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Celeb World 07.07.2026

Ό,τι έγινε στην Ύδρα έμεινε… στην Ύδρα; Το prive πάρτι με τον Αντώνη Ρέμο και την Δέσποινα Βανδή που συζητούν όλοι

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Ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βανδή τραγούδησαν σε πολυτελές ιδιωτικό πάρτι στην Ύδρα με περίπου 450 εκλεκτούς καλεσμένους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ιδιωτικό πάρτι υψηλών προδιαγραφών πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα το βράδυ του Σαββάτου.
  • Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 450 εκλεκτοί καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό και κοσμικό χώρο.
  • Τη μουσική επιμέλεια είχαν ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βανδή, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
  • Το πάρτι έλαβε χώρα στην παραθαλάσσια περιοχή Μανδράκι, στην ταβέρνα Lefteraki's.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ύδρα βρέθηκε στο επίκεντρο το βράδυ του Σαββάτου, φιλοξενώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ιδιωτικά events του φετινού καλοκαιριού. Σε ένα σκηνικό με φόντο τη θάλασσα και καλοκαιρινή διάθεση, γνωστοί επιχειρηματίες διοργάνωσαν ένα prive πάρτι υψηλών προδιαγραφών, συγκεντρώνοντας εκλεκτούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό και κοσμικό χώρο.

Αντώνης Ρέμος Παντελής Παντελίδης
https://www.instagram.com/aremovic

Το μουσικό μέρος της βραδιάς ανέλαβαν δύο από τα πιο αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βάνδη , οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή και χάρισαν στους παρευρισκόμενους μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατές στιγμές. Η κοινή τους εμφάνιση αποτέλεσε το μεγάλο highlight της εκδήλωσης και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι καλεσμένοι δεν σταμάτησαν να τραγουδούν και να διασκεδάζουν μέχρι αργά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Espresso, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παραθαλάσσια περιοχή Μανδράκι, στη γνωστή Lefteraki’s Taverna, η οποία αποτελεί ένα από τα αγαπημένα στέκια του Αντώνη Ρέμου στην Ύδρα. Στο αποκλειστικό πάρτι έδωσαν το «παρών» περίπου 450 προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και φίλοι του νησιού, σε μια βραδιά που ξεχώρισε για την πολυτέλεια και την υψηλή αισθητική της.

Η κοινή εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών είχε γίνει γνωστή και μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», όπου ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες για το ξεχωριστό κάλεσμα. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αντώνης Ρέμος και Δέσποινα Βανδή για λίγους και εκλεκτούς».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με χιούμορ την τοποθεσία της εκδήλωσης, λέγοντας: «Είναι ακριβώς η ταβέρνα, μπροστά από την οποία ο ψάρευε ο γιος μου το καλοκαίρι και είναι γεμάτη λαγοκέφαλους μπροστά η ταβέρνα».

Στη συνέχεια, ο Θάνος Βάγιος συμπλήρωσε: «Θα τραγουδήσουν, θα περάσουν όμορφα. Είναι ένα πριβέ κάλεσμα λοιπόν, ενός μεγάλου επιχειρηματία και οι δύο μεγάλοι αγαπημένοι, Αντώνης Ρέμος θα είναι στο Μανδράκι».

Το συγκεκριμένο event συζητήθηκε έντονα, καθώς συνδύασε ένα ειδυλλιακό καλοκαιρινό σκηνικό, μια άκρως επιλεκτική λίστα καλεσμένων και δύο από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες, δημιουργώντας μία βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν εκεί.

Η Δέσποινα Βανδή με μακιγιάζ και κοσμήματα, αινιγματική απάντηση για το Hotel Ermou, φούντωσε τις φήμες.
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται στο αποκορύφωμά του, η Ύδρα συνεχίζει να προσελκύει μεγάλα ονόματα και λαμπερές διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως ένας από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ελλάδας.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Ύδρα
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