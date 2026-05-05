Αν ο Αχιλλέας φορούσε αυτά τα Chanel παπούτσια, θα έμενε αθάνατος

Η Chanel απογυμνώνει το παπούτσι από τη λειτουργία του και μετατρέπει το footwear σε καθαρό fashion statement που διχάζει

Ο οίκος Chanel επιστρέφει δυναμικά στη συζήτηση της μόδας με μια πρόταση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Στη Resort 2027 συλλογή στο Μπιαρίτς, ο Matthieu Blazy παρουσίασε ένα από τα πιο ασυνήθιστα footwear concepts των τελευταίων ετών: παπούτσια που μοιάζουν σχεδόν να… εξαφανίζονται.

Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο viral, με το κοινό να διχάζεται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την απορία. Γιατί αυτή τη φορά δεν μιλάμε απλώς για ένα νέο σχέδιο παπουτσιού, αλλά για μια πιο αφαιρετική ιδέα που αγγίζει τα όρια της απουσίας του ίδιου του παπουτσιού.

Το «shoeless shoe» που έγινε θέμα συζήτησης

Στην πασαρέλα εμφανίστηκαν λεπτεπίλεπτες κατασκευές που αγκάλιαζαν μόνο τη φτέρνα και τον αστράγαλο, αφήνοντας το πέλμα εντελώς εκτεθειμένο. Η εικόνα δημιουργούσε την αίσθηση του ξυπόλητου, αλλά μέσα από μια υψηλής αισθητικής, σχεδόν γλυπτική προσέγγιση.

Η μόδα του «παράλογου» δεν είναι καινούργια

Η ιδέα δεν έρχεται από το πουθενά. Στον κόσμο της υψηλής μόδας, δημιουργίες που ξεπερνούν τα όρια της λειτουργικότητας έχουν ήδη γράψει ιστορία. Από τα εμβληματικά Armadillo heels του Alexander McQueen μέχρι τα πιο πρόσφατα πειραματικά σχέδια του Jonathan Anderson για τη Loewe, η πασαρέλα συχνά λειτουργεί ως χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης και όχι πρακτικής χρήσης.

Chanel και η ιδέα της ελευθερίας

Παρά την εκκεντρικότητα, το σχέδιο παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της Chanel και στην αισθητική κληρονομιά της Coco Chanel. Η έμφαση στην ελευθερία, την κίνηση και τη φυσικότητα μεταφράζεται εδώ σε μια πιο σύγχρονη, αφαιρετική μορφή που «απογυμνώνει» το παπούτσι μέχρι το όριό του.

Το νέο «anti-shoe» κύμα

Η πρόταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στη μόδα: το «anti-shoe». Όλο και πιο συχνά, τα παπούτσια γίνονται πιο ελαφριά, πιο διάφανα ή πιο εννοιολογικά, με στόχο όχι τη χρηστικότητα αλλά την ιδέα πίσω από το αντικείμενο.

Φοριέται ή είναι καθαρά concept;

Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Είναι αυτά τα παπούτσια κάτι που μπορεί να φορεθεί στην πραγματική ζωή ή απλώς ένα fashion statement για την πασαρέλα; Όπως και να έχει, ο στόχος φαίνεται να έχει επιτευχθεί: ο οίκος Chanel κατάφερε ξανά να γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης στη μόδα.

