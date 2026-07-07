Lauren Bennett: Έφυγε από τη ζωή στα 37 της η τραγουδίστρια των G.R.L.

Η Lauren Bennett, γνωστή από το Party Rock Anthem των LMFAO και τις G.R.L., έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 37 ετών

Με μια ματιά Πέθανε η τραγουδίστρια Lauren Bennett σε ηλικία 37 ετών.

Έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο τραγούδι «Party Rock Anthem» των LMFAO.

Ήταν μέλος του γυναικείου συγκροτήματος G.R.L., γνωστό για την επιτυχία «Ugly Heart».

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο μουσικός κόσμος πενθεί την απώλεια της Lauren Bennett, της Βρετανίδας τραγουδίστριας που έγινε γνωστή σε εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο hit «Party rock anthem» των LMFAO. Η είδηση του θανάτου της σε ηλικία μόλις 37 ετών προκάλεσε σοκ στους θαυμαστές της, αλλά και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια.

Η Lauren Bennett άφησε το δικό της αποτύπωμα στην pop μουσική σκηνή, συμμετέχοντας σε τραγούδια που γνώρισαν τεράστια επιτυχία, αλλά και ως μέλος του γυναικείου συγκροτήματος G.R.L.. Η χαρακτηριστική φωνή της συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 2010, ένα τραγούδι που εξακολουθεί να ακούγεται σε πάρτι και playlists σε όλο τον κόσμο.

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Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το συγκρότημα G.R.L. μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του θανάτου της, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποί της δεν απάντησαν άμεσα σε σχετικά αιτήματα για σχόλιο.

Στην ανακοίνωσή τους, τα μέλη των G.R.L. ανέφεραν: «Είναι με μεγάλη θλίψη που μοιραζόμαστε την απώλεια της αγαπημένης μας Lauren. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες και δεν μπορούμε καν να εκφράσουμε πόσα πολλά σήμαινε για εμάς».

Η Lauren Bennett έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2011, όταν συμμετείχε στο «Party Rock Anthem» των LMFAO, ένα τραγούδι που εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία. Το κομμάτι παρέμεινε για έξι εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100, ενώ το Billboard το έχει κατατάξει ως το πέμπτο πιο επιτυχημένο τραγούδι όλων των εποχών.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε και στο εμβληματικό video clip του τραγουδιού, το οποίο μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά βίντεο στην ιστορία της πλατφόρμας.

Το 2014 εντάχθηκε στο γυναικείο συγκρότημα G.R.L., το οποίο δημιουργήθηκε ως reboot των The Pussycat Dolls. Μαζί της συμμετείχαν οι Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle και Emmalyn Estrada.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος ήταν το «Ugly Heart», που κυκλοφόρησε το 2014, ενώ την ίδια χρονιά οι G.R.L. συνεργάστηκαν με τον Pitbull στο τραγούδι «Wild Wild Love».

Το συγκρότημα διαλύθηκε το 2015, μετά τον θάνατο της Simone Battle, η οποία πέθανε από αυτοκτονία, ένα γεγονός που είχε συγκλονίσει τη διεθνή μουσική βιομηχανία.

Εκτός από τις προσωπικές της μουσικές δουλειές, η Lauren Bennett είχε συμμετάσχει και σε soundtrack κινηματογραφικών ταινιών, όπως οι «Date Night» και «21 Jump Street».

Κλείνοντας το αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους, οι G.R.L. έγραψαν: «Θα κρατήσουμε για πάντα την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες αναμνήσεις που μας χάρισε. Η όμορφη ψυχή της άγγιξε τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων, θα μας λείψει βαθιά και θα την αγαπάμε για πάντα».

Η είδηση του θανάτου της Lauren Bennett έχει σκορπίσει θλίψη στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι τη θυμούνται μέσα από τις επιτυχίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη μουσική εποχή. Αν και έφυγε πρόωρα, η φωνή της θα συνεχίσει να ακούγεται μέσα από τραγούδια που εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή θέση στις playlists εκατομμυρίων ανθρώπων.