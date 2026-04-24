Cinema 24.04.2026

Από το «Obsession» στον απόλυτο τρόμο – Ο Curry Barker αναλαμβάνει το «The Texas Chainsaw Massacre»

Μετά την επιτυχία του Obsession, ο Curry Barker περνά σε ένα από τα πιο εμβληματικά horror franchises όλων των εποχών
Ο ανερχόμενος σκηνοθέτης Curry Barker αναλαμβάνει ένα από τα πιο εμβληματικά horror franchises όλων των εποχών και επιστρέφει δυναμικά μέσα από τη δημιουργική ματιά της A24, η οποία τον εμπιστεύεται για ένα νέο reimagining του «The Texas Chainsaw Massacre». Δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμη reboot, αλλά για μια νέα κινηματογραφική ανάγνωση που θέλει να ξανασυστήσει τον μύθο του Leatherface σε μια εντελώς διαφορετική, πιο ψυχολογική και σύγχρονη εκδοχή τρόμου, κρατώντας όμως ζωντανή την ωμή ενέργεια του πρωτότυπου έργου.

Ο Curry Barker, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την ταινία Obsession, κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα από το ανεξάρτητο σινεμά σε ένα από τα πιο ιστορικά horror IPs, αποδεικνύοντας πως η πορεία του στο Hollywood εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Μετά από το μικρού budget ξεκίνημά του και την επιτυχία στο YouTube, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας παραγωγής που συνδυάζει δημιουργικό ρίσκο και μεγάλο καλλιτεχνικό βάρος, με στόχο να δώσει νέα πνοή σε μια ιστορία που έχει σημαδέψει γενιές θεατών.

Η νέα ταινία του «The Texas Chainsaw Massacre» δεν έρχεται μόνη της, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης του franchise, το οποίο περιλαμβάνει και τηλεοπτική σειρά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το project συγκεντρώνει σημαντικά ονόματα παραγωγής και φιλοδοξεί να ανανεώσει πλήρως τη μυθολογία του σύμπαντος, χωρίς να χάσει τη σκοτεινή του ταυτότητα. Η επιλογή του Barker θεωρείται τολμηρή αλλά στρατηγική, καθώς η νέα γενιά horror δημιουργών δίνει πλέον έμφαση στο συναίσθημα, την ένταση και την ψυχολογική αποδόμηση του τρόμου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η A24 επένδυσε δυναμικά σε αυτό το reboot, κερδίζοντας τα δικαιώματα μέσα από έντονο ανταγωνισμό και δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή της να μετατρέψει το The Texas Chainsaw Massacre σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα horror projects της εποχής. Με τον Curry Barker στο τιμόνι, το νέο κεφάλαιο του Leatherface δεν στοχεύει απλώς στο να τρομάξει, αλλά στο να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει τρόμος στο σύγχρονο σινεμά.

