που σου ταιριάζει!

23.04.2026
Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα
Life

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

23.04.2026
Πώς να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί για την άνοιξη
Life

Πώς να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί για την άνοιξη

23.04.2026
4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ
Life

4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

23.04.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών
Food

Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών

23.04.2026
5 φυτά που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σου σε «παράδεισο»
Life

5 φυτά που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σου σε «παράδεισο»

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας