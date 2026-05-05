5 τηλεοπτικά crushes των 90’s και 00s – Πού είναι σήμερα

Μια νοσταλγική βουτιά στα πρόσωπα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή τηλεόρασης και στο πού βρίσκονται σήμερα μετά τη λάμψη και τη φήμη

Η εποχή των 90s και των early 00s στην ελληνική τηλεόραση δεν είχε μόνο «χρυσά» νούμερα τηλεθέασης, αλλά και μερικά από τα πιο εμβληματικά male crushes που καθήλωναν το κοινό μπροστά στις οθόνες. Ήταν οι πρωταγωνιστές που γέμιζαν τα εξώφυλλα των περιοδικών και τις αφίσες στα εφηβικά δωμάτια.

Πού βρίσκονται όμως σήμερα οι «ζεν πρεμιέ» εκείνης της εποχής και πώς εξελίχθηκε η ζωή τους;

Τότε vs τώρα: 5 Έλληνες pop stars που μεγάλωσαν μαζί μας

1. Στράτος Τζώρτζογλου

Ο απόλυτος «ωραίος» των 90s, η επιτομή της αρρενωπής ευαισθησίας μέσα από το «Το Χαμόγελο της Μοναλίζα» και την «Πρόβα Νυφικού». Ωστόσο, η απόλυτη αποθέωση ήρθε στα τέλη της δεκαετίας με «Το Σημάδι του Έρωτα» (1998-1999) στο MEGA. Εκεί, ως ο επαναστάτης Κώστας, έζησε έναν απαγορευμένο και θυελλώδη έρωτα με τη Βάνα (Βάνα Μπάρμπα), τη γυναίκα του αδελφού του. Η χημεία τους στην οθόνη έγραψε ιστορία, με τη σειρά να σημειώνει αστρονομικά νούμερα τηλεθέασης. Οι σκηνές τους στα χωράφια και τα καφενεία της υπαίθρου έγιναν talk of the town, καθιερώνοντας τον Στράτο ως το απόλυτο σύμβολο του πάθους που δεν γνωρίζει όρια. Ακόμα και σήμερα, η ατάκα «Τί έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;» παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στην ελληνική pop culture. Στα 00s, συνέχισε την πορεία του με το «Βαθύ Κόκκινο», διατηρώντας αυτή την αύρα του «σταρ» που μπορούσε να συνδυάζει την ένταση με τη γοητεία.

Επαγγελματικά: Σήμερα, παραμένει ενεργός επαγγελματικά με την παράσταση «Βροχή τα βέλη» (του Μηνά Βιντιάδη), την οποία συν-σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο Calderone Art Space. Μάλιστα, η παράσταση πήρε παράταση λόγω επιτυχίας και προγραμματίζεται περιοδεία για όλο το καλοκαίρι του 2026.

Προσωπικά: Μετά τον γάμο του με τη Μαρία Γεωργιάδου (με την οποία απέκτησε τον γιο του, Αλκιβιάδη), το 2019 παντρεύτηκε τη Σοφία Μαριόλα στην Κρήτη, με την οποία παραμένουν πολύ ερωτευμένοι.

2. Απόστολος Γκλέτσος

Το «κακό παιδί» της ελληνικής τηλεόρασης. Ο δυναμισμός του στους «Ψίθυρους Καρδιάς» δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα όλων των εποχών. Στα μέσα των 90s, η συμμετοχή του στους «Ψίθυρους Καρδιάς» (1997) έσπασε κάθε κοντέρ τηλεθέασης. Ο ρόλος του «Αντώνη» που ερωτεύεται την τσιγγάνα Ερατώ τον έχρισε το απόλυτο αρσενικό πρότυπο: ο άντρας που δεν λογαριάζει νόμους και κοινωνικές συμβάσεις για τον έρωτα. Στα 00s, με σειρές όπως το «Φεύγα», επιβεβαίωσε τον τίτλο του «κακού παιδιού» με τη χρυσή καρδιά.

Επαγγελματικά: Έκανε μια τεράστια στροφή στην πολιτική, υπηρετώντας ως Δήμαρχος Στυλίδας για δύο θητείες. Σήμερα, συνεχίζει να ασχολείται με τα κοινά (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), χωρίς όμως να εγκαταλείπει την υποκριτική, συμμετέχοντας σε επιτυχημένες σειρές (π.χ. «Η Γη της Ελιάς»).

Προσωπικά: Παραμένει ένας άνθρωπος που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα, δηλώνοντας πάντα «μοναχικός λύκος», με μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, Βαλίσια.

