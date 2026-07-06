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Celeb World 06.07.2026

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης: Full in love στις διακοπές τους

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Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Βασίλη Μπισμπίκη και έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
  • Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή τους στα social media.
  • Το ζευγάρι φαίνεται ευδιάθετο και χαλαρό σε στιγμιότυπα πάνω σε σκάφος.
  • Οι αναρτήσεις τους συγκεντρώνουν πολλά likes και θετικά σχόλια από τους followers.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δέσποινα Βανδή έχει αφήσει για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε να περάσει μέρος του καλοκαιριού μακριά από την Αθήνα, εκμεταλλευόμενο τον ελεύθερο χρόνο του πριν επιστρέψει στις απαιτήσεις της νέας σεζόν. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από την απόδρασή τους, χαρίζοντας στους followers της εικόνες γεμάτες καλοκαιρινή διάθεση. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν αμέσως χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, η Δέσποινα Βανδή ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές της. Στα περισσότερα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα πάνω σε σκάφος, ποζάροντας με καλοκαιρινή διάθεση και χαμόγελο. Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε, ξεχώρισε και μία κοινή φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη, με τους δυο τους να ποζάρουν χαλαροί και ευδιάθετοι στο κατάστρωμα. Το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών του, μακριά από τη φασαρία της πόλης.

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Η γνωστή τραγουδίστρια επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους στη λεζάντα της ανάρτησης, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και το καλοκαιρινό τοπίο.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδή μοιράζεται προσωπικές στιγμές από την καθημερινότητά της με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Οι δυο τους επιλέγουν συχνά να δημοσιεύουν φωτογραφίες από ταξίδια και εξορμήσεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν πολλές λεπτομέρειες για τους προορισμούς που επισκέπτονται. Οι αναρτήσεις τους συγκεντρώνουν σχεδόν πάντα μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, που παρακολουθεί στενά κάθε νέα τους εμφάνιση.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για το ζευγάρι, το οποίο εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για λίγες στιγμές ξεκούρασης δίπλα στη θάλασσα. Οι νέες φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδή αποπνέουν καλοκαιρινή ανεμελιά, ενώ επιβεβαιώνουν πως εκείνη και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν να απολαμβάνουν όμορφες κοινές στιγμές, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάθε νέα τους ανάρτηση εξακολουθεί να τραβά το ενδιαφέρον των fans και να γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης στα social media.

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Βασίλης Μπισμπίκης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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