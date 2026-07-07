Η Άννα Βίσση έκανε check-in στο πιο hot party spot του κόσμου – Οι φωτογραφίες από την Ibiza

Η Άννα Βίσση βρέθηκε στην Ibiza με τη Δήμητρα Κούστα σε ένα λαμπερό party στο Ushuaïa Ibiza και «έριξε» το internet

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση βρέθηκε στην Ibiza για διασκέδαση και επαγγελματικές επαφές.

Η τραγουδίστρια επισκέφτηκε το διάσημο club Ushuaïa Ibiza μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και την Αρετή Δαλακούρα.

Η Άννα Βίσση θα συνεργαστεί με τον Έλληνα DJ Argy σε νέο τραγούδι.

Η παρέα απόλαυσε live sets από τους David Guetta, Afrojack και DJ Levi. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε στην Ibiza, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της παγκόσμιας μουσικής και nightlife σκηνής, συνδυάζοντας χαλάρωση, διασκέδαση αλλά και επαγγελματικές επαφές.

Στο πλευρό της ήταν η στενή φίλη και κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα, με την οποία άλλωστε συνεργάζονται και μέσα από την εταιρεία D&A Productions. Οι δύο γυναίκες επέλεξαν το διάσημο Ushuaïa Ibiza, το εντυπωσιακό club στην παραλία Playa d’en Bossa, για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και μοναδικά στιγμιότυπα.

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Το συγκεκριμένο venue αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σημεία της διεθνούς clubbing σκηνής, καθώς φιλοξενεί μεγάλα parties, διάσημους DJs, εντυπωσιακά shows και μια ατμόσφαιρα που θυμίζει μουσικό φεστιβάλ. Μαζί τους βρέθηκε και η Αρετή Δαλακούρα, σύζυγος του εφοπλιστή Δημήτρη Δαλακούρα, όπως έγινε γνωστό μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media.

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια selfie από τη βραδιά, στην οποία ποζάρει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και την Αρετή Δαλακούρα. Οι τρεις γυναίκες έκλεψαν τις εντυπώσεις με το party look τους, φορώντας πολύχρωμα γυαλιά με LED φωτισμό, ενώ η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια stylish μπαντάνα.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, η παρέα απόλαυσε live sets από κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής, ανάμεσά τους οι David Guetta, Afrojack και DJ Levi.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Ωστόσο, η παρουσία της Άννας Βίσση στην Ibiza είχε και επαγγελματικό ενδιαφέρον. Μία ημέρα πριν από το party στο Ushuaïa Ibiza, η τραγουδίστρια είχε συναντηθεί ξανά με τον DJ Levi στο εστιατόριο Casa Jondal, όπου οι δυο τους είχαν μια συζήτηση, ενώ στο ίδιο τραπέζι βρισκόταν και η Δήμητρα Κούστα.

Το ταξίδι της Ελληνίδας σταρ έρχεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για εκείνη, καθώς έγινε γνωστό πως ετοιμάζει συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα DJ Argy. Ο γνωστός καλλιτέχνης θα συμμετέχει στο νέο τραγούδι της Άννας Βίσση, το οποίο φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η Άννα Βίσση για ακόμη μία φορά αποδεικνύει πως παραμένει κοντά στη μουσική, στις νέες τάσεις και στις μεγάλες διεθνείς συνεργασίες, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.