3. Σταύρος Ζαλμάς

Ο Ζαλμάς έφερε κάτι διαφορετικό στην τηλεόραση: μια εγκεφαλική και δωρική γοητεία. Το 1991 στο «Άφρικα» έκανε τις γυναίκες να θέλουν να ταξιδέψουν στην έρημο, αλλά η κορύφωση ήρθε το 1998 με το «Άγγιγμα Ψυχής». Υποδυόμενος τον Πατέρα Ιωάννη, δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα crush στην ιστορία της TV, βασισμένο στην ένταση του βλέμματος και την εσωτερική σύγκρουση. Ήταν ο άντρας που ενέπνεε σεβασμό και ταυτόχρονα έναν ακατανίκητο μαγνητισμό.

Επαγγελματικά: Μετά από μια περίοδο αποχής από την τηλεόραση, επέστρεψε δυναμικά τα τελευταία χρόνια (π.χ. «Έρωτας Φυγάς»). Ο Ζαλμάς ανέκαθεν έδινε προτεραιότητα στο ποιοτικό θέατρο και σε ρόλους με βάθος.

Προσωπικά: Είναι από τους πιο χαμηλών τόνων καλλιτέχνες. Ζει μια ήρεμη ζωή, αποφεύγοντας την κοσμικότητα, και συχνά μιλά για την αγάπη του για τη θάλασσα και το σκάφος του, που αποτελεί το καταφύγιό του.

4. Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Ο Χριστόφορος ήταν το crush της μετάβασης από τα 90s στα 00s. Ξεκίνησε ως το «παιδί της διπλανής πόρτας» στους «Φρουρούς της Αχαΐας», αλλά πολύ γρήγορα έγινε ο δημιουργός των ονείρων μας. Με το «Η Ζωή Μας Μια Βόλτα» (1999) και το «Να με Προσέχεις» (2000), καθιέρωσε το στυλ του μελαγχολικού, καλλιεργημένου και βαθιά ερωτευμένου νεαρού. Ήταν το είδωλο μιας ολόκληρης γενιάς που μεγάλωσε με τις μουσικές επιλογές του και τα κινηματογραφικά του πλάνα.

Επαγγελματικά: Πλέον παίζει σε «άλλη πίστα». Μετά από επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, δημιούργησε το «Maestro», την πρώτη ελληνική σειρά που εξαγοράστηκε από το Netflix, κάνοντας παγκόσμια επιτυχία.

Προσωπικά: Παραμένει εργασιομανής και πολύ προσεκτικός με την ιδιωτική του ζωή. Μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Ελλάδα και Αμερική, διατηρώντας πάντα αυτό το μυστηριώδες προφίλ που τον καθιέρωσε.

5. Αλέξης Γεωργούλης

Ο Αλέξης εμφανίστηκε σαν τυφώνας το 2001 με το «Είσαι το Ταίρι μου». Σε μια εποχή που η τηλεόραση ήταν γεμάτη με «στημένους» ωραίους, ο «Σωτήρης» με τα απλά t-shirts, το χιούμορ και τη λαϊκή του ειλικρίνεια έγινε αμέσως το αγαπημένο παιδί του κοινού. Δεν ήταν ο απόμακρος σταρ, αλλά ο άντρας που θα ήθελες να έχεις φίλο και σύντροφο. Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη που για χρόνια μετά, κάθε του ρόλος (όπως στον «Εραστή Δυτικών Προαστίων») θεωρούνταν εγγύηση επιτυχίας.

Επαγγελματικά: Η καριέρα του πήρε διεθνή τροπή (συμμετοχή στην ταινία «My Life in Ruins» και στη σειρά «The Durrells»). Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την πολιτική και εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής. Πρόσφατα, η πορεία του σημαδεύτηκε από νομικές περιπέτειες που απασχόλησαν έντονα την επικαιρότητα.

Προσωπικά: Μετά από κάποιες γνωστές σχέσεις στο παρελθόν, πλέον κρατά πολύ χαμηλό προφίλ, εστιάζοντας στην επίλυση των δικαστικών του εκκρεμοτήτων και στην ανασυγκρότηση της επαγγελματικής του ταυτότητας.

Σημείωση: Αν και τα χρόνια πέρασαν, οι πέντε αυτοί άντρες απέδειξαν ότι η γοητεία δεν έχει ημερομηνία λήξης, απλά μεταλλάσσεται από την «αφίσα» στην ουσιαστική ωριμότητα.

Οι νικητές του Your Face Sounds Familiar – Οι εμφανίσεις που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