Screen News 24.04.2026

8 ξένοι ηθοποιοί που ξεκίνησαν από το θέατρο και έγιναν εμβληματικά TV icons

Πριν κατακτήσουν τους τηλεοπτικούς δέκτες και γίνουν παγκόσμια είδωλα, σφυρηλάτησαν το ταλέντο τους κάτω από τους προβολείς του θεάτρου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μετάβαση από τη θεατρική σκηνή στους τηλεοπτικούς δέκτες αποτελεί μια από τις πιο γοητευτικές διαδρομές στην ιστορία της ψυχαγωγίας. Για πολλούς ηθοποιούς, το θέατρο υπήρξε το «σχολείο» όπου σφυρηλάτησαν την πειθαρχία, τη φωνητική τους δεινότητα και την ικανότητα να εμβαθύνουν στην ψυχολογία ενός χαρακτήρα χωρίς τη βοήθεια των ειδικών εφέ. Αυτή η στέρεη καλλιτεχνική βάση είναι που τους επέτρεψε να προσδώσουν μια σπάνια βαρύτητα και πολυπλοκότητα στους ρόλους τους, μετατρέποντας απλά σενάρια σε τηλεοπτικά φαινόμενα.

Σήμερα, στην εποχή της «χρυσής τηλεόρασης», οι ηθοποιοί που ξεκίνησαν από το σανίδι δεν θεωρούνται πλέον απλώς «επισκέπτες» στη μικρή οθόνη, αλλά οι απόλυτοι κυρίαρχοί της. Από το Broadway μέχρι το West End, η εμπειρία τους μπροστά στο ζωντανό κοινό μεταφράζεται σε μια μαγνητική παρουσία που καθηλώνει τα πλήθη. Ας δούμε μερικές από τις πιο εμβληματικές περιπτώσεις καλλιτεχνών που άφησαν το θεατρικό τους αποτύπωμα για να γίνουν τα απόλυτα TV icons, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε σειρές.

Michael B. Jordan – Austin Butler: Ξαναζωντανεύουν τον θρύλο του «Miami Vice» σε ένα neon ταξίδι στο 1985

1. Al Pacino

Ο θρυλικός «Σημαδεμένος» και «Νονός» είναι στην πραγματικότητα ένα παιδί του θεάτρου που δεν έφυγε ποτέ από αυτό. Πριν κατακτήσει το σινεμά και γίνει τηλεοπτικό icon μέσα από σειρές και μίνι σειρές όπως το «Angels in America» και το «Hunters», ο Pacino ήταν ο «βασιλιάς» της σκηνής στη Νέα Υόρκη, έχοντας κερδίσει Tony πριν καν πάρει το πρώτο του Όσκαρ. Η εκρηκτικότητα και οι περίφημοι μονόλογοί του στην τηλεόραση φέρουν πάντα την αύρα της διδασκαλίας του Lee Strasberg και τη ζωντάνια του Broadway.

2. Meryl Streep

Η «σιδηρά κυρία» της υποκριτικής ξεκίνησε την πορεία της από το θέατρο και το Yale School of Drama, παίζοντας τα πάντα, από Σαίξπηρ μέχρι μιούζικαλ. Παρόλο που είναι η απόλυτη σταρ του κινηματογράφου, η τηλεοπτική της παρουσία σε παραγωγές όπως το «Angels in America» και πρόσφατα το «Big Little Lies» και το «Only Murders» in the Building», αποδεικνύει τη θεατρική της ευφυΐα. Η Streep δεν «παίζει» απλώς στην τηλεόραση, μεταμορφώνεται με μια πειθαρχία που μόνο το θέατρο μπορεί να διδάξει.

3. Patrick Stewart

Για τους περισσότερους είναι ο Captain Jean-Luc Picard του Star Trek ή ο Professor X, αλλά για τους Βρετανούς ο Patrick Stewart είναι ένας από τους σπουδαιότερους σαιξπηρικούς ηθοποιούς όλων των εποχών. Πριν γίνει παγκόσμιο TV icon, πέρασε δεκαετίες στη Royal Shakespeare Company. Η επιβλητική φωνή του και η αριστοκρατική του παρουσία στη μικρή οθόνη είναι το αποτέλεσμα χιλιάδων ωρών κάτω από τους προβολείς του West End, κάνοντας ακόμα και την επιστημονική φαντασία να μοιάζει με υψηλή δραματουργία.

patrick_steawart
4. Maggie Smith

Η αξεπέραστη Violet Crawley του Downton Abbey είχε μια λαμπρή καριέρα δεκαετιών στο θέατρο πριν γίνει η αγαπημένη «κόμισσα» της παγκόσμιας τηλεόρασης. Με δύο Όσκαρ και αμέτρητα θεατρικά βραβεία, η Smith έφερε στη μικρή οθόνη ένα μοναδικό μείγμα βιτριολικού χιούμορ και θεατρικής φινέτσας. Κάθε ατάκα της στο Downton Abbey είχε τον τέλειο χρονισμό μιας κωμωδίας ηθών του West End, αποδεικνύοντας ότι η κλάση της είναι προϊόν της σκηνικής της εμπειρίας.

maggie_smith
5. Hugh Jackman

Αν και τον γνωρίσαμε ως Wolverine, ο Jackman είναι στην καρδιά του ένας showman του θεάτρου. Ξεκίνησε από μεγάλα μιούζικαλ στην Αυστραλία και το Λονδίνο (όπως το Oklahoma!), και αυτή η ικανότητά του να μαγνητίζει το πλήθος μεταφέρθηκε σε κάθε τηλεοπτική του εμφάνιση. Είτε παρουσιάζοντας τα Tony και τα Oscar, είτε πρωταγωνιστώντας σε σειρές όπως το «Bad Education», ο Jackman διατηρεί αυτή την άμεση επαφή με το κοινό που μόνο ένας ηθοποιός του Broadway κατέχει τόσο καλά.

