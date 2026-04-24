Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου

Τα χρώματα της άνοιξης 2026 φέρνουν φρεσκάδα και ένταση στο στιλ, από απαλό ροζ και έντονο μπλε μέχρι ζωηρό κίτρινο

Η άνοιξη φέρνει πάντα μαζί της μια διάθεση για αλλαγή, όχι μόνο στη ρουτίνα, αλλά και στο στιλ. Μετά από μήνες γεμάτους σκούρες και ουδέτερες αποχρώσεις, η γκαρνταρόμπα αρχίζει να «ανοίγει» και το χρώμα επιστρέφει στο προσκήνιο. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ανανεώσεις τα looks σου χωρίς να αλλάξεις τα πάντα: ένα έντονο top, ένα φωτεινό παντελόνι ή ακόμη και ένα μικρό αξεσουάρ μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Φέτος, οι τάσεις δείχνουν ξεκάθαρα μια στροφή προς πιο ζωντανές, εκφραστικές αποχρώσεις που ανεβάζουν τη διάθεση. Το λεγόμενο dopamine dressing συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα, με τα χρώματα να λειτουργούν όχι απλώς ως επιλογή στιλ αλλά και ως τρόπος έκφρασης. Από απαλά παστέλ μέχρι έντονους, κορεσμένους τόνους, η παλέτα της σεζόν ισορροπεί ανάμεσα στο ρομαντικό και το τολμηρό.

Σκοπεύεις να χορέψεις στον ρυθμό των polka dots αυτή την άνοιξη; Δες πρώτα αυτά τα 5 outfits



1. Ballet pink

Ένα απαλό, ρομαντικό ροζ που αποπνέει κομψότητα χωρίς υπερβολές. Ταιριάζει εύκολα με ουδέτερες αποχρώσεις και λειτουργεί ιδανικά τόσο σε καθημερινά όσο και σε πιο προσεγμένα looks.

2. Έντονο μπλε

Καθαρό, φωτεινό και δυναμικό, το μπλε αυτής της σεζόν ξεχωρίζει χωρίς προσπάθεια. Μπορεί να φορεθεί είτε ως statement κομμάτι είτε ως βάση για πιο δημιουργικούς συνδυασμούς.

3. Canary yellow

Το φωτεινό κίτρινο της σεζόν φέρνει αισιοδοξία και ένταση. Αν σου φαίνεται τολμηρό, μπορείς να το εντάξεις σταδιακά μέσα από αξεσουάρ ή μικρές λεπτομέρειες.

4. Chartreuse

Ανάμεσα στο κίτρινο και το πράσινο, αυτή η ιδιαίτερη απόχρωση προσθέτει ένταση και μοντέρνα διάθεση στα looks.

5. Tomato red

Πιο φωτεινό και ζεστό από το κλασικό κόκκινο, είναι η απόχρωση που φέρνει κατευθείαν καλοκαιρινό mood.