6. Ian McKellen

Ο άνθρωπος που έδωσε σάρκα και οστά στον Gandalf και τον Magneto, ξεκίνησε την καριέρα του το 1961 στο θέατρο και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του Σαίξπηρ. Παρά τη μεγάλη του επιτυχία στον κινηματογράφο, οι τηλεοπτικές του στιγμές, από το Vicious μέχρι τις τηλεοπτικές μεταφορές κλασικών έργων, ξεχωρίζουν για τη θεατρική τους ποιότητα. Ο McKellen φέρνει μια σπάνια πνευματικότητα σε κάθε ρόλο, χρησιμοποιώντας την οθόνη ως μια προέκταση της θεατρικής σκηνής.

7. Sarah Paulson

Η Sarah Paulson, η μούσα του American Horror Story, ξεκίνησε την πορεία της από τις off-Broadway σκηνές της Νέας Υόρκης. Αυτή η θητεία της στο θέατρο της χάρισε την απαραίτητη ευελιξία για να ενσαρκώνει εντελώς διαφορετικούς, και συχνά ακραίους, χαρακτήρες στην τηλεόραση με τρομακτική πειστικότητα. Είτε υποδύεται τη Marcia Clark είτε μια διπρόσωπη μάγισσα, η Paulson χρησιμοποιεί τη θεατρική της παιδεία για να προσφέρει ερμηνείες που ξεπερνούν τα όρια της οθόνης και αγγίζουν την ωμή πραγματικότητα.

8. Viola Davis

Η Viola Davis είναι η ζωντανή απόδειξη πως η θεατρική επιβολή μπορεί να «γκρεμίσει» τη μικρή οθόνη. Ξεκινώντας με μια λαμπρή καριέρα στο Broadway, όπου κέρδισε 2 Tony, η Davis μετέφερε όλη αυτή την ένταση στον ρόλο της «Annalise Keating» στο «How to Get Away with Murder». Κάθε δάκρυ, κάθε παύση και κάθε βλέμμα της στη σειρά είχε τη δωρικότητα και το βάθος μιας αρχαίας τραγωδίας, κάνοντάς την την πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε Emmy Πρώτου Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά.

«Michael»: Η απουσία της Janet Jackson και οι κατηγορίες για «ανακρίβειες»

9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το «Michael» ήδη συζητιέται παντού

 

 

Προηγούμενο
Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

23.04.2026
Επόμενο
Από το «Obsession» στον απόλυτο τρόμο – Ο Curry Barker αναλαμβάνει το «The Texas Chainsaw Massacre»

Από το «Obsession» στον απόλυτο τρόμο – Ο Curry Barker αναλαμβάνει το «The Texas Chainsaw Massacre»

24.04.2026

Δες επίσης

«Heart Eyes 2»: Ο serial killer του Αγίου Βαλεντίνου ξαναχτυπά
Cinema

«Heart Eyes 2»: Ο serial killer του Αγίου Βαλεντίνου ξαναχτυπά

24.04.2026
Από το «Obsession» στον απόλυτο τρόμο – Ο Curry Barker αναλαμβάνει το «The Texas Chainsaw Massacre»
Cinema

Από το «Obsession» στον απόλυτο τρόμο – Ο Curry Barker αναλαμβάνει το «The Texas Chainsaw Massacre»

24.04.2026
«Avengers: Endgame»: Ο δημιουργός του Iron Man αποκαλύπτει γιατί προσπάθησε να σώσει τον Tony Stark
Cinema

«Avengers: Endgame»: Ο δημιουργός του Iron Man αποκαλύπτει γιατί προσπάθησε να σώσει τον Tony Stark

23.04.2026
Kim Kardashian: Η ληστεία των 6 εκατ. στο Παρίσι γίνεται docuseries
Cinema

Kim Kardashian: Η ληστεία των 6 εκατ. στο Παρίσι γίνεται docuseries

23.04.2026
«Scary Movie 6»: Το viral poster με τον Michael Jackson προκαλεί αντιδράσεις
Cinema

«Scary Movie 6»: Το viral poster με τον Michael Jackson προκαλεί αντιδράσεις

23.04.2026
Michael B. Jordan – Austin Butler: Ξαναζωντανεύουν τον θρύλο του «Miami Vice» σε ένα neon ταξίδι στο 1985
Cinema

Michael B. Jordan – Austin Butler: Ξαναζωντανεύουν τον θρύλο του «Miami Vice» σε ένα neon ταξίδι στο 1985

23.04.2026
«Michael»: Η απουσία της Janet Jackson και οι κατηγορίες για «ανακρίβειες»
Cinema

«Michael»: Η απουσία της Janet Jackson και οι κατηγορίες για «ανακρίβειες»

23.04.2026
9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το «Michael» ήδη συζητιέται παντού
Cinema

9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το «Michael» ήδη συζητιέται παντού

23.04.2026
Netflix: Η Kylie Minogue όπως δεν την έχεις δει ποτέ – Το ντοκιμαντέρ που θα συζητηθεί
Cinema

Netflix: Η Kylie Minogue όπως δεν την έχεις δει ποτέ – Το ντοκιμαντέρ που θα συζητηθεί

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!